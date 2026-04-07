El Montilla Club de Fútbol fleta un autobús para el desplazamiento de sus aficionados a Cabra

Tres jornadas quedan en el Grupo 1 de la División de Honor para un Montilla Club de Fútbol que se encuentra inmerso en el sueño del retorno a la Tercera RFEF, trece años después. En segunda posición y con 56 puntos, los auriverdes buscan en este tramo final de liga mantener esta posición que les permitiría alcanzar el salto de categoría.Con el fin de alentar al plantel vinícola, la entidad ofrece a sus aficionados la posibilidad de viajar en autobús el próximo domingo al encuentro que medirá a los de Isaac de la Cuesta ante el Egabrense Club Deportivo, rival directo por el ascenso. Por un precio de 15 euros, que incluye el viaje en bus y la entrada al encuentro, los aficionados vinícolas podrán vivir un duelo lleno de emociones.La reserva del viaje se puede realizar durante estos días en la Estación de Servicio "Virgen de la Aurora", en la Avenida del Marqués de la Vega de Armijo, junto a las. La salida del bus se producirá este domingo, a las 17.00 de la tarde, desde la Estación de Autobuses de Montilla, retornando al municipio tras la finalización del encuentro.Con la ilusión por bandera y con un gran ambiente asegurado en las gradas, la afición vinícola está llamada a dar ese último aliento a los suyos en busca del objetivo. El esfuerzo y buen hacer del cuadro montillano durante toda la temporada merece el respaldo de los suyos en una cita histórica.