Un taller fomenta el consumo de productos ecológicos y de proximidad



FOTOGRAFÍA: MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR

La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa ha celebrado en Monturque el primer Taller de Alimentación Saludable y Consumo Responsable, una iniciativa formativa destinada a promover hábitos de vida más saludables y sostenibles entre la población de la comarca y enmarcada en elDurante el desarrollo de esta actividad, el vicepresidente de la Mancomunidad y alcalde de Monturque, Antonio Castro, señaló que este tipo de iniciativas "busca acercar a la ciudadanía conocimientos sencillos, pero muy valiosos, para mejorar su bienestar y, al mismo tiempo, contribuir al cuidado de nuestro entorno, para que pequeñas decisiones en nuestra alimentación diaria puedan mejorar nuestra salud, reducir el impacto ambiental y apoyar a los agricultores y productores de nuestra tierra".Asimismo, el primer edil monturqueño destacó el valor educativo de estas acciones dentro del, indicando que "queremos que la ciudadanía entienda que cuidar la tierra es también cuidar nuestra salud y nuestro futuro y que apostar por productos ecológicos y de proximidad significa preservar nuestro territorio y reforzar nuestra economía local y los pequeños gestos, si los adoptamos entre todos, pueden transformar positivamente nuestro planeta".Además, la jornada contó con la participación de María Rosas, técnica de la Asociación Educa Natura y docente del taller, quien puso de relieve que "comer bien no significa comer menos, sino elegir mejor los alimentos, apostando por productos de temporada y de kilómetro cero que apoyen a quienes producen en el territorio y se ha resaltado que las necesidades nutricionales cambian a lo largo de la vida y que mantener una alimentación equilibrada es clave en todas las etapas".En ese sentido, el programa se centra en ofrecer herramientas prácticas que permitan comprender cómo las decisiones cotidianas relacionadas con la alimentación pueden influir de forma positiva tanto en la salud individual como en el medio ambiente y la economía local. A lo largo del taller se abordaron cuestiones como la sostenibilidad alimentaria, el valor de la agricultura de cercanía, el consumo de productos ecológicos o la reducción del desperdicio alimentario.De igual modo, se compartieron consejos útiles para reducir el desperdicio, entre ellos planificar la compra, aprovechar las sobras o ajustar las cantidades a las necesidades reales del hogar. Las personas asistentes tuvieron también la oportunidad de poner en práctica diferentes recetas elaboradas con productos ecológicos de la comarca, reforzando así el carácter práctico de la formación.Por otro lado, estos talleres, que se celebrarán en distintos municipios de la comarca, están dirigidos a escolares, familias, personas mayores y asociaciones vecinales, con el objetivo de implicar a toda la comunidad en la construcción de un modelo de consumo más responsable y sostenible. Esta red de formación y sensibilización busca avanzar hacia los objetivos de sostenibilidad y bienestar definidos en el proyecto.La iniciativa forma parte del, impulsado por la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa y financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que cuenta con un presupuesto global de 170.400 euros. Su finalidad es promover un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad ambiental, la alimentación saludable y la valorización del producto local en los doce municipios del territorio.El programa formativo, con una duración total de treinta horas, combina sesiones en línea y presenciales, integrando contenidos teóricos con actividades prácticas como la. Entre las materias abordadas destacan la custodia del territorio, la biodiversidad funcional, el cuidado del suelo, los servicios ecosistémicos, la restauración ecológica del paisaje agrario o las infraestructuras destinadas a fomentar la biodiversidad.La formación es impartida por la Fundación Somos Naturaleza (FSN), una organización sin ánimo de lucro dedicada a la defensa del medio natural y a promover una relación más equilibrada entre la actividad humana y el entorno. Esta entidad centra su labor en impulsar hábitos de vida saludables y respetuosos con el medioambiente, así como en fomentar iniciativas de emprendimiento social vinculadas a la sostenibilidad.En palabras de su presidente, el empresario montillano José Ríos Márquez, la Fundación "aspira a ser motor de cambio de hábitos de vida saludables y respetuosos con el medio ambiente", así como "agente acelerador y dinamizador de emprendimientos sociales sostenibles".La entidad, además, fundamenta su actividad en principios como el respeto a la naturaleza y la dignidad humana, el desarrollo sostenible y la solidaridad, y mantiene su disposición a colaborar con organizaciones que promuevan proyectos en defensa del medio ambiente y la calidad de vida.