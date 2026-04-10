Ismael López Gómez recibe el distintivo ‘Artesanía Hecha en Andalucía’



FOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA

El tallista montillano Ismael López Gómez recibió ayer en Córdoba el distintivo ‘Artesanía Hecha en Andalucía’, un reconocimiento que pone en valor el trabajo, la dedicación y el compromiso de quienes mantienen vivos los oficios tradicionales, en el marco de los Días Europeos de la Artesanía.La jornada, celebrada con motivo de esta iniciativa de ámbito europeo, situó a los artesanos de la provincia de Córdoba en el centro de un acto institucional que sirvió para visibilizar su papel en la economía local y en la conservación del patrimonio cultural. Durante el evento, la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, María Dolores Gálvez, destacó la relevancia de un colectivo que, según indicó, desempeña una función esencial en la sociedad.Además, el acto incluyó la incorporación de doce nuevos artesanos y dos empresas al Registro de Artesanos de Andalucía, consolidando un sector que, en palabras de la responsable territorial, “combina tradición, talento y capacidad de innovación”.En ese sentido, Gálvez incidió en el valor simbólico y cultural de la actividad artesanal al señalar que “la artesanía no es solo una actividad económica; es cultura, patrimonio e identidad, la expresión más auténtica de nuestras raíces”.Uno de los momentos centrales de la jornada fue la entrega del distintivo ‘Artesanía Hecha en Andalucía’, una marca que reconoce la autenticidad de las piezas y el compromiso con los procesos tradicionales. La delegada afirmó que “este distintivo marca la diferencia entre lo verdaderamente artesanal y aquello que no lo es”, y añadió que supone también “un reconocimiento a vuestro trabajo y a un saber que ha pasado de generación en generación”.Por otro lado, la representante institucional agradeció el esfuerzo del sector y puso en valor su aportación a la sociedad: “gracias por seguir cuidando ese legado y por apostar por una actividad que aporta tanto valor a nuestra sociedad”. Asimismo, destacó el creciente protagonismo de la artesanía en ámbitos como la moda, el interiorismo o la restauración, donde cada vez es más apreciada por su autenticidad.En este contexto, la provincia de Córdoba cuenta actualmente con 253 inscripciones en el Registro de Artesanos de Andalucía y presencia en 44 oficios diferentes, un potencial que, según Gálvez, “debe seguir acercándose al público, mostrando el valor real de cada pieza y el esfuerzo que hay detrás de cada creación”. De igual modo, las, como talleres, demostraciones en vivo y jornadas abiertas, han permitido reforzar el vínculo entre los profesionales del sector y la ciudadanía.Dentro de este escenario, la trayectoria de Ismael López Gómez se sitúa como un ejemplo representativo del arraigo y la continuidad de los oficios tradicionales en Montilla. Cofundador de Sadoc Artesanía Religiosa, desarrolla su labor como tallista especializado en diseño y talla ornamental religiosa, abarcando desde relieves hasta mobiliario y elementos decorativos como cornucopias o molduras.A pesar de su juventud, su trabajo está presente en algunas de las principales expresiones patrimoniales de la localidad. No en vano, es autor de la talla del paso del Corpus Christi de Montilla, culminado con una nueva peana procesional de estilo neoclásico, así como del paso del Santísimo Cristo de la Misericordia, cuyo diseño corresponde a Antonio Maya Velázquez, así como del paso de María Santísima de la Soledad.Además, su vinculación con el ámbito cofrade se extiende a otras aportaciones recientes, como el juego de ciriales estrenado el pasado año y portado por los acólitos delante del paso del Santo Cristo de Zacatecas y Santa María del Socorro, Madre de Dios y Madre Nuestra, realizados por el orfebre José Redondo.Su trayectoria incluye también el diseño del escudo de la Agrupación Musical La Unión de Montilla en 2019, así como de las bambalinas del paso de palio de María Santísima de la Caridad, estrenadas en la tarde-noche del Martes Santo del año 2015.Su reconocimiento en el ámbito artístico se materializó en 2022, con el premio concedido por la Asociación Cultura Viva de Montilla en la categoría de Artes Plásticas. Paralelamente, mantiene una estrecha relación con las tradiciones religiosas locales, habiendo desempeñado funciones como la de capataz del Corpus Christi, responsabilidad que asumió en 2014 y que mantuvo durante algunos años. Asimismo, fue pregonero juvenil de la Semana Santa de Montilla a propuesta del Grupo Joven de la Hermandad Salesiana del Santísimo Cristo del Amor.La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía subrayó ayer la proyección de futuro del sector artesanal al afirmar que “la artesanía tiene un gran futuro en nuestra provincia, y vosotros sois parte esencial de ese futuro. Genera empleo, fija población y mantiene viva nuestra cultura, pero también es un espacio para la creatividad y la innovación que da lugar a obras únicas”.