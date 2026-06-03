Dos alumnas del CEIP Beato Juan de Ávila disputarán un torneo de wushu en Italia



FOTOGRAFÍA: JOSÉ GARCÍA CARRETERO JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: JOSÉ GARCÍA CARRETERO

Las hermanas Claudia y Lucía García López, alumnas del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Beato Juan de Ávila de Montilla, participarán del 5 al 7 de junio en el XVII Spring Dragon Wushu International Tournament, una cita internacional de artes marciales chinas que se celebrará en la ciudad italiana de Catanzaro y que reunirá a competidores de distintos países.Las dos jóvenes deportistas montemayorenses forman parte del Club Deportivo Artes Marciales Chinas de Montemayor y afrontarán una nueva experiencia competitiva en un torneo que contempla diferentes modalidades relacionadas con el wushu y el kung fu, entre ellas taolu tradicional, taolu moderno, sanda, taijiquan, estilos internos y wing chun.La presencia de Claudia y Lucía García López en esta competición internacional supone un nuevo paso en la trayectoria deportiva que ambas vienen desarrollando desde edades muy tempranas y que, en los últimos años, les ha permitido cosechar destacados resultados en diferentes campeonatos autonómicos e interprovinciales.No en vano, Claudia García López llega a esta importante cita después de haber firmado una brillante actuación en eldel pasado año, disputado en Montemayor. En aquella competición consiguió la medalla de plata en la modalidad de Arma Corta Tradicional y una medalla de bronce en Grupos Mixtos dentro de la categoría Infantil femenina de 9 a 10 años.La alumna del CEIP Beato Juan de Ávila de Montilla logró entonces subir nuevamente al podio en una prueba que reunió a deportistas procedentes de distintos puntos de Andalucía, confirmando la progresión que viene experimentando en los últimos años dentro de esta disciplina.De igual modo, su hermana Lucía García López también llega a Catanzaro avalada por importantes resultados. La joven deportista protagonizó el pasado año una destacada actuación en elcelebrado en La Rambla, donde obtuvo una medalla de plata en Lucha a Tres y una medalla de bronce en Arma Larga.Las hermanas García López forman parte de una generación de jóvenes practicantes que están contribuyendo al crecimiento de las artes marciales chinas en la comarca. Su evolución deportiva se encuentra estrechamente ligada al trabajo desarrollado por el Club Deportivo Artes Marciales Chinas de Montemayor, entidad que impulsa la formación de deportistas desde edades tempranas.Pero los éxitos de Claudia y Lucía no son fruto de una trayectoria reciente. En 2023, durante el, Claudia García López consiguió proclamarse campeona andaluza en Arma Corta dentro de la categoría Infantil hasta 8 años, además de sumar una medalla de bronce en Manos Vacías. Por su parte, Lucía García López, entonces con apenas cinco años, obtuvo una medalla de bronce en Cantón Moderno, convirtiéndose en una de las participantes más jóvenes de aquella edición.Los resultados obtenidos durante los últimos años han consolidado a ambas deportistas como dos de las jóvenes promesas del wushu andaluz. Sus nombres han comenzado a aparecer con frecuencia en los podios de las distintas competiciones en las que participan, reflejando una evolución constante basada en el entrenamiento, la disciplina y la dedicación.Por otro lado, el torneo internacional de Catanzaro representa una oportunidad para que ambas continúen ampliando su experiencia competitiva en un escenario de carácter internacional. La competición reunirá a practicantes de diferentes especialidades del wushu y se desarrollará durante tres jornadas en la ciudad italiana, convirtiéndose en uno de los encuentros más relevantes del calendario para numerosos clubes y escuelas de artes marciales.Desde el entorno deportivo de las jóvenes se destaca igualmente la importancia del respaldo familiar y educativo en su formación. En ese sentido, el trabajo conjunto entre el club, las familias y el ámbito escolar ha permitido que Claudia y Lucía García López compatibilicen sus estudios con una intensa actividad deportiva, manteniendo una progresión que las ha llevado a representar a su club y a su comarca en competiciones cada vez más exigentes.