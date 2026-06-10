Un libro de José Herrador Portero desvela las claves de la fruticultura intensiva



FOTOGRAFÍA: FRANCIS SALAS (ARCHIVO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: FRANCIS SALAS (ARCHIVO)

. Así se titula el libro que el técnico montillano José Herrador Portero presentará mañana jueves, a las 21.00 de la noche, en el salón social de la, donde el autor desgranará los entresijos de esta guía práctica y esencial para el cultivo doméstico, que persigue fomentar la biodiversidad agraria en la Campiña Sur Cordobesa.La obra, que llega justo dos décadas después de la presentación en la Cooperativa Agrícola La Unión de sus, ofrece una nueva experiencia vinculada a la fruticultura intensiva y al injerto de árboles, a partir del trabajo desarrollado durante años por el propio José Herrador Portero en su casa de campo, situada muy cerca de Cañalerma, donde este especialista montillano ha experimentado con distintas técnicas de cultivo y multiplicación vegetal.De este modo,permitirá acercar al público una práctica agrícola tan antigua como precisa: el injerto, un procedimiento que consiste en unir o mezclar partes de dos plantas distintas para que crezcan como un solo organismo. En fruticultura, esta técnica permite aprovechar las mejores cualidades de cada ejemplar y orientar el desarrollo del árbol hacia una producción más rápida, resistente o adaptada al terreno.Y es que José Herrador Portero no es un nombre ajeno al ámbito agrario montillano. Experto en fruticultura intensiva, desde mucho antes de su jubilación ya venía desarrollando parte de su trabajo práctico en una finca de su propiedad próxima al paraje de Cañalerma, un entorno donde ha podido observar el comportamiento de diferentes plantas, ensayar combinaciones y aplicar conocimientos acumulados en torno al cultivo, la poda y la mejora de especies frutales.En ese sentido, la nueva obra de José Herrador Portero permitirá comprender por qué el injerto se ha consolidado como una herramienta fundamental en la agricultura especializada. De hecho, uno de sus principales objetivos es mejorar la resistencia de los árboles frente a plagas, enfermedades del suelo o situaciones climáticas complicadas. También permite acelerar la entrada en producción, frente a los plazos más largos que exige el cultivo desde semilla.Por otro lado, esta técnica facilita la compatibilidad entre variedades de una misma familia vegetal. Un ejemplo habitual es el injerto de un limonero sobre un naranjo amargo, una práctica que ayuda a aprovechar la fortaleza del patrón y las cualidades productivas de la variedad elegida. De esa unión depende, en buena medida, que el árbol pueda crecer con vigor y ofrecer una producción adecuada.Además, el injerto abre la puerta a casos especialmente llamativos dentro de la fruticultura. Uno de ellos es la reinjertación, conocida también como, que permite cambiar la variedad completa de un árbol adulto ya establecido. Esta técnica resulta útil cuando se desea adaptar una plantación existente a nuevas necesidades productivas sin partir de cero.De igual modo, existen los denominados árboles multifruta, que se obtienen al injertar varias especies compatibles sobre un mismo patrón. Así, en un solo árbol pueden convivir, por ejemplo, ciruelas, melocotones y albaricoques, siempre que exista afinidad botánica y se respeten las condiciones necesarias para que las distintas variedades prosperen de forma equilibrada.La trayectoria de José Herrador Portero conecta, además, con una larga dedicación a la enseñanza y a la divulgación agraria. El enólogo montillano ya vio reconocido ese perfil formativo en el año 2006 con la publicación de, una obra editada por la Cooperativa Agrícola La Unión de Montilla en la que reunió más de 35 años de oficio en torno al cultivo de la vid.Aquel libro permitió poner por escrito una experiencia profesional muy ligada al aprendizaje práctico. José Herrador Portero, que durante años impartió cursos de Viticultura en la comarca leonesa de Valdemimbre Los Oteros, así como en la Sierra de Aracena o en La Palma del Condado, ofrecía un recorrido por aspectos esenciales del cultivo de la vid, desde la marcación del viñedo y los sistemas de plantación hasta la frecuencia de las labores agrícolas o los tratamientos frente a plagas y enfermedades.En esa misma línea, José Herrador Portero subrayó entonces la importancia de conocer a fondo la planta antes de intervenir sobre ella. “Uno de los capítulos más importantes es el que hace referencia a la poda de la vid”, destacó el experto montillano, quien añadió que “podar no es simplemente coger unas tijeras y empezar a cortar sarmientos, ya que hay que conocer la naturaleza de la planta”.Esa idea resulta también aplicable al mundo del injerto, donde cada corte, cada unión y cada elección del patrón condicionan el futuro desarrollo del árbol. La técnica exige observación, paciencia y un conocimiento minucioso del comportamiento vegetal. No se trata solo de unir dos partes de plantas distintas, sino de lograr que ambas funcionen como un único organismo vivo.Por eso mismo, la faceta divulgativa de José Herrador Portero aparece como uno de los hilos conductores de esta nueva presentación. En 2006, el propio autor reflexionó sobre su experiencia docente al afirmar que “la Formación Ocupacional tiene una ventaja bastante grande y es que si a una persona le gusta su trabajo, al mismo tiempo que va enseñando, también se va enriqueciendo y va aprendiendo”.Al igual que ocurrió con sus, la nueva obra de José Herrador Portero tiene una vocación eminentemente práctica o didáctica, con gran cantidad de esquemas y de fotografías que el autor ha ido realizando a lo largo de toda su carrera profesional.Dos décadas después de la puesta de largo de su primer libro, esa misma voluntad divulgativa se proyecta ahora sobre la fruticultura intensiva. La experiencia acumulada en el campo, unida al conocimiento técnico y a la observación directa de los árboles, sitúa a José Herrador Portero ante una nueva oportunidad para compartir saber agrícola desde Montilla, con el lenguaje claro de quien ha dedicado buena parte de su vida a mirar las plantas de cerca y a explicar lo que sucede en ellas.