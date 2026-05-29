Salesianos Montilla recibe la acreditación como Escuela Oficial de Ajedrez



FOTOGRAFÍA: C.D. SALESIANOS MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: C.D. SALESIANOS MONTILLA

El Club Deportivo Salesianos Montilla ha recibido la acreditación 2026 como Escuela Oficial de la Federación Andaluza de Ajedrez, un reconocimiento que certifica la calidad de su trabajo formativo en la enseñanza y promoción del ajedrez entre jóvenes deportistas de Montilla.La distinción, concedida dentro del programa de Escuelas Oficiales de la Federación Andaluza de Ajedrez, garantiza que la entidad cuenta con monitores titulados y que cumple con los estándares exigidos para desarrollar una labor educativa y deportiva adecuada en esta disciplina.El club ha enmarcado esta acreditación como «un reconocimiento al trabajo, la dedicación y el compromiso con la formación de nuestros jóvenes ajedrecistas», una declaración que resume el alcance de una certificación que refuerza el papel del ajedrez dentro de la estructura deportiva salesiana y que sitúa a la entidad montillana entre las escuelas reconocidas oficialmente por la federación autonómica.En ese sentido, la nueva acreditación de 2026 da continuidad a una trayectoria que ya había recibido respaldo federativo en 2023, cuando la Federación Andaluza de Ajedrez reconoció al Club de Ajedrez Salesianos Montilla como. Aquel reconocimiento se produjo durante el Campeonato de Andalucía Sub-08 a Sub-16, celebrado en el Hotel Evenia Zoraida Garden de la localidad almeriense de Roquetas de Mar.Y es que el trabajo desarrollado por el Club Deportivo Salesianos Montilla en torno al ajedrez se ha consolidado en los últimos años como una de las líneas más destacadas de su proyecto deportivo. Sus éxitos responden, en gran medida, a la labor que desarrolla José Rafael Brizuela Rojas, ajedrecista venezolano afincado en Montilla e instructor de la Federación Internacional de Ajedrez, cuya implicación ha contribuido a fortalecer la formación de los jóvenes ajedrecistas vinculados a la entidad.Por otro lado, la sección de ajedrez forma parte de un proyecto deportivo más amplio impulsado por el Club Deportivo Salesianos Montilla, que fomenta también la práctica de disciplinas como el fútbol sala, el balonmano, el atletismo y el baloncesto. A ellas se suma la psicomotricidad, una actividad concebida específicamente para el alumnado de Infantil y orientada a favorecer el desarrollo motriz de los niños y niñas en sus primeras etapas educativas.De igual modo, el club mantiene una vocación abierta a la ciudad. Tal y como ha detallado José Antonio Ruz, profesor de Educación Física del Colegio Salesiano «San Francisco Solano», la entidad está abierta a niños y niñas de toda Montilla, con edades comprendidas entre los 3 y los 16 años, con independencia del centro educativo en el que cursen sus estudios. José Antonio Ruz ha destacado que «el proyecto incorpora un nuevo modelo en el que conviven deporte y educación».Además, José Antonio Ruz ha precisado que, durante las tardes de lunes a jueves, los integrantes del Club Deportivo Salesianos Montilla estarán a cargo de monitores cualificados en cada disciplina deportiva. Esta organización permite que la actividad física se combine con una atención educativa más amplia, en la que el deporte se entiende como una herramienta de formación y convivencia.En esa misma línea, José Antonio Ruz ha resaltado que «se presta especial atención al cuidado de los hábitos de higiene y alimenticios y, también, los niños y niñas disponen de una hora de estudio asistido por personal competente». El profesor de Educación Física del Colegio Salesiano «San Francisco Solano» se ha mostrado convencido, asimismo, de que esta estructura educativo-deportiva «apuesta fuerte por conseguir resultados a corto y medio plazo».De este modo, junto a las sesiones de Psicomotricidad —concebidas para el alumnado de Infantil, que además podrá disfrutar de un servicio de ludoteca—, el Club Deportivo Salesianos Montilla oferta actividades de fútbol sala, balonmano, baloncesto, ajedrez y atletismo para niños y niñas de 6 a 16 años de edad.La acreditación como Escuela Oficial de la Federación Andaluza de Ajedrez refuerza, por tanto, una línea de trabajo que combina formación técnica, acompañamiento educativo y promoción del ajedrez como disciplina deportiva entre los más jóvenes. Para el Club Deportivo Salesianos Montilla, este nuevo reconocimiento se suma a los obtenidos en años anteriores y consolida el papel de la entidad dentro del ajedrez base andaluz.