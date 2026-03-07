Bodegas Alvear acoge un maridaje de vinos y libros por el Día de la Mujer

El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Montilla celebró ayer tarde en Bodegas Alvear una actividad cultural que combinó vino y literatura como antesala de los actos centrales programados con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora mañana, 8 de marzo. La iniciativa reunió a participantes del Taller de Lectura y Cinematografía de Montilla y de la Escuela de Bienestar y Feminismo en un encuentro que propuso un diálogo entre cultura literaria y tradición vitivinícola en uno de los espacios más emblemáticos del municipio.
La actividad fue impulsada por el Área de Igualdad del Consistorio montillano dentro de la programación diseñada durante la semana para visibilizar el papel de la mujer y fomentar la participación en propuestas culturales vinculadas al feminismo y la igualdad.
En ese contexto, la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad del Ayuntamiento de Montilla, Lidia Bujalance, explicó que el encuentro formaba parte de ese conjunto de iniciativas destinadas a promover espacios de reflexión y convivencia.
Según destacó la responsable municipal de Igualdad, la elección de este formato respondía a varias razones. Por un lado, al crecimiento que ha experimentado el Taller de Lectura y Cinematografía, que en los últimos meses ha duplicado su número de participantes. En ese sentido, Bujalance señaló que “la lectura es un motor muy potente para crear conciencia, detectar desigualdades y, sobre todo, tejer red entre las mujeres y generar comunidad”.
Además, la actividad también se enmarca en la estrategia del Ayuntamiento de Montilla de vincular la programación del 8 de Marzo con el futuro Museo del Vino de Montilla, cuyo diseño está previsto culminar este mismo año. En esa línea, la teniente de alcalde de Igualdad subrayó la oportunidad de unir literatura y cultura del vino en un espacio con tanta carga simbólica para la localidad como Bodegas Alvear.
Lidia Bujalance, que estuvo acompañada por Carmen Giménez Alvear, presidenta de la Fundación Alvear y colaboradora de Montilla Digital, también quiso poner el foco en el papel que han desempeñado las mujeres dentro del sector vitivinícola. En ese sentido, afirmó que “La historia del vino en nuestra localidad se ha contado mayoritariamente en clave masculina, pero existen historias maravillosas de mujeres que han sido silenciadas y que han aportado muchísimo a este sector”.
La propuesta despertó un notable interés entre el público. Las cuarenta plazas disponibles se agotaron con rapidez, reuniendo a asistentes procedentes tanto del Taller de Lectura y Cinematografía como de la Escuela de Bienestar y Feminismo puesta en marcha el pasado año por el propio Ayuntamiento.
El encuentro estuvo dirigido por la periodista Patricia Osuna, creadora de un club de lectura para mujeres y responsable de un espacio cultural situado en el Barrio de las Letras de Madrid, donde desarrolla iniciativas que combinan literatura y cultura del vino. La actividad planteó un formato de maridaje cultural en el que cada vino se relaciona con una obra literaria.
Para ello se seleccionaron cuatro títulos publicados por la editorial cordobesa Cántico, que abarcan distintos géneros literarios, desde el ensayo hasta la poesía o el diario de viaje. Durante la sesión,se compartió un diálofo sobre los vinos y las obras escogidas, generando un espacio de conversación en el que los asistentes pudieron degustar los vinos mientras reflexionaban sobre literatura.
De este modo, la iniciativa propuso una experiencia cultural distinta, que invitó a descubrir nuevos títulos literarios y a acercarse al vino desde una perspectiva cultural y compartida, en un ambiente marcado por el encuentro y el diálogo.
El escenario elegido para la actividad también aportó un contexto singular. Fundada en 1729, Bodegas Alvear es la segunda bodega más antigua de España y la más antigua de Andalucía. La firma, vinculada históricamente a la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, conserva su carácter familiar después de casi tres siglos de trayectoria y está actualmente gestionada por la octava generación de la familia. A lo largo de este tiempo, las distintas generaciones han contribuido tanto a la modernización técnica de la bodega como a la conservación de su patrimonio arquitectónico, configurando una empresa que combina tradición y evolución.
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA
FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA