El PSOE recoge firmas en Montilla en defensa de la sanidad pública

El PSOE-A llevó ayer hasta las puertas del Centro de Salud de Montilla su campaña provincial de recogida de firmas en defensa de la sanidad pública con la participación de la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, y del alcalde de la localidad, Rafael Llamas, en un acto celebrado por la tarde, que contó con la presencia del portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Córdoba, José Álvarez Rivas.La iniciativa se enmarcó en una acción coordinada en toda la provincia de Córdoba impulsada por el PSOE con el objetivo de recabar apoyos ciudadanos en defensa del sistema sanitario público y trasladar a la población la importancia que, a su juicio, tendrá la sanidad en la próxima convocatoria electoral autonómica.La actividad en Montilla formó parte de una movilización provincial desarrollada simultáneamente en hospitales y, centros de salud de distintas comarcas, en la que participaron alcaldes, concejales y cargos orgánicos del partido. En el caso de Montilla, la recogida de firmas contó también con la presencia del secretario de Organización del PSOE de Montilla, Antonio Salamanca, y de los concejales Raquel Casado y Valeriano Rosales.Durante la atención a los medios de comunicación, el secretario general del PSOE de Montilla y alcalde de la localidad denunció la situación sanitaria que, según expuso, atraviesa la zona. En ese sentido, Rafael Llamas señaló que “estamos poniendo de manifiesto esa carencia de asistencia sanitaria que están teniendo nuestros vecinos”.A su juicio, la situación responde a “un desmantelamiento progresivo de la sanidad pública en favor de la sanidad privada”. Asimismo, el alcalde de Montilla sostuvo que “solamente podemos ver cómo la sanidad privada se está vinculando a un negocio y, de hecho, cada vez donde encontramos una oferta mayor en detrimento de esa menor oferta en nuestra sanidad pública”.El responsable municipal puso como ejemplo la organización sanitaria de la comarca y la situación del hospital comarcal, “tras el compromiso que adquirió la Junta de Andalucía y que no ha cumplido con el sur de la provincia de Córdoba”, en alusión a la creación de dos áreas sanitarias. En ese contexto, explicó que “ahora mismo tenemos una única área que está gestionando el Hospital de Cabra, de manera que los hospitales de Montilla y Puente Genil son subsidiarios del Infanta Margarita”.El alcalde de Montilla añadió que, según trasladan profesionales y agentes sociales del ámbito sanitario, el centro hospitalario de La Retamosa ha perdido autonomía en los últimos años. “Esa autonomía que tenía nuestro hospital, que iba creciendo no solamente en personal sino también en servicios, vemos cómo —y eso es algo objetivo— se está desmantelando”, manifestó.En su intervención, Llamas también aludió a las obras realizadas en el hospital y a la falta de determinados recursos sanitarios. “Tenemos un hospital en precario: llevamos ya más de dos años con una obra que se anuncia que han terminado, pero que no estaba ni siquiera previsto el equipamiento para ponerlo en servicio”, señaló, al tiempo que añadió que, en su opinión, “al final lo que se ha hecho es un hospital, un contenedor más grande, pero con menos servicios y menos profesionales sanitarios”.Rafael Llamas vinculó además la campaña de recogida de firmas con el contexto político previo a las elecciones autonómicas andaluzas. Según explicó el alcalde de Montilla, el objetivo de esta iniciativa no es otro que el de trasladar a la ciudadanía el debate sobre el modelo de servicios públicos que se quiere para el futuro.“Estamos ya en la antesala de unas elecciones andaluzas donde tenemos que trasladar a la ciudadanía qué modelo de sociedad quiere”, afirmó Llamas, planteando la disyuntiva entre “un modelo de sociedad donde nuestros servicios públicos sean los protagonistas” o “un modelo de privatización de los servicios públicos que se conviertan evidentemente en un negocio”.Por su parte, Rafi Crespín defendió la campaña provincial impulsada por su formación política y subrayó el papel de la sanidad pública como uno de los pilares del sistema de bienestar. En su intervención aseguró que “no hay causa más noble y más justa que pueda defender una organización política como el PSOE que el derecho a una sanidad pública, gratuita y universal, de calidad”.La dirigente socialista afirmó que el PSOE decidió hace meses pasar “de la denuncia a la acción”, lo que se materializa en iniciativas como la recogida de firmas desarrollada en distintos puntos de la provincia. “Lo que estamos haciendo hoy es eso, es la acción, en este caso una acción coordinada, porque hoy están todos los cuadros de este partido, todos los alcaldes y todos los concejales”, explicó.Crespín indicó que durante la mañana de ayer también participó en una acción similar a las puertas del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba donde, según detalló, en una hora se recogieron cerca de quinientas firmas. “Los cordobeses sí que tienen conciencia y han tomado conciencia de que la sanidad se ha deteriorado y de que la sanidad se ha privatizado”, afirmó.En ese contexto, aseguró que el PSOE continuará impulsando movilizaciones en defensa del sistema sanitario público. “En tanto en cuanto el sistema público de sanidad en Andalucía se esté desangrando, nosotros no vamos a parar en llamar a esa movilización de todos los ciudadanos para defender algo que nos pertenece”, manifestó.Asimismo, vinculó el debate sanitario con la próxima convocatoria electoral en Andalucía. “El modelo de sanidad que defendemos y que los ciudadanos están apoyando y quieren se defiende en las urnas”, señaló Crespín, que añadió que “esta convocatoria electoral se tendrá que convertir en lo que consideramos desde el PSOE como un referéndum por la sanidad pública”.La secretaria general del PSOE de Córdoba también aludió a distintas carencias del sistema sanitario en la provincia, entre ellas, la ausencia de pediatras en numerosos municipios o el aumento de las listas de espera. “No es admisible que de los 77 municipios que tiene la provincia de Córdoba, cincuenta no tengan pediatra”, sostuvo.Además, mencionó el caso del cribado del cáncer de mama y la denuncia realizada por la asociación Amama, afirmando que situaciones como esa reflejan, a su juicio, los problemas del sistema sanitario público cuando se externalizan determinados servicios.