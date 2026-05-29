Del enoturismo a la literatura: José Luis Baños presenta su primera obra en Montilla

La presentación del primer libro de José Luis Baños Ramírez acercará el próximo 5 de junio al Centro Cultural “Alcalde Antonio Carpio” de Montilla el debut literario de este joven emprendedor montillano, que dará a conocer, una obra compuesta por cuarenta microrrelatos nacidos de la experiencia personal, la memoria emocional y una mirada íntima marcada, una vez más, por el universo del vino.Nacido en Montilla el 7 de diciembre de 1990, José Luis Baños está considerado como una de las figuras más innovadoras del enoturismo andaluz. Su trayectoria profesional ha estado ligada al impulso de proyectos capaces de conectar el mundo vitivinícola con públicos diversos, una filosofía que ahora traslada al terreno literario con una publicación que, lejos de responder a un ejercicio de exhibición personal, surge desde una necesidad profundamente emocional.Y es que el propio autor define este libro como la materialización de una inquietud largamente pospuesta. “Hoy cumplo uno de mis sueños pendientes: publicar un libro. No lo hago por afán de protagonismo, ni porque me sienta escritor. Lo hago porque lo necesito. Porque llevo dentro demasiadas palabras, demasiadas emociones, demasiadas historias vividas”, confiesa José Luis Baños en la introducción de la obra.El volumen cuenta con un prólogo firmado por César Saldaña, presidente del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez, un respaldo que enlaza con la estrecha relación que el vino mantiene con todo el recorrido vital y profesional del autor. No en vano,utiliza el lenguaje del vino como metáfora del paso del tiempo, de los procesos de transformación personal y de la huella que dejan las experiencias compartidas.En ese sentido, José Luis Baños no presenta la escritura como una meta alcanzada ni como un punto de llegada, sino como un gesto de honestidad personal. “Contar lo que viví sin filtro, sin miedo, con verdad. Y quizá, solo quizá, algo de lo que aquí encuentres también lo hayas vivido tú. O te ayude a entenderte. O a mirar de otra forma a alguien que tienes cerca”, sostiene el autor.Además, la obra reúne cuarenta microrrelatos que dialogan con distintas etapas de su biografía, con sus aprendizajes y también con sus contradicciones. “Este libro reúne cuarenta microrrelatos. Cada uno es una parte de mí: de mis pasos, mis caídas, mis vinos y mis verdades. Son historias que, como los buenos vinos, han ido tomando forma con el tiempo”, señala José Luis Baños.El recorrido profesional del emprendedor montillano ayuda a entender el contexto desde el que nace este proyecto editorial. Su nombre ha estado vinculado en los últimos años a, una iniciativa que persigue acercar la cultura del vino tanto a particulares como a empresas mediante experiencias enoturísticas con un marcado compromiso social. Esa apuesta innovadora le ha valido distintos reconocimientos dentro y fuera del ámbito turístico.Así, en 2020 recibió ely, en ese mismo año, fue distinguido con uno de los, además de ser finalista en galardones como los Premios Enclave de Turismo o los. En 2021, la Junta de Andalucía le otorgó el, consolidando su trayectoria como innovador en el ámbito turístico y social.Su actividad profesional se extiende también al ámbito académico y divulgativo. Ponente habitual en encuentros y conferencias sobre enoturismo, emprendimiento e innovación social, José Luis Baños compagina actualmente esa faceta con la, además de colaborar con Dinamiza Asesores en proyectos de desarrollo turístico sostenible impulsados en diferentes regiones vitivinícolas españolas.Por otro lado, el autor subraya en la introducción de su primera obra la voluntad de permanencia que puede albergar un libro frente a la fugacidad de la vida cotidiana. “Las personas nos vamos, sí. Pero un libro se queda. Se queda para quien lo necesite. Para quien lo abra en el momento justo. Para quien lo lea con la mirada atenta y el alma despierta”, afirma.La obra concluye con una apelación directa al lector que resume el espíritu con el que ha sido concebida esta publicación. “Ahora solo te pido una cosa: vive una buena historia. La tuya. Y si este libro puede acompañarte, aunque sea un ratito, en ese camino… todo habrá merecido la pena”.