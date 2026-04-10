Montilla acoge un taller para promover la alimentación saludable y el consumo responsable

La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa celebró ayer en Montilla un nuevo Taller de Alimentación Saludable y Consumo Responsable dirigido a distintos colectivos sociales con el objetivo de fomentar hábitos de consumo sostenibles y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
La actividad, que forma parte del proyecto Horizonte Campiña Sur 2030, reunió a escolares, familias, personas mayores y asociaciones vecinales en una propuesta formativa orientada a implicar al conjunto de la población en la construcción de un modelo de consumo más responsable y respetuoso con el entorno. La iniciativa busca consolidar una red de formación y sensibilización que permita avanzar hacia los objetivos de sostenibilidad y bienestar marcados en este programa comarcal.
La inauguración del taller contó con la presencia de la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad del Ayuntamiento de Montilla, Lidia Bujalance, quien subrayó el valor de este tipo de propuestas para la ciudadanía y afirmó que “es una oportunidad para que vecinos de Montilla adquieran herramientas útiles que les permitan mejorar su alimentación diaria desde una perspectiva saludable y sostenible, apostando por productos locales y de temporada que no solo benefician a nuestra salud, sino que también refuerza el tejido económico de nuestro territorio”.
Por su parte, la técnica del proyecto Horizonte Campiña Sur 2030, Concepción Espejo, destacó el alcance global de esta iniciativa comarcal y señaló que “con este programa queremos impulsar un cambio en la forma en la que producimos, comercializamos y consumimos alimentos, promoviendo un sistema alimentario más saludable, sostenible y conectado con nuestro entorno y este taller es solo una parte de un proyecto mucho más amplio que busca implicar a toda la comunidad, ya que el proyecto contempla otras acciones, como la organización de rutas gastronómicas, formación en biodiversidad, impulso de huertos locales y la elaboración de un recetario basado en productos del territorio, entre otras iniciativas”.
El taller se desarrolló en dos sesiones diferenciadas con el fin de adaptarse a distintos perfiles de participantes. Una de ellas estuvo dirigida al colectivo de la Asociación Cultural y Deportiva “Acude”, mientras que la segunda se abrió al público en general, facilitando así el acceso a conocimientos prácticos sobre alimentación saludable, sostenibilidad y consumo responsable.
Durante la jornada, las personas asistentes pudieron adquirir herramientas útiles para mejorar sus hábitos alimentarios, reducir el desperdicio de alimentos y fomentar el consumo de productos de proximidad. Asimismo, el contenido del taller permitió reflexionar sobre el impacto de las decisiones cotidianas en la salud, el medio ambiente y la economía local, reforzando la conexión entre la ciudadanía y su entorno más cercano.
Esta acción se enmarca en el proyecto Horizonte Campiña Sur 2030, una estrategia impulsada por la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa y financiada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que persigue avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible. Entre sus objetivos destacan la promoción de hábitos de vida saludables y el fortalecimiento del vínculo entre la población y el medio rural.
De igual modo, esta iniciativa se suma a otras actuaciones ya desarrolladas en el marco del programa, como la formación sobre biodiversidad agraria y custodia del territorio que tuvo lugar recientemente en Montilla, concebida para reforzar las capacidades del sector agrario y avanzar en la sostenibilidad del territorio. Este conjunto de acciones forma parte de una estrategia más amplia que se desplegará en los municipios de la comarca y que pretende consolidar un modelo basado en la alimentación saludable, la sostenibilidad y la valorización del producto local.
La actividad, que forma parte del proyecto Horizonte Campiña Sur 2030, reunió a escolares, familias, personas mayores y asociaciones vecinales en una propuesta formativa orientada a implicar al conjunto de la población en la construcción de un modelo de consumo más responsable y respetuoso con el entorno. La iniciativa busca consolidar una red de formación y sensibilización que permita avanzar hacia los objetivos de sostenibilidad y bienestar marcados en este programa comarcal.
La inauguración del taller contó con la presencia de la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad del Ayuntamiento de Montilla, Lidia Bujalance, quien subrayó el valor de este tipo de propuestas para la ciudadanía y afirmó que “es una oportunidad para que vecinos de Montilla adquieran herramientas útiles que les permitan mejorar su alimentación diaria desde una perspectiva saludable y sostenible, apostando por productos locales y de temporada que no solo benefician a nuestra salud, sino que también refuerza el tejido económico de nuestro territorio”.
Por su parte, la técnica del proyecto Horizonte Campiña Sur 2030, Concepción Espejo, destacó el alcance global de esta iniciativa comarcal y señaló que “con este programa queremos impulsar un cambio en la forma en la que producimos, comercializamos y consumimos alimentos, promoviendo un sistema alimentario más saludable, sostenible y conectado con nuestro entorno y este taller es solo una parte de un proyecto mucho más amplio que busca implicar a toda la comunidad, ya que el proyecto contempla otras acciones, como la organización de rutas gastronómicas, formación en biodiversidad, impulso de huertos locales y la elaboración de un recetario basado en productos del territorio, entre otras iniciativas”.
El taller se desarrolló en dos sesiones diferenciadas con el fin de adaptarse a distintos perfiles de participantes. Una de ellas estuvo dirigida al colectivo de la Asociación Cultural y Deportiva “Acude”, mientras que la segunda se abrió al público en general, facilitando así el acceso a conocimientos prácticos sobre alimentación saludable, sostenibilidad y consumo responsable.
Durante la jornada, las personas asistentes pudieron adquirir herramientas útiles para mejorar sus hábitos alimentarios, reducir el desperdicio de alimentos y fomentar el consumo de productos de proximidad. Asimismo, el contenido del taller permitió reflexionar sobre el impacto de las decisiones cotidianas en la salud, el medio ambiente y la economía local, reforzando la conexión entre la ciudadanía y su entorno más cercano.
Esta acción se enmarca en el proyecto Horizonte Campiña Sur 2030, una estrategia impulsada por la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa y financiada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que persigue avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible. Entre sus objetivos destacan la promoción de hábitos de vida saludables y el fortalecimiento del vínculo entre la población y el medio rural.
De igual modo, esta iniciativa se suma a otras actuaciones ya desarrolladas en el marco del programa, como la formación sobre biodiversidad agraria y custodia del territorio que tuvo lugar recientemente en Montilla, concebida para reforzar las capacidades del sector agrario y avanzar en la sostenibilidad del territorio. Este conjunto de acciones forma parte de una estrategia más amplia que se desplegará en los municipios de la comarca y que pretende consolidar un modelo basado en la alimentación saludable, la sostenibilidad y la valorización del producto local.
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR
FOTOGRAFÍA: MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR