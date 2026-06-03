'Plan de vuelo': el nuevo proyecto musical de Segundo Premio

. Así se titula el nuevo proyecto musical del grupo montillano Segundo Premio, un trabajo integrado por cuatro canciones, junto a un videoclip, con el que la formación de pop rock abre una nueva etapa creativa y calienta motores para la próxima edición de la Noche Blanca de Montilla, prevista para el sábado 27 de junio.La banda, formada por Prudencio Márquez Almansa (voz y guitarra) y José Antonio Contreras Ortiz (guitarra), mantiene una trayectoria vinculada a la escena musical cordobesa, con una evolución que comenzó como un proyecto en solitario impulsado por Pruden Márquez y que, con el paso del tiempo, fue incorporando nuevas configuraciones hasta consolidar una propuesta propia dentro del pop rock andaluz.El nuevo trabajo llega después de un recorrido en el que Segundo Premio ha ido sumando grabaciones, conciertos y reconocimientos. En sus primeros pasos, Pruden Márquez grabó la demo autoeditada, a la que siguió la incorporación de José Antonio Contreras como guitarrista. De aquella etapa surgieron dos trabajos:y, posteriormente,Desde entonces, la formación fue atravesando distintas etapas y formatos, desde el trío hasta el cuarteto o el quinteto, una búsqueda que dio como resultado el EP. Esa evolución refleja el carácter abierto de un proyecto que ha ido adaptando su sonido y su estructura sin perder su raíz montillana, con canciones nacidas desde una mirada cercana y una trayectoria construida de manera progresiva.Con todo, Segundo Premio también ha tenido presencia en distintos espacios musicales de Córdoba. En 2019 alcanzó la fase final de la cuarta edición dely, un año más tarde, publicó, un trabajo discográfico que le permitió obtener el premio a la mejor música en el primer Festival de la Canción de Córdoba Musikurtuba. Por otro lado, en 2024 vio la luz su último larga duración,, que fue presentado en diferentes salas de Córdoba y Sevilla.De igual modo, en 2025 Segundo Premio grabó el EP, antes de publicar ahora, compuesto por los temas. El título del nuevo trabajo remite a una idea de desplazamiento, de ruta abierta, y se incorpora a una discografía que ha ido creciendo con grabaciones de distinto formato.La agenda más inmediata del grupo también tendrá una parada destacada en Montilla. No en vano, Segundo Premio actuará en la próxima edición de la Noche Blanca, que se celebrará el sábado 27 de junio, una cita que permitirá al público local reencontrarse con una banda surgida en la ciudad y que mantiene activa su producción musical con este nuevo EP.