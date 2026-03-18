Un corredor verde de 33 kilómetros conectará Montilla con los lagares de la Sierra



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ultima la creación de un Corredor Verde de más de 33 kilómetros para conectar el casco urbano con los lagares de la Sierra de Montilla y el Cerro Don Juan, una actuación enmarcada en ely financiada con fondos europeosque busca reforzar la conexión entre el entorno natural y la oferta turística del municipio.La iniciativa, que, cuenta con un presupuesto de adjudicación de 144.380,47 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Las obras han sido adjudicadas a la empresa Suministro Integral del Agua y tienen como objetivo la recuperación natural y ambiental de la infraestructura verde que enlaza la ciudad con la Sierra de Montilla.En ese sentido, el alcalde de la localidad, Rafael Llamas, señaló que esta actuación se integra en la estrategia municipal para poner en valor los recursos naturales del término municipal y fortalecer su relación con el desarrollo turístico. En palabras del primer edil, “Montilla es mucho más que su casco urbano: cuenta con un entorno natural de gran valor que debemos recuperar y poner al servicio de nuestro desarrollo económico y social”.Además, el regidor explicó que el proyecto permitirá descubrir espacios naturales y patrimoniales a través de un recorrido circular que integrará senderos, caminos rurales y enclaves emblemáticos del paisaje local. Así, destacó que “se trata de un proyecto muy significativo que une sostenibilidad, turismo y recuperación ambiental, poniendo en valor elementos como nuestra piedra albariza, los senderos tradicionales y la cultura del vino vinculada a los lagares de la Sierra”.Por su parte, la teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, detalló que el itinerario se ha diseñado a partir de la red de caminos existente en el término municipal y se ha estructurado en cuatro tramos temáticos que permitirán interpretar los valores paisajísticos y naturales del entorno.Estos tramos conectan puntos como Piedra Luenga, el Cortijo El Ejido, el Callejón de Santa Brígida, los lagares de la Sierra y enclaves como el Cerro Don Juan o el Cerro Macho, configurando un recorrido circular que enlaza distintos espacios de interés.De igual modo, la actuación contempla intervenciones orientadas a mejorar la experiencia de quienes recorran este corredor, incluyendo trabajos de reforestación con especies autóctonas, instalación de señalética direccional, paneles informativos y señalización de seguridad, así como la incorporación de mobiliario forestal y aparcamientos para bicicletas en diversos puntos del itinerario.Asimismo, el proyecto prevé la creación de dos nuevas áreas de estacionamiento en lugares estratégicos, situadas en el Pico Cigarral, al inicio del recorrido, y en la Fuente de Martinduélamo, cerca del segundo tramo, que se sumarán al espacio ya existente en el Cerro Don Juan.En este enclave, además, el Ayuntamiento llevará a cabo actuaciones de reforestación y mejora ambiental, incluyendo la instalación de un sistema de riego automático sectorizado para garantizar la supervivencia de las nuevas plantaciones, especialmente en los meses de mayor temperatura.En palabras de Raquel Casado, el objetivo es facilitar un itinerario accesible que pueda recorrerse tanto a pie como en bicicleta. Así, subrayó que “queremos que tanto vecinos como visitantes puedan disfrutar de un recorrido agradable que conecte el casco urbano con la sierra, generando además zonas de sombra y mejorando la biodiversidad del entorno”.Estas obras llegan en un momento especialmente significativo para el Cerro Don Juan, un año después de que el Ayuntamiento de Montilla destinara 32.000 euros a lasituada frente al Cerro Macho. Esta operación permitió ampliar hasta las 6,6 hectáreas la superficie de este enclave natural de propiedad municipal, considerado el mayor espacio de monte mediterráneo de la Sierra de Montilla.Completar la titularidad pública de todo el cerro era una aspiración largamente compartida por el Consistorio y por la Asociación de Vecinos "Los Cerros", cuya sede se encuentra en el Aula de la Naturaleza ubicada en este entorno, donde cada año celebran su popularLa finca incorporada al patrimonio municipal estaba dedicada al cultivo del olivar, pero desde el primer momento el objetivo fue claro: iniciar un proceso de renaturalización que permita igualar estos nuevos terrenos con el resto del cerro, donde la regeneración vegetal se ha producido de manera espontánea a lo largo de las últimas décadas.Con esta nueva intervención, el Ayuntamiento de Montilla avanza ahora en su apuesta por el turismo sostenible, la valorización del patrimonio natural y la mejora de las infraestructuras verdes, integrando paisaje, cultura del vino y desarrollo económico en un mismo proyecto.