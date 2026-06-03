Nuevo récord: Montilla cierra mayo con la cifra de paro más baja

Descenso del desempleo en la provincia



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Montilla cerró el pasado mes de mayo con 1.120 personas paradas registradas, 18 menos que en abril, lo que supone un descenso del 1,58 por ciento y sitúa al municipio en el nivel de desempleo más bajo desde que el Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) comenzó a publicar estadísticas mensuales en enero de 2005.La evolución de los datos confirma una nueva mejora del mercado laboral local y permite a la ciudad marcar un nuevo mínimo histórico en la serie estadística., Montilla rebajó esa cifra hasta las 1.120 en mayo, consolidando una tendencia descendente que ya venía observándose en los meses anteriores.Del total de personas paradas registradas en mayo, 393 eran hombres y 727 mujeres. De este modo, los hombres representaron el 35,09 por ciento del desempleo local, mientras que las mujeres concentraron el 64,91 por ciento restante. La diferencia entre ambos colectivos vuelve a poner de manifiesto el mayor peso que sigue teniendo el desempleo femenino dentro de las estadísticas laborales del municipio.Además, los datos de personas demandantes de empleo también reflejan una evolución favorable. Este indicador, que engloba tanto a quienes buscan trabajo como a otros colectivos inscritos en los servicios de empleo —entre ellos personas que participan en acciones formativas o que perciben determinados subsidios agrarios—, descendió desde las 2.584 registradas en abril hasta las 2.535 contabilizadas en mayo. La reducción fue de 49 personas, equivalente a un 1,90 por ciento.En ese sentido, de las 2.535 personas demandantes de empleo registradas al cierre de mayo, 846 eran hombres y 1.689 mujeres. Los hombres representaron el 33,37 por ciento del total, mientras que las mujeres alcanzaron el 66,63 por ciento, manteniéndose una distribución similar a la observada en los datos de paro registrado.La comparación con el mismo mes del año anterior resulta igualmente significativa. En mayo de 2025, Montilla contabilizaba 1.347 personas paradas registradas, frente a las 1.120 actuales. Esto supone una reducción interanual de 227 personas desempleadas, equivalente a una caída del 16,85 por ciento en los últimos doce meses.La serie histórica incluida en los datos del Observatorio Argos muestra, además, que el desempleo registrado en Montilla ha pasado de 1.361 personas en septiembre de 2025 a las actuales 1.120, con descensos progresivos durante buena parte del último año. La cifra alcanzada en mayo se convierte así en la más baja de toda la serie disponible desde enero de 2005.Por otro lado, la evolución provincial también fue positiva durante mayo. Según los datos difundidos por la Subdelegación del Gobierno de España, la provincia de Córdoba registró un total de 46.742 personas en situación de desempleo. La cifra supone un descenso de 780 personas respecto al mes anterior, lo que representa una bajada del 1,64 por ciento. En términos interanuales, la reducción alcanzó las 5.832 personas desempleadas, equivalente a un 11,09 por ciento menos que hace un año.Desde Comisiones Obreras (CCOO) de Córdoba, la secretaria de Empleo, Ana Belén Acaiña, valoró favorablemente la reducción del desempleo, aunque puso el foco en la calidad de los puestos de trabajo generados. La responsable sindical afirmó que “los datos nos hablan de temporalidad y parcialidad”.“En mayo, se han formalizado 24.642 contratos en la provincia, una contratación muy elevada que, sin embargo, solo ha logrado sacar de las listas oficiales del paro a 780 personas en comparación con el mes anterior. Esto significa que la mayor parte de la contratación ha sido temporal”, apuntó la dirigente sindical.Asimismo, Acaiña señaló que “estos sectores son vitales y respetables, pero complementarlos con nuevas industrias es el único camino para aportar estabilidad laboral a la provincia”. De igual modo, aclaró que “no se trata de demonizar a sectores tradicionales que son esenciales para la economía cordobesa, sino de entender que no pueden ser el único motor de desarrollo”.La dirigente sindical también defendió “la convivencia de la tradición con la innovación y la justicia laboral” y manifestó que "reconocemos el valor estratégico de los servicios y el campo, pero depender en exclusividad de ellos condena a la clase trabajadora a la temporalidad estructural".Además, en referencia a la distribución por sexos del desempleo provincial, donde las mujeres representan el 62,53 por ciento del total, Acaiña afirmó que “este porcentaje evidencia un empeoramiento estructural del empleo femenino que ni las campañas estacionales logran mitigar, lo que demuestra la necesidad de un impulso estructural”.Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) consideró positiva la bajada del paro y el incremento de la afiliación a la Seguridad Social, aunque advirtió de que el descenso registrado en mayo fue inferior al de otros ejercicios y continúa reflejando una fuerte dependencia del sector servicios.El presidente de la organización en Córdoba, Antonio Rafael López, señaló que la reducción del desempleo está vinculada a las contrataciones realizadas por los sectores turístico y hostelero durante las celebraciones del Mayo Festivo. En ese contexto, subrayó que “la pregunta que hay que hacerse es qué pasa con estos puestos de trabajo una vez finalizados estos eventos, ya que, tal y como ha ocurrido en los años precedentes, mucho nos tememos que esas contrataciones se quedarán sin renovar”.Asimismo, López destacó la relevancia de la actividad hotelera y hostelera para la economía provincial, aunque advirtió de que “mientras que las administraciones no apuesten de manera clara por un cambio del modelo productivo que está basado en una mayor industrialización del territorio y por el reforzamiento de los servicios públicos, será muy complicado que Córdoba pueda dar carpetazo definitivo al grave problema de generación de empleo de calidad que arrastra históricamente”.Por último, el representante sindical también llamó la atención sobre el incremento del coste de la vida y recalcó que “estamos muy preocupados por esta situación en la que los precios de bienes básicos, como son los carburantes y los alimentos, no dejan de incrementarse, limitando de esta manera la capacidad de compra de muchos trabajadores y trabajadoras, que cada vez tienes más dificultades para poder llegar a final de mes”.