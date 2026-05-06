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El Gobierno de España reconoce a Montilla como 'Ciudad de la Ciencia y la Innovación'

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha concedido a Montilla la distinción de ‘Ciudad de la Ciencia y la Innovación’, un reconocimiento que sitúa al municipio cordobés dentro de la Red Innpulso y que premia la apuesta de las administraciones locales por el desarrollo de políticas innovadoras orientadas a transformar sus ciudades y dar respuesta a los retos de la ciudadanía.


La resolución, publicada por el Gobierno de España, incorpora a Montilla junto a otros tres municipios andaluces: Córdoba, Chiclana de la Frontera y Mengíbar. De este modo, estas localidades pasan a integrarse en una red estatal que ya suma 128 ciudades en toda España y que tiene como principal objetivo impulsar la innovación desde el ámbito municipal.

En ese sentido, la incorporación de Montilla a la denominada Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación supone el reconocimiento a aquellas administraciones locales que promueven iniciativas innovadoras para mejorar la gestión pública y favorecer nuevas herramientas de desarrollo urbano, económico y social. La distinción también ha sido concedida este año a otras 15 localidades españolas de diferentes comunidades autónomas.

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La resolución del Ministerio establece varias categorías en función del número de habitantes. Así, en la modalidad de municipios de entre 20.001 y 100.000 habitantes, donde ha quedado encuadrada Montilla, también han obtenido este distintivo las localidades de Alboraya, Almassora, Chiclana de la Frontera, Denia, Mogán, Mollet del Vallès, Palencia, Tres Cantos y Vic.

Además, en la categoría de ciudades de más de 100.000 habitantes han sido distinguidas Alicante, Córdoba, Elche y Torrevieja, mientras que en el apartado reservado a municipios de menos de 20.000 habitantes figuran Alfaro, Baltanás, Mengíbar, Onil y Picanya.

Y es que la Red Innpulso funciona como un foro de encuentro destinado a fomentar el reconocimiento y la colaboración entre administraciones locales en materia de innovación. Según destaca el propio Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, esta plataforma busca reforzar el potencial innovador de sus integrantes y favorecer el intercambio de experiencias y proyectos entre ayuntamientos de toda España.

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De igual modo, la pertenencia a esta red permite a los municipios acceder a diferentes instrumentos vinculados a la innovación y al desarrollo urbano. Entre ellos se encuentran iniciativas relacionadas con la Compra Pública de Innovación, programas de formación especializada, acciones de promoción internacional ligadas a la investigación, el desarrollo y la innovación, así como el impulso de laboratorios urbanos y el acceso a recursos financieros para proyectos de transformación de las ciudades.

Por otro lado, la incorporación de Montilla a la Red Innpulso coincide con una nueva ampliación de esta plataforma estatal, que continúa creciendo con la entrada de municipios de distintos tamaños y perfiles demográficos. La red reúne actualmente a ciudades que comparten el objetivo de impulsar modelos de gestión innovadores desde el ámbito local y de favorecer proyectos vinculados al conocimiento, la tecnología y el desarrollo sostenible.

JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: JUAN PABLO BELLIDO

EVA LARA - ASESORA PERSONAL INMOBILIARIA

COOPERATIVA AGRÍCOLA LA UNIÓN (MONTILLA) — VÍBELO — BLANCO PEDRO XIMÉNEZ FRIZZANTE


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