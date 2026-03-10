Rafaela Mármol recibe el Premio Ejemplo de Igualdad de la Diputación de Córdoba

Una trayectoria vinculada a la educación y al desarrollo rural

Unos galardones de ámbito provincial



FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La docente y empresaria montillana Rafaela Mármol Luque recibió ayer en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, el galardón honoríficoen el marco de la gala de entrega de los, un reconocimiento con el que la institución provincial distinguió a once personas, entidades e instituciones de la provincia por su trabajo en favor de la igualdad de género y contra la discriminación.El acto, celebrado coincidiendo con la programación impulsada por la Diputación de Córdoba con motivo del Día Internacional de la Mujer, reunió a representantes institucionales y a los distintos premiados en una ceremonia que buscó poner en valor iniciativas y trayectorias comprometidas con la igualdad real entre mujeres y hombres.El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, que estuvo acompañado por la delegada de Igualdad, la montillana Auxiliadora Moreno, defendió el sentido de unos galardones que, según explicó, pretenden visibilizar el papel de la mujer en la sociedad. En ese contexto, afirmó que “lo que pretenden es que se visibilice el papel de la mujer en esta sociedad, lo que supone una medida tan inteligente como necesaria”.Además, el responsable de la institución provincial subrayó la importancia de reconocer ejemplos que contribuyan a avanzar hacia una sociedad más igualitaria. En ese sentido, añadió que “la única manera de curar la enfermedad que tiene una sociedad machista es poniendo en valor el ejemplo del éxito, del esfuerzo, del trabajo y que seamos conscientes del papel que juega la mujer en la sociedad”.Para Fuentes, esta línea de actuación resulta imprescindible, ya que, en sus palabras, “se hace necesaria porque de lo contrario estaremos condenados a seguir una dinámica perversa que bloquea el desarrollo y el progreso para alcanzar la madurez como sociedad”.De igual modo, el presidente de la Diputación incidió en que los galardones reconocen trayectorias que sirven de referencia para la ciudadanía. Así, señaló que los premios “representan a unos perfiles que son un ejemplo a seguir y son una forma de reivindicar la importancia de la mujer en la vida cotidiana. No sirven los discursos, hay que impulsar políticas valientes que pongan a la mujer en los centros de decisión del poder, tanto político como social e institucional”.Por su parte, la delegada de Igualdad de la Diputación, Auxiliadora Moreno, puso el acento en el trabajo que se desarrolla en numerosos municipios de la provincia para avanzar hacia una sociedad más equitativa. En ese sentido, destacó “el trabajo de muchas entidades, colectivos y mujeres que, día a día, luchan desde diferentes puntos de la provincia por la igualdad entre mujeres y hombres, y luchan con un trabajo digno y callado por la igualdad en provincia de Córdoba”.Durante la gala también intervino la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, quien agradeció el reconocimiento recibido en el apartado de Trayectoria Política, que comparte con la exalcaldesa de Almodóvar del Río, María Sierra Luque.En su intervención, la consejera andaluza destacó que las premiadas “son ejemplo en cada uno de sus de su ámbitos, en los que destacan no por ser mujeres, sino por porque son realmente buenas. Y hoy en día, además, las mujeres que ya no buscan que la igualdad llegue, sino que la mujer está liderando la igualdad”.En esta edición de los Premios Córdoba en Igualdad, el galardón honorífico Ejemplo de Igualdad recayó en la montillana Rafaela Mármol Luque, en reconocimiento a una trayectoria vital y profesional vinculada durante 42 años a su trabajo como maestra de Educación Infantil, así como a su compromiso con el desarrollo rural y el turismo en la provincia.Según destacó el jurado, su trayectoria encarna el liderazgo femenino, la innovación y el compromiso con su tierra. A ello se suma su faceta emprendedora al frente de la Finca Buytrón, un proyecto ligado al turismo rural, al patrimonio y a la cultura del vino.La finca, situada a tres kilómetros de Montilla, constituye hoy un enclave que conecta el paisaje, la tradición vitivinícola y el patrimonio histórico de la comarca. El origen de este espacio se remonta al siglo XVI, cuando los marqueses de Priego cedieron la propiedad al licenciado Luis de Buytrón.A lo largo de los años, la iniciativa impulsada por Rafaela Mármol Luque ha contribuido a reforzar el atractivo turístico del entorno, atrayendo a viajeros procedentes de distintos puntos del mundo interesados en la cultura del vino y en el patrimonio rural del marco Montilla-Moriles. Gracias a ello, recibió en 2018 elconcedido por la Asociación Española de Ciudades del Vino y Turespaña.La trayectoria de la docente montillana ha sido reconocida en otras ocasiones. En el año 2024, el Colegio La Asunción de Montilla le concedió uno de sus, junto a la, en reconocimiento a su dedicación y compromiso con este centro educativo.Además, junto a María Dolores Ramírez Ponferrada, Rafaela Mármol Luque impulsó la colección, una iniciativa pedagógica destinada a acercar al público infantil la vida y la obra de figuras destacadas de la historia local, como el militaro san Juan de Ávila,el 7 de octubre de 2012.Junto al reconocimiento honorífico a la docente y empresaria montillana Rafaela Mármol Luque, los Premios Córdoba en Igualdad 2026 distinguieron la labor de otras personas y entidades de la provincia en diferentes ámbitos sociales, económicos y culturales.En el apartado de Economía fue premiada Rocío Bermúdez Epinal por su labor como ejemplo de emprendimiento femenino comprometido con el desarrollo local y la igualdad desde su empresa La esencia de Priego, desde la que ha revitalizado la receta tradicional del turrolate para convertirla en un proyecto innovador.En el ámbito educativo, el galardón recayó en Soledad Castillero Quesada por su contribución a la igualdad de género desde la investigación, la docencia y la creación cultural. En la categoría social, el jurado reconoció la trayectoria de las Hermanas Obreras del Sagrado Corazón de Villanueva de Córdoba por su labor en la promoción de la igualdad de oportunidades a través del acceso universal a la educación, especialmente en el medio rural.Asimismo, el premio en el ámbito deportivo fue concedido al equipo senior femenino del Club Deportivo de Fútbol Sala de Peñarroya-Pueblonuevo por su importante papel en la consolidación y visibilización del deporte femenino en su localidad.En el ámbito de Arte y Cultura, el reconocimiento fue para Almudena Castillejo Sánchez por su compromiso con la creación artística desde una perspectiva de género, mientras que en el apartado de Ciencia y Tecnología se premió la trayectoria de María del Pilar Ramírez Pérez, ingeniera agrónoma y doctora por la Universidad de Córdoba, por su compromiso con la promoción de la igualdad en sectores donde la presencia femenina continúa siendo minoritaria.Por otro lado, en el ámbito de la Comunicación fue distinguida Elisa Manzano Fuentes, periodista que inició su trayectoria en Radio Palma en el año 1986 y que, desde entonces, ha desarrollado su labor en distintos medios, entre ellos,, además de haber sido reconocida con numerosos premios, como el Al-Ándalus de ComunicaciónFinalmente, en el apartado de Movimiento Asociativo, el jurado reconoció la labor de la Asociación de Mujeres Algamuz por su trayectoria en defensa de los derechos de las mujeres y por su labor solidaria, especialmente durante el accidente ferroviario en el que prestaron ayuda y acompañamiento a las personas afectadas.