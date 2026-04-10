Montilla refuerza la recogida sostenible de residuos con la implantación del contenedor marrón



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla pondrá en marcha el próximo 1 de junio el nuevo sistema de recogida selectiva de residuos orgánicos mediante la implantación del contenedor marrón, una iniciativa que busca fomentar la separación de biorresiduos en los hogares y avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible basado en la economía circular.Bajo el lema, el proyecto persigue facilitar a la ciudadanía la correcta gestión de restos de comida, fruta o verdura, con el objetivo de transformarlos en compost y energía. Esta actuación cuenta con una inversión total de 127.534,35 euros, financiada en un 90 por ciento por fondos europeos Next Generation EU. Del montante global, 57.096,17 euros se destinan al suministro de contenedores y 65.455,02 euros a la campaña de comunicación y sensibilización.En ese sentido, la teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, explicó que “esta recogida empezará el día 1 de junio y para ello lo que estamos haciendo de manera previa es intentar concienciar al mayor número posible de habitantes para que sepan cómo tenemos que separar estas nuevas fracciones”. Asimismo, subrayó que “los residuos orgánicos son muy valiosos, ya que permiten generar compost y también energía, por lo que es necesario implementar ya su recogida separada”.El despliegue del nuevo sistema contempla la instalación de un total de 132 contenedores de 1.000 litros en la vía pública, a los que se suman 30 unidades destinadas a grandes productores como establecimientos de hostelería o comercios alimentarios, además de una reserva adicional de 128 contenedores.A ello se añade la distribución de 9.280 cubos aireados para los hogares y 11.000 bolsas compostables, con el fin de facilitar la separación doméstica de los residuos. También se pondrán a disposición de la ciudadanía 60 compostadoras destinadas a uso doméstico y huertos urbanos, previa solicitud.Además, el Ayuntamiento ha diseñado una campaña informativa que ya ha iniciado acciones dirigidas a grandes productores entre el 16 y el 27 de marzo, mediante visitas personalizadas en las que se ha entregado material informativo y asesoramiento específico.A su vez, durante esta semana, esta labor se ha ampliado con una campaña puerta a puerta en distintas zonas del municipio, comenzando por el entorno de la Plaza Salesianos, donde se ha hecho entrega de los kits necesarios junto con información práctica sobre el uso del contenedor marrón.De igual modo, la responsable municipal detalló que “se va a hacer entrega a cada uno de los domicilios de manera que no haya problema donde depositar estos residuos, proporcionando tanto los cubos como las bolsas compostables necesarias”. La campaña se reforzará con puntos informativos en diferentes espacios municipales y con sesiones abiertas a la ciudadanía, como las previstas en el Centro Cultural Antonio Carpio.Por otro lado, el programa incorpora acciones específicas en centros educativos durante el mes de abril con el objetivo de implicar a la comunidad escolar en la correcta gestión de los residuos desde edades tempranas. Asimismo, se habilitarán puntos informativos abiertos al público para resolver dudas y facilitar material a la ciudadanía.En concreto, estos puntos estarán ubicados hoy, 10 de abril, en la Plaza del Ayuntamiento, en horario de 9:30 a 13:30 horas; el 17 de abril en el mercadillo de la Avenida de Las Camachas, en el mismo horario; el 24 de abril en la entrada del Paseo de las Mercedes, de 17:00 a 21:00 horas; el 30 de abril en la entrada al Pabellón de Deportes, también de 17:00 a 21:00 horas; y el 8 de mayo en la Avenida de Andalucía, junto al ambulatorio, de 9:30 a 13:30 horas.Y es que, de forma paralela, el Consistorio mantiene activa una estrategia de comunicación en redes sociales iniciada el pasado 6 de marzo y que se prolongará hasta el 13 de mayo, con contenidos educativos centrados en el uso del nuevo contenedor y la correcta separación de residuos.Además, el Ayuntamiento continúa aplicando medidas complementarias como la bonificación de hasta el 10 por ciento en la tasa de residuos por el uso responsable de los servicios municipales, junto a nuevas iniciativas como el refuerzo de la recogida textil.Finalmente, Raquel Casado destacó que “este proyecto forma parte del diseño de la estrategia local de economía circular en la que estamos trabajando, siendo uno de los seis municipios andaluces que participan en este programa de acompañamiento impulsado por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)”, consolidando así el compromiso municipal con una gestión más eficiente y sostenible de los residuos, que se ha visto reforzada en los últimos años con otras acciones complementarias.