La Fundación Ruiz Luque muestra los primeros libros sobre la historia de Málaga

La Casa de las Aguas acoge hasta el próximo 5 de abril la exposición bibliográfica, una iniciativa impulsada por la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque con motivo de la conmemoración del Día de Andalucía que ofrece una minuciosa selección de ejemplares custodiados en esta entidad, vertebrada en torno a los primeros textos impresos que abordan la historia de Málaga y de algunas de las localidades de esta provincia.En ese sentido, la directora de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque, Elena Bellido Vela, señala que se trata de “una minuciosa selección de ejemplares que, custodiados en esta entidad, está vertebrada en torno a los primeros textos impresos que abordan la historia de Málaga y algunas de las localidades de esta provincia”.Muchas de estas obras, además, están consideradas de compleja localización y constituyen fuentes imprescindibles para investigadores e interesados en profundizar en la trayectoria histórica de los municipios a los que se dedica la muestra.Y es que el recorrido expositivo abarca un amplio arco cronológico que se extiende desde el siglo XVII hasta las primeras décadas del siglo XX, permitiendo al visitante contemplar algunos de los libros que marcaron el inicio de la historiografía malagueña.Entre ellos destaca, de Martín de Roa, impreso en 1622 por Juan René, considerado el primer impresor establecido en Málaga. Junto a esta obra, también pueden admirarse las, promulgadas por fray Alonso de Santo Tomás y dadas a la estampa en 1674.Por otro lado, la muestra incorpora documentos de gran relevancia en distintos ámbitos de la vida malagueña. Entre ellos figuran las Ordenanzas para el Real Colegio de San Telmo de Málaga, impresas en Madrid en 1787, fundamentales por su significación en el ámbito militar, cultural y económico de la capital durante el siglo XVIII.A estas se suman los Estatutos de la Sociedad Económica de Amigos del País de la provincia de Málaga, de 1851, una pieza que revela una excepcional rareza y que responde al impulso de fomentar la riqueza, la cultura y el bienestar de la sociedad malagueña.De igual modo, la importancia de la industria vitivinícola queda reflejada en la, obra de Cecilio García de la Leña impresa en 1792, que pone de relieve el protagonismo que el vino ha desempeñado históricamente en esta provincia andaluza.Además, la exposición reserva un espacio a la, publicación referencial dedicada a la poesía entre 1952 y 1975, en cuya primera etapa participó como secretario el poeta y tipógrafo montillano Bernabé Fernández y Canivell. Sobre su figura, Elena Bellido Vela afirma que “contribuyó con su generosidad y con su talento literario al resurgimiento de las nuevas y espléndidas generaciones de poetas malagueños”.En esa misma línea, la historia de la ciudad de Ronda adquiere un papel destacado en la exposición, con piezas como las, publicadas en 1817, o la obra, de Rafael Atienza y Huertos, en la que se pretende ubicar la célebre batalla entre César y los hijos de Pompeyo mediante la relación etimológica entre Munda, Arunda y la moderna Ronda.Asimismo, el visitante puede realizar un recorrido por distintos municipios malagueños a través de un variado conjunto de obras de gran rareza bibliográfica que documentan los inicios de su desarrollo historiográfico. Entre ellas figuran referencias a localidades como Vélez-Málaga, Antequera, Campillos, Nerja o Casares, configurando un mosaico documental que permite comprender la evolución histórica de estos territorios.Esta exposición se enmarca en el ciclo monográfico que la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque dedica desde hace varios años a recorrer las provincias andaluzas con motivo del Día de Andalucía, una iniciativa que aprovecha el singular fondo documental de esta institución, cuyo contenido está estrechamente vinculado con la historia local de numerosos pueblos y ciudades.La relevancia de esta colección se sustenta en el legado reunido durante más de medio siglo por el editor y bibliófilo montillano Manuel Ruiz Luque, considerado uno de los conjuntos de historia local más importantes de España junto con el existente en el seminario de Álava.Ubicada en la planta alta de la Casa de las Aguas, la biblioteca puede consultarse en dos salas diferenciadas: una destinada a publicaciones contemporáneas, como monografías o publicaciones periódicas, y otra reservada a investigadores, en la que se conservan libros de fondo antiguo editados entre los siglos XVI y XIX.Además, la sección de historia contemporánea incluye numerosas publicaciones editadas en Andalucía, junto a un amplio fondo misceláneo compuesto por miles de volúmenes sobre arte, literatura o arqueología. La colección se completa con una valiosa sección de manuscritos, un archivo de material efímero —como hojas volantes, bandos o panfletos— y más de 5.000 catálogos de anticuaria, piezas fundamentales para el trabajo de bibliófilos y bibliógrafos.Por otro lado, un acuerdo suscrito en 2008 entre la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Montilla permitió digitalizar parte de estos fondos e integrarlos en la Biblioteca Virtual de Andalucía, contribuyendo a preservar y difundir el patrimonio bibliográfico andaluz.De este modo, la exposiciónofrece al visitante una oportunidad única de acercarse a los orígenes de la historiografía malagueña y de conocer, a través de documentos originales, la evolución histórica, cultural y social de esta provincia andaluza desde sus primeras crónicas impresas.