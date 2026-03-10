El Montilla se impone en Los Barrios y se afianza en la lucha por el ascenso

U.D. Los Barrios 0 -- 2 Montilla C.F.

Unión Deportiva Los Barrios: Chema, Joel, Joselu, Juanjo, Leonel Gustavo Guido Madrid, Tote (Lourenço, min. 83), Cintas (Donfack Teikeu Oper, min. 35), Luisma (Richy, min. 66), Lucas, Lautaro (Jesús, min. 74) y Alberto.

Montilla Club de Fútbol: Molero, Carraña, Fran González, Francis Moslero (Adri, min. 79), Sergio (José Manuel, min. 62), Juan Rosa, Tena, Amara (Nacho, min. 89), Rubén Jurado (Pedrito, min. 63), Abraham y Rafa Alcaide.

Goles: 0-1 Rubén Jurado (min. 25); 0-2 Amara (min. 57).

Árbitro: Daniel Zschiedrich Tavora (Sevilla). Amonestó, por los locales, a Juanjo, Luisma, David Guti, Cintas, Alberto y Leonel.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo cuarta jornada de liga del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Carlos Piña, ante unos 100 espectadores, aproximadamente.

El Montilla Club de Fútbol logró este fin de semana una valiosa victoria por 0-2 frente a la Unión Deportiva Los Barrios en el campo del conjunto gaditano, en un partido correspondiente a la jornada vigésimo cuarta del campeonato que permitió a los vinícolas consolidarse en la zona alta de la clasificación.El conjunto dirigido por Isaac Cuesta afrontaba un desplazamiento exigente ante un rival que históricamente se le había resistido en su propio estadio. De hecho, el Montilla Club de Fútbol solo había conseguido una victoria en este campo a lo largo de su historia. Además, el encuentro estuvo condicionado por el estado del terreno de juego, ya que el cambio a césped natural y las lluvias registradas en los últimos días dejaron una superficie pesada que dificultó el desarrollo del juego.Aun así, el equipo montillano supo adaptarse a las circunstancias desde el primer momento. Con varias novedades en el once inicial respecto a la jornada anterior, los auriverdes saltaron al terreno de juego con personalidad y con la clara intención de asumir la iniciativa. El Montilla Club de Fútbol monopolizó el balón durante buena parte de los primeros compases y comenzó a acercarse con peligro a la portería rival.Y es que ese dominio acabaría traduciéndose en el primer gol del partido en el minuto 25. La acción nació desde la propia portería montillana y culminó con un centro desde banda que el guardameta local, Sergio, trató de blocar sin éxito. El balón quedó suelto en el área y Rubén Jurado, que regresaba al once inicial tras superar su lesión, apareció con oportunismo para empujarlo al fondo de la red y adelantar a los suyos.Además, el gol reforzó el control del Montilla Club de Fútbol, que dispuso de varias ocasiones para ampliar la ventaja antes del descanso. El propio Rubén Jurado volvió a rondar el segundo tanto, mientras que Sergio, en un mano a mano, Moslero con disparos lejanos y Amara al contragolpe también generaron situaciones de peligro que mantuvieron en alerta a la defensa local.Tras el paso por vestuarios el guion del encuentro apenas varió. El conjunto de Isaac de la Cuesta siguió mostrando solidez y equilibrio sobre un terreno de juego cada vez más pesado por la acumulación de agua y el desgaste del partido.En ese contexto llegó el segundo y definitivo gol en el minuto 57. Una recuperación en campo propio permitió al Montilla Club de Fútbol lanzar una rápida transición colectiva que terminó con el balón en los pies de Amara. El atacante resolvió la jugada con una elegante vaselina que superó al guardameta local y estableció el 0-2 en el marcador.De igual modo, el tramo final del encuentro estuvo marcado por el cansancio y por el carrusel de cambios en ambos equipos. En clave montillana destacó el debut de otro futbolista de la cantera, ya que el técnico Isaac Cuesta dio entrada al juvenil Nacho, que disputó sus primeros minutos oficiales con el primer equipo, un gesto que refleja el trabajo que viene realizando la base del club.Con el pitido final, el Montilla Club de Fútbol cerró una victoria de gran valor en un escenario históricamente complicado. El triunfo permite a los vinícolas situarse en la tercera posición de la clasificación con 47 puntos, a solo dos del ascenso directo y con un punto de ventaja sobre el cuarto clasificado.Por otro lado, el calendario no concede demasiado margen para la celebración. El próximo compromiso para el conjunto de Isaac Cuesta llegará este domingo a las 12.30 del mediodía, cuando el Montilla Club de Fútbol reciba a la Unión Popular Viso en el Estadio Municipal Miguel Navarro Polonio.