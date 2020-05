La Universidad de Cádiz concede uno de los V Premios a la Implicación Social al montillano José Luis Baños

Unos galardones que valoran la implicación social

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

La Universidad de Cádiz (UCA) ha decidido distinguir con uno de los Premios a la Implicación Social al emprendedor montillano José Luis Baños, responsable de visitas y eventos en Bodega Viña La Constancia de Jerez de la Frontera. Los galardones, que este año han alcanzado su quinta edición, han querido premiar el proyecto, que conjuga dos de las grandes pasiones de este empresario montillano de 29 años: el mundo del vino y el compromiso social.Los premios a la Implicación Social de la UCA reconocen la labor realizada por organizaciones y empresas en el campo de la responsabilidad social a lo largo de un año, así como de personas que, habiendo estudiado en la UCA, hayan representado mejor el perfil universitario en su profesión o sean un ejemplo de colaboración, solidaridad e implicación social.De este modo, el jurado ha querido reconocer al emprendedor montillano José Luis Baños por su proyecto, que tiene como objetivo general acercar el mundo del vino de Jerez a clientes particulares y corporativos a través de experiencias enoturísticas memorables.Considerado como uno de los grandes innovadores del enoturismo en Andalucía, José Luis Baños presentó el pasado mes de enero su proyecto, que nace de la unión de dos palabras inglesas: “wine” (vino) y “able” (capaz).El programa, que ahora ha sido reconocido por el Consejo Social de la UCA, pivota en torno al amor que este joven montillano profesa al mundo del vino y, también, en atención a su implicación social, que se traduce en su labor como voluntario en Down Jerez Aspanido, un colectivo que fomenta el respeto a las personas con Síndrome de Down y otras capacidades diferentes.Y es que, entre el elenco de personas que trabajan ense encuentran dos personas con capacidades diferentes, Antonio y Miriam, que disfrutan de la oportunidad laboral que les ha brindado José Luis Baños, formando parte de una experiencia que vincula el vino con las emociones."Detrás de cada vino hay una historia y, cada historia, se puede maridar con un vino", explica el joven emprendedor montillano, quien ofrece la posibilidad de disfrutar de "catas de vino memorables" mientras se navega en barco por la Bahía de Cádiz o se asiste a un concierto exclusivo."Todas las catas las dirige un sumiller, acompañado de personas con Síndrome de Down que han recibido previamente una formación para prestar un servicio preciso y ejemplar, pues conocen a la perfección el procedimiento de la cata, así como los vinos que se van a servir", detalla el impulsor de, un proyecto que también ofrece visitas privadas a viñedos o actividades tan originales como yoga entre vides o siestas en una bodega, una actividad que tuvo un gran impacto mediático nada más presentarse.Además de poner en marcha unaen la que poder disfrutar de una amplia gama de vinos del marco jerezano, José Luis Baños también presta asesoramiento enoturístico a pequeñas y medianas bodegas que buscan fomentar las visitas a sus viñedos o a sus instalaciones.El jurado de los V Premios a la Implicación Social reconoció ayer que el proceso de selección se ha realizado "con transparencia y rigor" y "ha resultado muy complicado por la calidad de las propuestas presentadas". Todas las candidaturas recibidas han sido evaluadas en primer lugar por la Comisión de Relaciones con la Sociedad de la UCA, que ha elegido dos opciones por cada categoría, y finalmente, por el Pleno del Consejo Social de la UCA, que ha decidido el nombre de los ganadores."Este galardón afianza el papel de puente, entre universidad y sociedad, del Consejo Social de la Universidad de Cádiz”, resaltó ayer su presidente, Prudencio Escamilla, quien hizo hincapié en que los premiados “son ejemplos, que queremos replicar, de la necesaria transferencia a la sociedad de las capacidades disponibles en la Universidad para la conversión del desarrollo, la innovación, la creatividad, la cultura empresarial, la generación de un ambiente favorable a la iniciativa empresarial y social, la colaboración o participación en asociaciones y, en definitiva, de la implicación social”.