Montilla brilla en Fuengirola en una de las grandes citas de la gimnasia rítmica andaluza

El Club de Gimnasia Rítmica de Montilla completó el pasado fin de semana una destacada participación en la Final Promesas de Gimnasia Rítmica de Andalucía, celebrada del 5 al 7 de junio de 2026 en el pabellón Juan Gómez "Juanito" de Fuengirola, una de las citas más relevantes del calendario autonómico de esta disciplina, que reunió a más de 2.500 gimnastas de 147 clubes andaluces en un ambiente marcado por la convivencia familiar y el espíritu deportivo.Además, la expedición montillana, dirigida por Rebeca Bellido y Zaira Bellido, dejó una huella muy positiva en una competición que volvió a poner de manifiesto el crecimiento de la gimnasia rítmica en Andalucía. El campeonato se desarrolló desde el viernes hasta el domingo en la localidad malagueña, con la presencia de 2.576 deportistas y 352 técnicos pertenecientes a clubes llegados desde distintos puntos de la comunidad autónoma.Y es que la Final Promesas se ha consolidado como una de las grandes referencias para las jóvenes gimnastas andaluzas, no solo por el volumen de participación, sino también por el nivel competitivo que reúne en cada una de sus categorías. Durante tres jornadas, el pabellón Juan Gómez "Juanito" acogió ejercicios individuales y de conjunto en una cita que combina la exigencia técnica propia de la competición con el respaldo de familias, entrenadores y clubes.En ese contexto, el Club de Gimnasia Rítmica de Montilla obtuvo uno de sus resultados más sobresalientes con el conjunto cadete Nivel A de cinco aros, formado por Ana Pérez, Carla Raigón, Alba Tejada, Clara Espejo y Sara Sánchez. Las gimnastas montillanas lograron un magnífico diploma autonómico tras clasificarse en una excelente cuarta posición entre 29 conjuntos participantes.Por otro lado, el resultado del conjunto cadete tuvo un valor añadido por la cercanía del podio, ya que el equipo se quedó muy cerca de las tres primeras plazas en una categoría especialmente competida. Su actuación reflejó un alto nivel competitivo y una notable capacidad para afrontar una final autonómica de gran exigencia, en la que cada detalle técnico y cada transición del ejercicio resultan determinantes para la clasificación final.De igual modo, el conjunto alevín Nivel B de manos libres, integrado por Ariana Márquez, Paula Morales, Eileen Arévalo, Marta Moreno y Sara Alcaide, también representó al club montillano en Fuengirola. El equipo alcanzó una meritoria vigesimoprimera posición entre 34 conjuntos, después de competir con esfuerzo e ilusión en una categoría muy participativa.Asimismo, la presencia del conjunto alevín permitió al Club de Gimnasia Rítmica de Montilla sumar experiencia en una competición de gran formato, en la que las jóvenes deportistas pudieron medirse con equipos procedentes de toda Andalucía. Este tipo de campeonatos supone un importante aprendizaje para las gimnastas, tanto por el nivel de las rivales como por la dimensión del escenario competitivo.A nivel individual, Beatriz Espejo firmó otra de las actuaciones más destacadas para la entidad montillana. La gimnasta finalizó en la décima posición de un total de 58 participantes, un resultado que le permitió entrar entre las mejores clasificadas del campeonato y confirmar su buen momento deportivo dentro de una prueba con una participación muy numerosa.Además, su clasificación entre las diez primeras reforzó el balance positivo del club en una final autonómica que exigió concentración, precisión y madurez sobre el tapiz. En una modalidad en la que la expresión corporal, la coordinación, la limpieza de movimientos y la seguridad en la ejecución marcan diferencias, la gimnasta montillana logró situarse en la zona alta de la tabla.Con estos resultados, el Club de Gimnasia Rítmica de Montilla cerró su participación en Fuengirola con un balance destacado, tanto por el diploma autonómico del conjunto cadete Nivel A como por el trabajo del conjunto alevín Nivel B y la notable actuación individual de Beatriz Espejo. La entidad montillana volvió así a estar presente en una de las competiciones más importantes de la gimnasia rítmica andaluza, en una cita que reunió talento, esfuerzo y una amplia representación de clubes de toda la comunidad.