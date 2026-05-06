Montilla cierra el mes de abril con las cifras de paro más bajas desde que hay registros

Datos provinciales



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Montilla cerró el pasado mes de abril con 1.138 personas paradas registradas, la cifra más baja de desempleo en la localidad desde que el Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) comenzó a ofrecer estadísticas mensuales en enero de 2005. Y es que la localidad logró reducir en 83 el número de personas inscritas como paradas con respecto a marzo de 2026, cuando el municipio contabilizaba 1.221 desempleados.Además, los datos del Observatorio Argos reflejan que el descenso mensual del paro registrado en Montilla fue del 6,80 por ciento entre marzo y abril, al pasar de 1.221 a 1.138 personas paradas. La caída se produjo tanto entre los hombres como entre las mujeres, aunque el desempleo femenino siguió teniendo un peso mayor dentro del conjunto de la población parada registrada en la localidad.En ese sentido, Montilla contabilizó en abril 403 hombres parados, por 735 mujeres. De este modo, los hombres representaron el 35,41 por ciento del total de personas paradas registradas, mientras que las mujeres supusieron el 64,59 por ciento. La diferencia entre ambos grupos fue, por tanto, de 332 mujeres paradas más que hombres, una brecha que también se aprecia en la serie mensual recogida por el Observatorio Argos.Y es que, en marzo de 2026, Montilla había registrado 426 hombres parados y 795 mujeres paradas, con un total de 1.221 personas desempleadas. Un mes después, la cifra bajó hasta los 403 hombres y las 735 mujeres, lo que supone 23 hombres parados menos y 60 mujeres paradas menos en comparación con el mes anterior.Por otro lado, la evolución de los últimos meses muestra que abril de 2026 cerró por debajo de todos los registros históricos. A su vez, desde abril del pasado año, el paro registrado en Montilla osciló entre las 1.361 personas contabilizadas en septiembre y las 1.138 de este pasado mes de abril, el dato más bajo de toda la serie ofrecida.De igual modo, el análisis interanual refleja una bajada significativa del desempleo en la localidad. En abril de 2025, Montilla contaba con 1.339 personas paradas registradas, frente a las 1.138 de abril de 2026. La diferencia es de 201 personas desempleadas menos en un año, lo que supone una reducción del 15,01 por ciento con respecto al mismo mes del ejercicio anterior.Además, los datos de personas demandantes de empleo también apuntan a una reducción en el último mes. Este indicador, que incluye tanto a quienes asisten a cursos de formación como a quienes están cobrando el subsidio agrario, pasó de 2.655 personas en marzo a 2.584 en abril. La bajada fue de 71 personas, equivalente a un descenso mensual del 2,67 por ciento.En ese bloque de demandantes de empleo, Montilla registró en abril 886 hombres y 1.698 mujeres. Los hombres representaron el 34,29 por ciento del total de personas demandantes, mientras que las mujeres alcanzaron el 65,71 por ciento. Como ocurre con el paro registrado, la presencia femenina volvió a ser mayoritaria en este indicador laboral.Asimismo, la comparación con marzo muestra una reducción en ambos sexos dentro del apartado de demandantes de empleo. En marzo había 901 hombres demandantes y 1.754 mujeres demandantes, con un total de 2.655 personas. En abril, la cifra bajó hasta 886 hombres y 1.698 mujeres, lo que supone 15 hombres menos y 56 mujeres menos.Por otro lado, si se compara abril de 2026 con abril de 2025, el número total de personas demandantes de empleo en Montilla descendió de 2.874 a 2.584. La diferencia interanual fue de 290 personas menos, lo que representa una bajada del 10,09 por ciento en este indicador más amplio que el paro registrado.En el conjunto de la provincia de Córdoba, según la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno de España, el paro bajó en 1.687 personas con respecto al mes de marzo, lo que supone un descenso del 3,43 por ciento en comparación con el mes anterior. La evolución provincial coincide, por tanto, con la tendencia de reducción observada en Montilla durante el mes de abril.Además, la comparativa interanual en la provincia también arrojó un descenso del desempleo. Con respecto a abril de 2025, la tasa interanual de desempleo bajó un 11,16 por ciento, lo que significa que se contabilizaron 5.972 personas desempleadas menos que el año pasado.De igual modo, los datos provinciales reflejaron una diferencia en valores absolutos entre el paro masculino y el femenino de 11.892 mujeres paradas más que hombres. Esa distancia se