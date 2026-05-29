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La sala de El Gran Capitán exhibirá dos piezas cedidas por el Real Alcázar de Segovia

El Ayuntamiento de Montilla incorporará a la sala museográfica dedicada a Gonzalo Fernández de Córdoba, El Gran Capitán, una pareja de sitiales neogóticos procedentes del Patronato del Real Alcázar de Segovia gracias a un contrato de depósito temporal suscrito entre ambas instituciones y que permitirá exhibir estas piezas históricas en el Castillo-Alhorí entre mayo de 2026 y mayo de 2028.


El acuerdo fue firmado el pasado 18 de mayo por el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, y por el presidente del Patronato del Real Alcázar de Segovia, el general Manuel César Arienza Fernández, en una iniciativa que permitirá reforzar el contenido expositivo del espacio museográfico dedicado a una de las figuras históricas más vinculadas a la localidad montillana.

Las piezas cedidas son una pareja de sitiales neogóticos elaborados en madera de nogal y pertenecientes a los fondos patrimoniales del Patronato del Real Alcázar de Segovia, una de las instituciones patrimoniales más relevantes del país.

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Según recoge el anexo técnico del contrato de cesión, los sitiales destacan por su cuidada ornamentación, en la que sobresalen tracerías, arquillos mudéjares y pináculos decorativos que ponen de relieve el valor artístico e histórico del conjunto.

Además, esta incorporación permitirá enriquecer la experiencia cultural de quienes visiten el Castillo-Alhorí, enclave estrechamente ligado al linaje de Gonzalo Fernández de Córdoba y convertido en uno de los principales recursos patrimoniales y turísticos de Montilla.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, señaló que “este acuerdo supone un nuevo paso en la consolidación del Castillo-Alhorí como un espacio cultural de referencia en torno a la figura de El Gran Capitán y en la apuesta de Montilla por seguir fortaleciendo el sector turístico vinculado a nuestra cultura y patrimonio”.

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En ese sentido, el regidor montillano manifestó que “el trabajo que se está realizando desde la colaboración público-privada está dando sus frutos, consolidando un sector económico que genera oportunidades y empleo en torno al turismo cultural”.

De igual modo, Rafael Llamas agradeció al Patronato del Real Alcázar de Segovia “la confianza depositada en Montilla para custodiar y exhibir estas piezas, que enriquecerán la experiencia cultural de quienes visiten nuestra ciudad”.

La cesión temporal contempla, además, estrictas medidas de conservación, seguridad y transporte especializado conforme a la normativa vigente en materia de patrimonio histórico y museístico. El acuerdo garantiza así la adecuada protección de las obras tanto durante el traslado como durante su exhibición pública en Montilla.

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De este modo, el Ayuntamiento de Montilla continúa reforzando los contenidos de la sala museográfica dedicada a El Gran Capitán con el objetivo de consolidar el castillo-alhorí como uno de los grandes focos culturales y turísticos de la ciudad.

La incorporación de estas nuevas piezas históricas permitirá ampliar el atractivo de un espacio que gira en torno a la figura universal de Gonzalo Fernández de Córdoba, estrechamente vinculada a la historia local y al patrimonio monumental montillano.

JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: JUAN PABLO BELLIDO

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