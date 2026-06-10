El Campus Universitario y Superior que te conecta con el empleo

En un mercado laboral cada vez más competitivo, la elección del centro de estudios marca la diferencia de los futuros talentos. Por eso, el Campus de la Cámara de Comercio de Sevilla se ha consolidado como un referente formativo en España y en Europa para quienes buscan aprender una profesión con futuro y trabajar y progresar profesionalmente desde el primer día.
Sevilla cuenta con el único Campus en Europa impulsado por una Cámara de Comercio que integra Grados Universitarios Oficiales con Especializaciones Profesionales, Grados Superiores Formativos Oficiales y másteres o posgrados, conectados con el mercado laboral.
Este modelo formativo innovador, conectado con la Cámara de Sevilla que cuenta con más de 150.000 empresas adheridas, permite a los estudiantes formarse con una clara orientación al empleo, combinando conocimientos teóricos con habilidades prácticas y experiencias reales en empresas desde el inicio.
De hecho, este Campus se ha convertido en la primera institución académica que incorpora un Programa de Inteligencia Artificial para impulsar la productividad del alumnado, adelantándose de nuevo a las necesidades y exigencias del mercado laboral.
Los datos hablan por sí solos: el 90% de los estudiantes del Campus accede al mercado laboral al finalizar sus estudios. ¿Cuál es el secreto?
Un enfoque educativo centrado en la realidad profesional, con una formación innovadora impartida por expertos profesionales en activo y el uso de las herramientas digitales más avanzadas, donde se han formado más de 75.000 profesionales.
El Campus de la Cámara de Sevilla ofrece a sus estudiantes una experiencia educativa completa con:
El Centro Universitario EUSA, adscrito a la Universidad de Sevilla, ofrece Grados Oficiales complementados con Especializaciones Profesionales desarrolladas por la Cámara de Comercio, lo que permite al alumnado salir con una doble ventaja competitiva: una titulación reconocida y una capacitación específica en áreas de alta demanda.
Algunas combinaciones destacadas incluyen:
Esta fórmula de formación + especialización está diseñada para multiplicar las salidas laborales y adaptarse con agilidad a las nuevas necesidades del mercado.
El Centro FP del Campus Cámara de Sevilla imparte 12 Ciclos Formativos de Grado Superior en las principales áreas de mayor crecimiento y proyección profesional.
Las titulaciones disponibles cubren los principales sectores clave de empleabilidad, como:
Educación Infantil, Turismo, Acondicionamiento Físico, Administración y Finanzas, Marketing y Publicidad, Comercio Internacional, Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, Sonido y Realización Audiovisual, Animación 3D y Videojuegos, Desarrollo de Aplicaciones Web y Multiplataforma.
Con prácticas aseguradas en empresas del sector, bolsa de empleo activa y una formación práctica desde el primer día, los estudiantes de Campus Cámara desarrollan competencias técnicas y personales que les permiten incorporarse rápidamente al mercado laboral.
De hecho, el 96% de los estudiantes recomienda la formación recibida. Un dato que avala la calidad del modelo educativo.
Además, el Campus cuenta con innovadores másteres oficiales de especialización de FP de última generación, como Inteligencia Artificial y Big Data, Ciberseguridad TIC, Videojuegos y Realidad Virtual y Contenidos Digitales para Marketing y Ventas.
17 programas máster tanto en modalidad presencial como en formato videopresencial. La Escuela de Negocios destaca por su alto nivel de empleabilidad y su estrecha relación con el mundo empresarial.
Ofrece una formación actualizada impartida por profesionales en activo de primer nivel, además de un programa de prácticas garantizado que brinda una orientación profesional personalizada, asegurando que los estudiantes adquieran las habilidades y competencias necesarias para satisfacer las demandas empresariales. Como resultado, la Escuela tiene una tasa de empleabilidad próxima al 90%, alcanzando el 100% en varios de sus programas máster.
Entre sus programas máster destacan novedades como el Máster en Emprendimiento y Desarrollo de Negocios Globales, el Máster en Data Science o IA Engineering, además de los consolidados programas MBA, Dirección en Recursos Humanos, Asesoría laboral, Finanzas, Social Media y Marketing Digital, Periodismo de Televisión, y Marketing de Moda entre otros.
El alumnado de máster puede obtener un segundo título internacional, realizar prácticas en empresas y optar a las becas de la Escuela de Negocios.
Más de 75.000 familias han confiado el futuro académico y profesional de sus hijos al Campus de la Cámara de Comercio de Sevilla. Un centro que no solo forma, sino que transforma la vida de sus estudiantes dotándolos de habilidades, experiencias, contactos y oportunidades reales.
📞 Puedes solicitar información personalizada, tanto presencial como virtual, sobre la Escuela de Negocios, los Grados Universitarios Oficiales, Ciclos Formativos de Grado Superior o Máster FP a través de:
Un Campus único en Europa
Sevilla cuenta con el único Campus en Europa impulsado por una Cámara de Comercio que integra Grados Universitarios Oficiales con Especializaciones Profesionales, Grados Superiores Formativos Oficiales y másteres o posgrados, conectados con el mercado laboral.
Este modelo formativo innovador, conectado con la Cámara de Sevilla que cuenta con más de 150.000 empresas adheridas, permite a los estudiantes formarse con una clara orientación al empleo, combinando conocimientos teóricos con habilidades prácticas y experiencias reales en empresas desde el inicio.