redujo a siete mujeres en el total de personas paradas jóvenes menores de 25 años.En sus valoraciones, la secretaria de empleo de UGT Córdoba, Paqui Haro, afirmó que “a pesar de la ligera reducción del número de personas en desempleo, desde el sindicato observamos un proceso lógico de recuperación de trabajadores tras los despidos llevados a cabo en meses anteriores y la llegada del buen tiempo y de la época de alta demanda turística en Córdoba”.Además, Haro señaló que “de los datos se desprende una ligera recuperación que suele ser propia de estos meses cuando el tiempo acompaña al disfrute de la ciudad, se instalan mayor número de terrazas en bares y restaurantes, o el campo entra en periodos de mayor labor, así como la construcción que encuentra en estas fechas el mejor momento para poder ejecutar sus contratas”.La secretaria de empleo de UGT Córdoba manifestó que “nuestra cautela no sólo se cierne sobre la estacionalidad del empleo, no en vano la mayor subida se vuelve a experimentar en el sector servicios, sino que atiende a la debilidad de este sector ante amenazas externas y sobre la continuidad de la situación bélica en Oriente Próximo provocada por los ataques de Estados Unidos e Israel sobre suelo iraní, palestino o libanés”. En esa misma línea, Haro advirtió de que “la crisis energética podría suponer un auténtico varapalo para nuestra economía y para una situación para la que no estamos preparados”.Por otro lado, la secretaria de empleo de UGT Córdoba defendió “el cambio de modelo productivo hacia esa industrialización que no solo nos aportará mejores salarios, mayor competitividad y mayor estabilidad laboral, sino que supondrá un frente importante ante posibles crisis como la que estamos viviendo”.Finalmente, la secretaria de empleo de UGT Córdoba llamó “a todos los agentes sociales al diálogo, que lleve a acuerdos justos y responsables en todas las empresas, evitando, en la medida de lo posible, enfrentamientos más allá de la mesa de negociación que, entendemos desde este sindicato, es el lugar en el que se deben plantear y dirimir las diferencias, así como tomar las decisiones más acertadas para el bien de todas las partes”.Por su parte, la secretaria de Empleo de Comisiones Obreras (CCOO) de Córdoba, Ana Belén Acaiña, analizó los datos provinciales de abril, que sitúan la cifra total de personas desempleadas en la provincia en 47.522. Aunque se produjo un descenso mensual de 1.687 personas, con una caída del 3,43 por ciento, el sindicato recordó que esa bajada respondió fundamentalmente al sector servicios, que absorbió 1.024 de las nuevas personas con empleo por la estacionalidad propia de la época.En ese sentido, Acaiña denunció que “la economía cordobesa continúa anclada en sectores volátiles como los servicios y la agricultura. Aunque son sectores fundamentales, el mercado laboral cordobés requiere de un impulso hacia la industrialización y la mejora de los servicios públicos para garantizar estabilidad”.Además, la secretaria de Empleo de CCOO de Córdoba hizo especial hincapié en combatir los discursos de odio y desinformación respecto a la población extranjera, que suma 4.823 personas en desempleo en la provincia. Acaiña aseveró que “ha quedado demostrado que la regularización no es un regalo de nacionalidad, sino un acto de justicia para personas que ya trabajaban en nuestro campo sufriendo el abuso de quienes contratan sin papeles”.Por otro lado, la representante sindical reafirmó que “el colectivo migrante no viene a detraer oportunidades laborales de la clase trabajadora local, sino a cubrir puestos que el empresariado cordobés a menudo precariza hasta límites insostenibles. La realidad es que estas personas han sostenido campañas agrícolas esenciales bajo condiciones de absoluta desprotección legal debido a la falta de escrúpulos de ciertos sectores”.Igualmente, CCOO de Córdoba alertó sobre la brecha de género persistente, ya que, de las 47.522 personas paradas en la provincia, 29.707 son mujeres, lo que representa el 62,51 por ciento del total del desempleo provincial. Para el sindicato, estos datos ratifican que el crecimiento económico actual no está llegando por igual a toda la ciudadanía, manteniendo a las mujeres y a los jóvenes en los márgenes de la precariedad y el desempleo estructural.Finalmente, el sindicato exigió al Gobierno andaluz y al empresariado cordobés un compromiso real con el Diálogo Social para diversificar la economía provincial. Acaiña sentenció que “hemos reclamado políticas activas que dejen de fiarlo todo a la coyuntura del calendario y apuesten por empleos con derechos, reforzando la Mesa Técnica para evitar que la bajada del paro sea solo un espejismo estacional”.