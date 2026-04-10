Más de 400 escolares participan en la IV Marcha Escolar Saludable de Montilla



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha impulsado esta mañana la IV Marcha Escolar Saludable, una iniciativa enmarcada en la Semana de la Salud que ha reunido a más de 400 escolares de los distintos centros educativos del municipio con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables desde edades tempranas.La actividad, organizada en colaboración con el Centro de Salud de Montilla, se consolida como una de las citas destacadas del calendario educativo y sanitario local, al implicar de manera directa a alumnado, profesorado y familias en un proyecto común centrado en la promoción de estilos de vida saludables.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, destacó al inicio de la marcha la importancia de este tipo de iniciativas, subrayando que “actuar en nuestros colegios con nuestros niños y niñas es lo más acertado, porque ellos son el presente pero también son el futuro”. En ese sentido, el primer edil afirmó que “las sociedades se transforman principalmente con la formación y la educación, y la promoción de la salud desde la prevención es fundamental”.Y es que, tal y como puso de relieve el regidor, la implicación de la comunidad educativa y sanitaria resulta clave para amplificar el alcance de estas acciones. De igual modo, señaló que “la capacidad que tienen los niños y niñas de trasladar estos hábitos a sus hogares multiplica el impacto de estas acciones en el conjunto de la ciudadanía”.Por otro lado, el enfermero referente de los centros educativos, Manuel Luque-Romero, explicó que esta marcha alcanza ya su cuarta edición en Montilla, destacando especialmente su carácter participativo. En este contexto, manifestó que “es un día grande para todos los colegios, en el que toda la comunidad educativa participa en un proyecto común para promover la salud”.Durante la jornada, el alumnado compartió con la ciudadanía consejos saludables a través de tarjetas informativas, una iniciativa que permitió visibilizar el trabajo desarrollado en las aulas a lo largo del curso. En este sentido, añadió que “los niños han ido regalando consejos saludables de lo que han aprendido, implicando así a todo el pueblo de Montilla”.La Marcha Escolar Saludable forma parte de la programación de la Semana de la Salud, que se celebrará del 13 al 17 de abril e incluirá diversas actividades como mesas redondas, talleres, propuestas intergeneracionales y acciones formativas en materia de primeros auxilios.Finalmente, el alcalde de Montilla destacó el carácter pionero de esta iniciativa, que en los últimos años se ha extendido a otros municipios del entorno, consolidando a la localidad como un referente en la promoción de la salud comunitaria y la participación ciudadana.