De hecho, este Campus se ha convertido en la primera institución académica que incorpora un Programa de Inteligencia Artificial para impulsar la productividad del alumnado, adelantándose de nuevo a las necesidades y exigencias del mercado laboral.
Una empleabilidad demostrada: 9 de cada 10 alumnos accede al mercado laboral
Los datos hablan por sí solos: el 90% de los estudiantes del Campus accede al mercado laboral al finalizar sus estudios. ¿Cuál es el secreto?
Un enfoque educativo centrado en la realidad profesional, con una formación innovadora impartida por expertos profesionales en activo y el uso de las herramientas digitales más avanzadas, donde se han formado más de 75.000 profesionales.
Mucho más que clases: una experiencia formativa integral
El Campus de la Cámara de Sevilla ofrece a sus estudiantes una experiencia educativa completa con:
- Programas de Emprendimiento para quienes desean lanzar su propio proyecto.
- Planes de Empleabilidad personalizados para cada estudiante.
- Talleres de desarrollo de competencias transversales clave en cualquier sector.
- Becas, descuentos y ayudas económicas para garantizar el acceso a la formación.
- Más de 300 eventos profesionales al año, donde los alumnos pueden hacer networking directo con líderes del mundo empresarial.
- Programas Internacionales, que permiten vivir experiencias académicas en el extranjero.
- Programa de Inteligencia Artificial para impulsar la productividad del alumnado y que pueda afrontar los retos profesionales del futuro.
Doble Titulación Universitaria: Grado Oficial + Especialización Profesional
El Centro Universitario EUSA, adscrito a la Universidad de Sevilla, ofrece Grados Oficiales complementados con Especializaciones Profesionales desarrolladas por la Cámara de Comercio, lo que permite al alumnado salir con una doble ventaja competitiva: una titulación reconocida y una capacitación específica en áreas de alta demanda.
Algunas combinaciones destacadas incluyen:
- Grado Oficial en Periodismo + Comunicación Digital y Corporativa.
- Grado Oficial en Publicidad y RRPP + Marketing Digital y Comunicación Empresarial
- Grado Oficial en Comunicación Audiovisual + Producción de Contenidos Multicanal
- Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual
Esta fórmula de formación + especialización está diseñada para multiplicar las salidas laborales y adaptarse con agilidad a las nuevas necesidades del mercado.
FP Superior y Dual conectada con la empresa desde el primer día
El Centro FP del Campus Cámara de Sevilla imparte 12 Ciclos Formativos de Grado Superior en las principales áreas de mayor crecimiento y proyección profesional.
Las titulaciones disponibles cubren los principales sectores clave de empleabilidad, como:
Educación Infantil, Turismo, Acondicionamiento Físico, Administración y Finanzas, Marketing y Publicidad, Comercio Internacional, Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, Sonido y Realización Audiovisual, Animación 3D y Videojuegos, Desarrollo de Aplicaciones Web y Multiplataforma.
Con prácticas aseguradas en empresas del sector, bolsa de empleo activa y una formación práctica desde el primer día, los estudiantes de Campus Cámara desarrollan competencias técnicas y personales que les permiten incorporarse rápidamente al mercado laboral.
De hecho, el 96% de los estudiantes recomienda la formación recibida. Un dato que avala la calidad del modelo educativo.
Másteres innovadores de FP Oficial
Además, el Campus cuenta con innovadores másteres oficiales de especialización de FP de última generación, como Inteligencia Artificial y Big Data, Ciberseguridad TIC, Videojuegos y Realidad Virtual y Contenidos Digitales para Marketing y Ventas.
Másteres y Posgrados de la Escuela de Negocios
17 programas máster tanto en modalidad presencial como en formato videopresencial. La Escuela de Negocios destaca por su alto nivel de empleabilidad y su estrecha relación con el mundo empresarial.
Ofrece una formación actualizada impartida por profesionales en activo de primer nivel, además de un programa de prácticas garantizado que brinda una orientación profesional personalizada, asegurando que los estudiantes adquieran las habilidades y competencias necesarias para satisfacer las demandas empresariales. Como resultado, la Escuela tiene una tasa de empleabilidad próxima al 90%, alcanzando el 100% en varios de sus programas máster.
Entre sus programas máster destacan novedades como el Máster en Emprendimiento y Desarrollo de Negocios Globales, el Máster en Data Science o IA Engineering, además de los consolidados programas MBA, Dirección en Recursos Humanos, Asesoría laboral, Finanzas, Social Media y Marketing Digital, Periodismo de Televisión, y Marketing de Moda entre otros.
El alumnado de máster puede obtener un segundo título internacional, realizar prácticas en empresas y optar a las becas de la Escuela de Negocios.
Más de 75.000 familias ya lo han elegido
Más de 75.000 familias han confiado el futuro académico y profesional de sus hijos al Campus de la Cámara de Comercio de Sevilla. Un centro que no solo forma, sino que transforma la vida de sus estudiantes dotándolos de habilidades, experiencias, contactos y oportunidades reales.
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📞 Puedes solicitar información personalizada, tanto presencial como virtual, sobre la Escuela de Negocios, los Grados Universitarios Oficiales, Ciclos Formativos de Grado Superior o Máster FP a través de:
- WhatsApp y teléfono: 627 364 537 · 678 610 311 · 687 402 928
- Escuela de Negocios: 610 280 789
- Calle Plácido Fernández Viagas, 4 · 41013 Sevilla
- Escuela de Negocios. Sede Cruzcampo. Calle Greco, s/n
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: CAMPUS EUSA
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