El Gran Premio de Montemayor unirá Montilla y Llano del Espinar en una prueba clave del ciclismo Junior

Montemayor acogerá este próximo domingo, 12 de abril, la 51.ª edición de su Gran Premio de Ciclismo, una cita que conectará el recorrido con Montilla y el Llano del Espinar y que reunirá a 26 equipos y cerca de 200 corredores en una de las pruebas más destacadas del calendario Junior nacional.De este modo, Montemayor volverá a situarse como epicentro del ciclismo nacional gracias a esta competición integrada en la Copa de España Junior 2026, que atraerá a corredores y equipos de distintos puntos del país y que tendrá en Montilla y el Llano del Espinar dos enclaves determinantes dentro del recorrido.El delegado de Deportes de la Diputación de Córdoba, Antonio Martín, destacó que “la prueba será la tercera de las nueve competiciones que conforman la Copa de España Junior 2026, lo que refuerza aún más su relevancia dentro del ámbito deportivo de primer nivel”.Martín subrayó que “este encuentro deportivo convertirá a Montemayor en la única sede andaluza de esta competición, consolidándose así como referente del ciclismo nacional y situando, una vez más, a nuestra provincia en lo más alto del mundo del deporte y, de manera concreta, del ciclismo”.Por otro lado, la participación prevista garantiza un elevado nivel competitivo. En palabras del responsable provincial, “la prueba contará con la participación de 26 equipos y cerca de 200 corredores llegados de diferentes puntos de nuestra geografía, lo que garantiza un alto nivel competitivo”.De igual modo, el recorrido incorpora novedades respecto a ediciones anteriores, aunque mantiene su exigencia. La carrera se disputará sobre un trazado de 117 kilómetros dividido en dos vueltas, un formato que permitirá a los aficionados presenciar en varias ocasiones el paso del pelotón.Martín explicó que “esta edición presenta novedades aunque mantiene la dureza y el atractivo de años anteriores. Así, la carrera se disputará sobre un trazado de 117 kilómetros divididos en dos vueltas, lo que favorecerá el espectáculo y permitirá a los aficionados disfrutar en varias ocasiones del paso del pelotón”.En ese contexto, el Llano del Espinar adquirirá un papel protagonista como punto clave del recorrido, al acoger el Premio de la Montaña, mientras que Montilla será escenario de la meta volante, que puntuará en dos ocasiones y añadirá un componente estratégico a la competición.En definitiva, la organización presenta esta edición como una competición exigente y abierta, en la que la estrategia y la gestión del esfuerzo serán determinantes. Martín concluyó que se trata de “una cita que en su 51.ª edición asegura a los aficionados al ciclismo una carrera selectiva, dinámica y muy abierta, donde los corredores deberán gestionar el esfuerzo y aprovechar cada oportunidad”.