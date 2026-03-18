Un terremoto en el mar de Alborán se deja notar en el sur de España

Un terremoto de magnitud 4,4 se ha dejado notar hacia las 0.25 de esta noche en varios puntos de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Según la información ofrecida por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el epicentro del seísmo se ha localizado a 87 kilómetros de profundidad en la zona oeste del Mar de Alborán, frente a la Costa del Sol.Según varios testimonios recabados por, el temblor se ha sentido por espacio de "unos dos segundos" y, en algunas viviendas bajas, se ha manifestado "como un golpe seco" o "como si hubiera caído algún objeto pesado al suelo". De inmediato, las redes sociales se han llenado de testimonios de personas que han notado el terremoto en distintos puntos de las provincias de Jaén, Granada, Málaga, Córdoba, Sevilla, Ciudad Real y Badajoz.De igual modo, el Instituto Geográfico Nacional ha recibido avisos de municipios situados en todas estas provincias. En el caso de Córdoba, el IGN ha registrado alertas de residentes en Alameda del Obispo, Alcolea, Almodóvar del Río, Añora, Baena, Carcabuey, Cerro Muriano, Córdoba, El Viso, Fuente Palmera, Hornachuelos, La Carlota, Lucena, Montoro, Nueva Carteya, Palma del Río, Pedroche, Posadas, Pozoblanco, Villafranca de Córdoba, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Rey y Villarrubia.En caso de terremotos, el servicio Emergencias 112 Andalucía recomienda una serie de medidas de prevención para disminuir los riegos y contribuir a la seguridad de la población. Todas ellas están recogidas en la. En primer lugar, el Teléfono Único de Emergencias aconseja a los ciudadanos mantener la calma y permanecer atentos a las indicaciones de las autoridades y organismos que intervienen en la resolución de la emergencia, transmitidas a través de sus efectivos desplazados al lugar o de los medios de comunicación.Durante el seísmo lo más adecuado es permanecer en el lugar donde uno se encuentra, tanto si se está dentro de un edificio o en la calle, ya que al entrar y salir de los edificios pueden ocurrir accidentes. Dentro de un edificio es necesario buscar estructuras fuertes donde cobijarse, como por ejemplo una mesa o una cama, bajo el dintel de una puerta, junto a un pilar, una pared maestra o en un rincón.Tras la sacudida, si se han producido daños en el edificio en el que estemos, el 112 recomienda salir ordenada y paulatinamente del inmueble a través de las escaleras y, bajo ningún concepto, usar el ascensor para la evacuación. En el caso de encontrarse en el exterior, se recomienda alejarse de cables eléctricos, cornisas, cristales y demás elementos que puedan sufrir roturas o desprendimientos a causa del movimiento.En caso de que el terremoto sorprenda a los ciudadanos en mitad de un viaje en el interior de un vehículo es necesario pararlo de inmediato donde permita el tráfico y permanecer dentro del mismo hasta que finalice el temblor. Una vez pasada la sacudida, se debe comprobar que nadie ha resultado herido, así como examinar a las personas cercanas por si han sufrido alguna herida. Es fundamental recordar siempre que los heridos graves no deben moverse a no ser que tenga conocimiento de cómo hacerlo o en caso de empeoramiento grave o peligro inminente, como por ejemplo fuegos o derrumbamientos.