El Ayuntamiento mostrará a empresas y profesionales las oportunidades de inversión turística en Montilla



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla celebrará mañana, de 19:30 a 21:30 horas, en el castillo de El Gran Capitán, la jornada, para presentar ely mostrar las oportunidades de desarrollo turístico que ofrece la ciudad a personas inversoras, empresas, profesionales del sector y ciudadanía interesada.La iniciativa permitirá dar a conocer en Montilla una herramienta municipal concebida para orientar nuevos proyectos vinculados al turismo enogastronómico, cultural y sostenible. El manual reúne un catálogo de oportunidades, información útil para la inversión y medidas de acompañamiento desde el primer contacto con el Ayuntamiento, con el objetivo de facilitar el impulso de nuevas actividades económicas ligadas a los recursos diferenciales del municipio.Además, la jornada se enmarca en la estrategia municipal de captación de inversión y en el posicionamiento de Montilla como destino asociado al vino, la cultura, el patrimonio y la sostenibilidad. Desde el Ayuntamiento se ha resaltado que esta acción está vinculada al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), orientado a consolidar un modelo de turismo de calidad, sostenible y experiencial, capaz de generar nuevas oportunidades económicas en el territorio.El encuentro comenzará con la apertura institucional a cargo del alcalde de Montilla, Rafael Llamas. A continuación, el Área de Desarrollo Económico, con el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, y Adolfo Neira al frente del equipo redactor, dará a conocer el contenido del Manual del Inversor, que identifica doce oportunidades de desarrollo turístico y emprendedor en torno a distintos ámbitos de actividad.En ese sentido, el documento plantea posibilidades relacionadas con alojamientos con encanto, restauración especializada, experiencias culturales, rutas, patrimonio vivo, producto local y servicios complementarios. Entre estos últimos se incluyen agencias de experiencias, iniciativas de movilidad turística o propuestas de bienestar, siempre desde una perspectiva vinculada a los valores propios de Montilla y a su capacidad para generar actividad en torno al turismo.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, señaló que “este manual nace para dar un paso más en la estrategia de ciudad que estamos construyendo, una Montilla preparada para atraer inversión, generar actividad económica y consolidarse como destino de referencia en torno al vino, la cultura, el patrimonio y la sostenibilidad”.Y es que la herramienta parte de una realidad de crecimiento ya en marcha. Según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Montilla, la ciudad cuenta con más de 40 alojamientos turísticos, más de 16.000 estancias hoteleras en 2024, más de 15.000 enoturistas al año y más de 7.000 oleoturistas anuales, cifras que sirven de base para seguir avanzando en una oferta turística más amplia y diversificada.Por otro lado, el programa deincluirá la mesa redonda “Invertir en Montilla: experiencias reales”, moderada por el concejal de Turismo y Promoción de Ciudad, Adrian Lapsley. En este espacio participarán la coordinadora del Manual MICE y del Proyecto Museográfico del Museo del Vino de Montilla, Rosa Marqués; el gerente del Hotel Don Ramiro, Antonio Ramírez; el presidente de la Asociación de Empresarios de Montilla (ADEMO), José Márquez; y la fundadora de, Ulrike Ullrich-Wulf.De igual modo, la jornada incorporará como caso inspirador el proyecto Hotel O Semáforo, en Finisterre, de la mano de su propietario y vicepresidente del Clúster Turismo de Galicia, Jesús Picallo. Esta experiencia permitirá acercar a las personas asistentes un modelo de iniciativa turística vinculada al territorio, al paisaje y a la singularidad del destino.El encuentro finalizará a las 21:30 horas con unexperiencial en el que los vinos de Montilla-Moriles y la gastronomía local formarán parte de una propuesta pensada para favorecer el contacto entre participantes, empresas, profesionales y representantes vinculados al ámbito turístico y económico. Las personas interesadas en asistir apueden inscribirse gratuitamente