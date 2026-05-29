La sala de El Gran Capitán exhibirá dos piezas cedidas por el Real Alcázar de Segovia

El Ayuntamiento de Montilla incorporará a la sala museográfica dedicada a Gonzalo Fernández de Córdoba, El Gran Capitán, una pareja de sitiales neogóticos procedentes del Patronato del Real Alcázar de Segovia gracias a un contrato de depósito temporal suscrito entre ambas instituciones y que permitirá exhibir estas piezas históricas en el Castillo-Alhorí entre mayo de 2026 y mayo de 2028.El acuerdo fue firmado el pasado 18 de mayo por el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, y por el presidente del Patronato del Real Alcázar de Segovia, el general Manuel César Arienza Fernández, en una iniciativa que permitirá reforzar el contenido expositivo del espacio museográfico dedicado a una de las figuras históricas más vinculadas a la localidad montillana.Las piezas cedidas son una pareja de sitiales neogóticos elaborados en madera de nogal y pertenecientes a los fondos patrimoniales del Patronato del Real Alcázar de Segovia, una de las instituciones patrimoniales más relevantes del país.Según recoge el anexo técnico del contrato de cesión, los sitiales destacan por su cuidada ornamentación, en la que sobresalen tracerías, arquillos mudéjares y pináculos decorativos que ponen de relieve el valor artístico e histórico del conjunto.Además, esta incorporación permitirá enriquecer la experiencia cultural de quienes visiten el Castillo-Alhorí, enclave estrechamente ligado al linaje de Gonzalo Fernández de Córdoba y convertido en uno de los principales recursos patrimoniales y turísticos de Montilla.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, señaló que “este acuerdo supone un nuevo paso en la consolidación del Castillo-Alhorí como un espacio cultural de referencia en torno a la figura de El Gran Capitán y en la apuesta de Montilla por seguir fortaleciendo el sector turístico vinculado a nuestra cultura y patrimonio”.En ese sentido, el regidor montillano manifestó que “el trabajo que se está realizando desde la colaboración público-privada está dando sus frutos, consolidando un sector económico que genera oportunidades y empleo en torno al turismo cultural”.De igual modo, Rafael Llamas agradeció al Patronato del Real Alcázar de Segovia “la confianza depositada en Montilla para custodiar y exhibir estas piezas, que enriquecerán la experiencia cultural de quienes visiten nuestra ciudad”.La cesión temporal contempla, además, estrictas medidas de conservación, seguridad y transporte especializado conforme a la normativa vigente en materia de patrimonio histórico y museístico. El acuerdo garantiza así la adecuada protección de las obras tanto durante el traslado como durante su exhibición pública en Montilla.De este modo, el Ayuntamiento de Montilla continúa reforzando los contenidos de la sala museográfica dedicada a El Gran Capitán con el objetivo de consolidar el castillo-alhorí como uno de los grandes focos culturales y turísticos de la ciudad.La incorporación de estas nuevas piezas históricas permitirá ampliar el atractivo de un espacio que gira en torno a la figura universal de Gonzalo Fernández de Córdoba, estrechamente vinculada a la historia local y al patrimonio monumental montillano.