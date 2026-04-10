Montilla acoge un taller para promover la alimentación saludable y el consumo responsable



FOTOGRAFÍA: MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR

La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa celebró ayer en Montilla un nuevodirigido a distintos colectivos sociales con el objetivo de fomentar hábitos de consumo sostenibles y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.La actividad, que forma parte del proyecto, reunió a escolares, familias, personas mayores y asociaciones vecinales en una propuesta formativa orientada a implicar al conjunto de la población en la construcción de un modelo de consumo más responsable y respetuoso con el entorno. La iniciativa busca consolidar una red de formación y sensibilización que permita avanzar hacia los objetivos de sostenibilidad y bienestar marcados en este programa comarcal.La inauguración del taller contó con la presencia de la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad del Ayuntamiento de Montilla, Lidia Bujalance, quien subrayó el valor de este tipo de propuestas para la ciudadanía y afirmó que “es una oportunidad para que vecinos de Montilla adquieran herramientas útiles que les permitan mejorar su alimentación diaria desde una perspectiva saludable y sostenible, apostando por productos locales y de temporada que no solo benefician a nuestra salud, sino que también refuerza el tejido económico de nuestro territorio”.Por su parte, la técnica del proyecto, Concepción Espejo, destacó el alcance global de esta iniciativa comarcal y señaló que “con este programa queremos impulsar un cambio en la forma en la que producimos, comercializamos y consumimos alimentos, promoviendo un sistema alimentario más saludable, sostenible y conectado con nuestro entorno y este taller es solo una parte de un proyecto mucho más amplio que busca implicar a toda la comunidad, ya que el proyecto contempla otras acciones, como la organización de rutas gastronómicas, formación en biodiversidad, impulso de huertos locales y la elaboración de un recetario basado en productos del territorio, entre otras iniciativas”.El taller se desarrolló en dos sesiones diferenciadas con el fin de adaptarse a distintos perfiles de participantes. Una de ellas estuvo dirigida al colectivo de la Asociación Cultural y Deportiva “Acude”, mientras que la segunda se abrió al público en general, facilitando así el acceso a conocimientos prácticos sobre alimentación saludable, sostenibilidad y consumo responsable.Durante la jornada, las personas asistentes pudieron adquirir herramientas útiles para mejorar sus hábitos alimentarios, reducir el desperdicio de alimentos y fomentar el consumo de productos de proximidad. Asimismo, el contenido del taller permitió reflexionar sobre el impacto de las decisiones cotidianas en la salud, el medio ambiente y la economía local, reforzando la conexión entre la ciudadanía y su entorno más cercano.Esta acción se enmarca en el proyecto, una estrategia impulsada por la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa y financiada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que persigue avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible. Entre sus objetivos destacan la promoción de hábitos de vida saludables y el fortalecimiento del vínculo entre la población y el medio rural.De igual modo, esta iniciativa se suma a otras actuaciones ya desarrolladas en el marco del programa, como laque tuvo lugar recientemente en Montilla, concebida para reforzar las capacidades del sector agrario y avanzar en la sostenibilidad del territorio. Este conjunto de acciones forma parte de una estrategia más amplia que se desplegará en los municipios de la comarca y que pretende consolidar un modelo basado en la alimentación saludable, la sostenibilidad y la valorización del producto local.