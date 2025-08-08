La Escuela de Verano de Bienestar y Feminismo de Montilla encara su recta final



El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Montilla ha impulsado este verano una iniciativa pionera que se encuentra ya en su recta final. Se trata de la primera edición de la Escuela de Verano de Bienestar y Feminismo, un programa que ha reunido cada jueves, desde hace varias semanas, a 35 mujeres de distintas edades y perfiles en un espacio seguro y participativo. Su clausura está prevista para el próximo jueves, 14 de agosto, tras haber consolidado un formato que combina el crecimiento personal con la creación de vínculos colectivos.La actividad, organizada a través del Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM), continúa la senda abierta por la anterior Escuela de Feminismo, Bienestar y Empoderamiento, que se desarrolló entre los pasados meses de noviembre y mayo.La teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, fue la encargada de presentar hace unos días esta nueva edición veraniega, que responde —según dijo— “a la alta demanda de las usuarias de la escuela anterior y nace con el objetivo de fomentar el bienestar y el empoderamiento de las mujeres de Montilla”.Las sesiones, de dos horas de duración, se celebran cada jueves y están conducidas por María José Morales Gutiérrez, pedagoga y especialista en Psicología Aplicada. Lejos de las clases tradicionales, el enfoque de esta escuela se basa en dinámicas de grupo, técnicas de relajación, psicodanza y juegos que promueven una implicación activa de las participantes.“Se utilizan dinámicas grupales, técnicas de relajación, psicodanza y juegos que permiten trabajar desde la experiencia. De este modo, las participantes toman conciencia de sus propias capacidades y fortalecen su resiliencia, asertividad y autonomía”, explicó María José Morales.Este enfoque experiencial ha tenido un fuerte impacto en muchas de las asistentes, que han vivido el proceso como algo profundamente transformador. Así lo expresó la alumna Tránsito Luque: “Entramos con una mochila muy grande, como siempre llevamos las mujeres, sin poder decir lo que realmente pensamos. Esta escuela me ha transformado la vida. He aprendido a quererme, a priorizarme y a mirarme con otros ojos. La recomendaría a todas las mujeres”.Ese tipo de testimonios ponen de manifiesto el valor no solo individual, sino también colectivo de la propuesta. Y es que, más allá de los contenidos trabajados, la Escuela de Verano de Bienestar y Feminismo ha creado un entorno de confianza y acompañamiento, donde compartir vivencias, construir vínculos y derribar silencios. Un espacio donde las mujeres se cuidan, se escuchan y se fortalecen juntas.En ese sentido, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, también quiso destacar el alcance social de esta iniciativa. “La Escuela de Verano de Bienestar y Feminismo no solo tiene un valor formativo, sino que crea espacios de encuentro intergeneracionales donde compartir vivencias y fortalecer vínculos de apoyo mutuo. Es un ejemplo del compromiso del Ayuntamiento con las políticas de igualdad y bienestar social”, afirmó.Así, con la vista puesta en su última sesión, la Escuela de Verano de Bienestar y Feminismo reafirma el compromiso del Consistorio montillano con la promoción de una igualdad real y efectiva. A través de esta propuesta, no solo se apuesta por el empoderamiento individual, sino también por la consolidación de redes de sororidad y cuidado mutuo que refuerzan la cohesión social del municipio.En definitiva, Montilla suma, con esta Escuela de Verano de Bienestar y Feminismo, una nueva herramienta a su política pública de igualdad. Una escuela en la que las mujeres se descubren, se acompañan y se transforman, con la certeza de que el bienestar y el feminismo no entienden de estaciones ni calendarios.