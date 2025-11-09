Casi cuarenta mujeres se suman al renovado Taller de Lectura y Cinematografía de Montilla



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla puso en marcha hace unos días una nueva edición del Taller de Lectura y Cinematografía, una iniciativa del Área de Igualdad que este curso amplía su alcance al duplicarse el número de participantes y extender su actividad hasta el próximo mes de mayo. En total, treinta y siete mujeres se han incorporado a esta propuesta cultural que, con el paso del tiempo, se ha convertido en un espacio de aprendizaje, conversación y crecimiento personal.La teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, comentó que “este taller es ya una actividad absolutamente consolidada dentro del Área de Igualdad, con muchas ediciones celebradas y, este año, además, tenemos la buena noticia de que el interés ha crecido hasta el punto de duplicar las inscripciones”.Los dos grupos creados —uno de iniciación y otro de continuidad— celebrarán sesiones los miércoles alternos, un ritmo pausado que permite a las participantes disfrutar de cada obra y compartir sus impresiones sin prisas. En ese sentido, Lidia Bujalance afirmó que “acercamos la lectura y el cine a las mujeres, con todos los beneficios que eso conlleva, y lo hacemos desde una perspectiva de género que fomenta el pensamiento crítico y la curiosidad”. La edil puso el acento en esa mirada compartida que, más allá de los libros o las películas, abre la puerta a conversaciones que muchas veces derivan en descubrimientos personales.La responsable del taller, Ana Cobos, señaló que el objetivo fundamental de esta iniciativa es “despertar el interés por la lectura y generar un espacio de diálogo y reflexión compartida entre mujeres”. De este modo, sesión tras sesión, las participantes encuentran en la literatura una especie de espejo íntimo donde contrastar experiencias.Según Cobos, “los libros se convierten en una herramienta para analizar nuestra propia identidad y la realidad desde una mirada femenina, propiciando encuentros donde se comparten experiencias, emociones y visiones del mundo”. Ese cruce de vivencias convierte cada reunión en algo más que un simple encuentro literario.Los títulos seleccionados proceden del Centro Andaluz de las Letras y de la Biblioteca Provincial de Córdoba, con especial atención a obras escritas por mujeres que permitan diversificar las voces y ampliar así el relato colectivo. Entre las lecturas previstas figuran, relatos que transitan desde lo íntimo hasta lo simbólico.Además, cada grupo decide qué libros abordará, tal y como recordó la coordinadora del taller, quien detalló que “cada grupo elige sus títulos según su nivel y sus intereses, y eso enriquece mucho la experiencia”. Esa autonomía se ha convertido en un rasgo característico de esta iniciativa.Como complemento natural a las sesiones, el programa incorpora actividades culturales que buscan abrir el foco y conectar a las participantes con otros espacios y colectivos. Habrá visitas a bibliotecas y encuentros con clubes de lectura de la provincia. "Son propuestas que permiten que la literatura salga de las páginas y se convierta en una excusa para relacionarse, explorar nuevos lugares y tejer redes entre mujeres que comparten la misma pasión", resaltó Lidia Bujalance.En ese contexto de acompañamiento, la responsable municipal de Igualdad concluyó que “son talleres que acompañan, que permiten vivir otras vidas a través de los libros y generan beneficios emocionales y sociales evidentes”. La edil agradeció también la implicación de las participantes y la dedicación de Ana Cobos, a quien reconoció “por su selección de textos y su compromiso con la formación y el crecimiento personal de las mujeres montillanas”, a través de un proyecto que, a lo largo de los años, ha demostrado su capacidad para transformar rutinas y abrir horizontes.