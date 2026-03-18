Salesianos Montilla supera una intensa quinta ronda del Provincial de Ajedrez

El Club Deportivo Salesianos Montilla disputó este pasado sábado la quinta ronda del Campeonato Provincial por Equipos 2026, organizado por la Federación Andaluza de Ajedrez en distintas localidades de la provincia de Córdoba, en una jornada intensa en la que los cinco conjuntos del club montillano afrontaron nuevos encuentros dentro de las diferentes categorías de la competición.La cita, que arrancó a las cinco de la tarde en varios puntos del territorio provincial, volvió a reunir a numerosos equipos del ajedrez federado cordobés en una ronda marcada por la igualdad y por el alto nivel de los rivales. En ese contexto competitivo, los ajedrecistas del Club Deportivo Salesianos Montilla afrontaron sus partidas con la determinación de seguir sumando experiencia y resultados en un campeonato que encara ya su tramo final.En la categoría Preferente, el equipo Salesianos Montilla A protagonizó un duelo equilibrado frente al Reina Brillante C que concluyó con empate a dos puntos tras cuatro tableros muy disputados. El conjunto montillano logró así repartirse los puntos en un enfrentamiento de notable intensidad frente a uno de los rivales de la categoría.Por su parte, el equipo Salesianos Montilla B se midió al Ruy López Baena A en otro choque muy competido que terminó con victoria del conjunto rival por dos puntos y medio a uno y medio. La igualdad de las partidas mantuvo abierto el marcador hasta los últimos movimientos de la ronda.De igual modo, en la Liga Primera Provincial, el equipo Salesianos Montilla Juvenil se enfrentó al Club Deportivo Encichess, en un encuentro que se resolvió con triunfo visitante por tres a uno. También en esta categoría, el Salesianos Montilla Infantil disputó su enfrentamiento frente a La Cartonera Lucentina Juventud, que logró imponerse por tres a uno tras una ronda igualmente exigente. Además, el conjunto Salesianos Montilla Provincial se midió al Fuensanta Gestores Deportivos C en otro de los encuentros de la jornada, que concluyó con un resultado de tres puntos y medio a medio favorable al equipo rival.La quinta ronda volvió a reflejar el compromiso de los jugadores del club montillano, que continúan afrontando cada partida con ilusión y con el objetivo de cerrar el campeonato de la mejor manera posible. Y es que la entidad local mantiene esta temporada una amplia presencia en el Campeonato Provincial por Equipos, donde participa con cinco formaciones distribuidas entre la Liga Preferente de Córdoba y la Liga Primera Provincial.En ese sentido, la jornada se suma al recorrido competitivo que el club viene desarrollando en las últimas semanas dentro de una competición estructurada en seis rondas consecutivas y que reúne a formaciones de diferentes municipios de la provincia.Días antes, durante la, los distintos equipos del Club Deportivo Salesianos Montilla también afrontaron enfrentamientos de notable igualdad frente a rivales de distintos puntos del territorio provincial.Todo ello dibuja el recorrido competitivo de una entidad que en los últimos años ha experimentado un notable crecimiento en su estructura deportiva y en su cantera. En buena medida, ese desarrollo responde al trabajo formativo que se impulsa desde el propio club y que tiene como una de sus figuras clave al ajedrecista venezolano afincado en Montilla José Rafael Brizuela Rojas, instructor de la Federación Internacional de Ajedrez, cuya labor ha contribuido a reforzar el nivel competitivo de los distintos equipos.