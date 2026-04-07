La Asociación Solano Salido pone en valor el talento local en los Días Europeos de la Artesanía

JULIO PORTERO

FOTOGRAFÍA: JULIO PORTERO

La Asociación Solano Salido pondrá en valor el talento local durante los Días Europeos de la Artesanía con una programación que se desarrollará desde este próximo jueves y hasta el sábado 11 de abril, a través de unas jornadas de puertas abiertas que incluirán talleres formativos y una muestra de artesanía en vivo que permitirá acercar al público los oficios tradicionales y la creación contemporánea.La entidad montillana se suma así, un año más, a esta iniciativa de alcance internacional que pretende difundir el conocimiento artesanal y fomentar el contacto directo entre creadores y ciudadanía. Con un programa ya registrado en la, la Asociación Solano Salido, en palabras de su presidente, Joaquín Feria, “propone tres jornadas intensas para reivindicar el valor cultural y económico del sector artesano”.El calendario de actividades arrancará el jueves 9 de abril, en horario de 10.00 a 13.30 de la tarde, con una jornada de puertas abiertas en el taller Carpinfe Sociedad Limitada, especializado en la artesanía en madera. Esta cita tendrá un marcado carácter formativo, ya que contará con la visita del alumnado de la Escuela de Arte "Dionisio Ortiz" de la capital, que podrá conocer de primera mano los procesos productivos y la maestría técnica que definen a este taller de referencia.Además, la jornada del viernes 10 de abril estará orientada a la inclusión social a través del aprendizaje de un oficio. Promovida por la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Córdoba, dirigida por la rambleña María Dolores Gálvez Páez, la actividad se desarrollará entre las 9.30 y las 12.30 del mediodía.Durante ese tiempo, los hermanos Feria, maestros artesanos de Carpinfe Sociedad Limitada, impartirán un taller de iniciación a la carpintería dirigido específicamente al alumnado del Centro Futuro Singular Córdoba de Montilla. "Esta propuesta pone de relieve el compromiso de la Asociación Solano Salido con la integración social mediante la formación en disciplinas artesanas", tal y como han puesto de manifiesto desde el propio colectivo artesanal.Por otro lado, el programa culminará en la mañana del sábado con una jornada abierta al público general que se trasladará a la nave central del Mercado de Abastos de Montilla. Este espacio emblemático acogerá una muestra de artesanía en vivo con puestos dedicados a diferentes disciplinas, entre ellas la cerámica, la estampación textil con técnicas respetuosas con el medio ambiente y la encuadernación.En ese sentido, los artesanos participantes no solo exhibirán sus piezas, sino que también trabajarán en directo, permitiendo a los visitantes observar el proceso creativo y apreciar la calidad y el detalle que caracterizan cada obra. "Esta interacción directa busca reforzar el vínculo entre el público y los oficios tradicionales, al tiempo que pone en valor el carácter único de cada producto artesanal", subrayan desde la Asociación Solano Salido.Con esta participación en los Días Europeos de la Artesanía, la Asociación Solano Salido reafirma su objetivo de preservar el patrimonio vivo de la región y de fomentar el reconocimiento de la artesanía como un sector de futuro, sostenible y de alta calidad. No en vano, esta celebración se desarrolla de forma simultánea en numerosos países con la finalidad de atraer a nuevos públicos y prestigiar el trabajo de los maestros artesanos.