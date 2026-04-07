Montilla despide marzo con la cifra de paro más baja desde que hay registros

Montilla cerró el pasado mes de marzo con 1.221 personas paradas registradas, según los datos del Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), una cifra que supone el nivel de desempleo más bajo en la localidad desde el inicio de la serie estadística en enero de 2005, tras una bajada de 41 personas en situación de desempleo respecto al mes de febrero, lo que equivale a un descenso del 3,25 por ciento.Esta evolución consolida una tendencia descendente en el desempleo local, al pasar de las 1.262 personas registradas en febrero a las 1.221 actuales. De este total, 426 corresponden a hombres y 795 a mujeres, lo que sitúa el peso del paro femenino en el 65,1 por ciento, frente al 34,9 por ciento de los hombres.En ese sentido, la estructura del desempleo en Montilla mantiene una clara diferencia por sexo, con una presencia significativamente mayor de mujeres en situación de desempleo. Esta distribución se ha mantenido estable en los últimos meses, aunque con una reducción global del número de personas inscritas.Y es que, si se compara la situación actual con la de hace un año, la evolución resulta igualmente significativa. En marzo de 2025, el número de personas paradas registradas ascendía a 1.381, lo que implica una reducción interanual de 160 personas. En términos porcentuales, esta caída representa un descenso del 11,59 por ciento en el último año.Por otro lado, los datos relativos a personas demandantes de empleo —que incluyen tanto a quienes buscan trabajo como a quienes participan en programas de formación o perciben subsidios agrarios— reflejan un ligero incremento mensual. En marzo de 2026 se contabilizaron 2.655 demandantes, frente a los 2.645 registrados en febrero.De igual modo, en este apartado también se observa una mayor presencia femenina. Del total de demandantes de empleo, 901 son hombres y 1.754 mujeres, lo que supone un 33,95 por ciento y un 66,05 por ciento, respectivamente. La evolución intermensual muestra una estabilidad relativa, con un incremento de diez personas en el último mes.En el ámbito provincial, la Subdelegación del Gobierno de España ha informado de que el paro bajó en la provincia en 499 personas respecto al mes de febrero, lo que supone una reducción del 1 por ciento. Asimismo, la tasa interanual de desempleo descendió hasta el 11,48 por ciento, con 6.381 desempleados menos que en marzo del año pasado.En este caso, la diferencia entre hombres y mujeres en el conjunto de la provincia también sigue siendo notable, con 12.195 mujeres paradas más que hombres. En el caso de los menores de 25 años, el desempleo femenino se redujo en 42 mujeres.En este contexto, la secretaria de Políticas Sociales, Igualdad y Empleo de UGT Córdoba, Paqui Haro, valoró positivamente los datos del paro que se hicieron públicos ayer, aunque quiso alertar sobre “un importante desgaste económico, reflejo de la situación que comenzamos a sufrir como consecuencia de la guerra en Irán declarada por EEUU que podría suponer un duro golpe que se refleje en futuros meses en el empleo”.Asimismo, la dirigente sindical manifestó que “si bien los datos reflejan un alza generalizado, no sólo en Córdoba, sino en todo el territorio andaluz, desde este sindicato hacemos lectura del buen tiempo experimentado durante este pasado mes de marzo, en el que ha coincidido, además, la celebración de la Semana Santa, aspectos ambos que aumentan el consumo, el turismo y las contrataciones, especialmente en el sector servicios”.De igual modo, detalló que “Córdoba está experimentando un aumento de los proyectos de construcción que, precisamente debido al buen clima ha posibilitado un aumento de las contrataciones en este sector, algo que no ha ocurrido, sin embargo, en el campo, que aún sufre las consecuencias del fuerte temporal que azotó nuestra provincia con anterioridad y que ha visto finalizada la campaña de la aceituna”.Haro también denunció que “por desgracia, el aumento del empleo en nuestra provincia, una vez más, no se ve reflejado en un descenso de la diferencia del desempleo entre mujeres y hombres, prácticamente duplicando las mujeres las cifras que reflejan los hombres en esta situación en Córdoba”.En ese sentido, añadió que “no podemos más que insistir una vez más en que los datos positivos sí tienen que reflejar un cambio de tendencia que posibilite el acceso igualitario al empleo de las mujeres, algo que nunca se conseguirá sin el compromiso de todos los sectores productivos y de todos los agentes sociales”. Además, apuntó que “lo mismo ocurre en el caso de los jóvenes que se incorporan al mundo laboral y que siguen sin conseguir esa primera oportunidad de inserción en el mercado de trabajo en la provincia de Córdoba”.Por otro lado, la secretaria de Políticas Sociales, Igualdad y Empleo de UGT Córdoba subrayó que “respecto a la industrialización de Córdoba ponemos, precisamente en estos momentos, el acento en la volatilidad del turismo durante las crisis económicas y la inestabilidad internacional”.