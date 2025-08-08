La Tahona del Castillo acoge una nueva edición de 'Cerve-Ciencia'

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Montilla ha organizado una nueva edición de, una propuesta original y refrescante que combinará la divulgación científica con la degustación de cerveza artesanal en un entorno patrimonial tan singular como la Tahona del Castillo de El Gran Capitán.La cita será mañana sábado, 9 de agosto, a partir de las 21:00 de la noche, y contará con la colaboración de la Asociación Montillana para la Difusión de la Investigación y la Ciencia (AMDIC), entidad que, desde hace años, trabaja para acercar a la ciudadanía el conocimiento científico pero de una forma amena y accesible.no es un evento al uso. Lejos de las aulas, los laboratorios o las conferencias convencionales, esta iniciativa apuesta por transformar la ciencia en una experiencia compartida, cercana y participativa. Y lo hace con un formato que rompe moldes: cada ponencia va acompañada de una cerveza artesanal y una tapa cuidadosamente seleccionadas. De este modo, mientras se estimula el pensamiento, también se despiertan los sentidos. Y es que el objetivo no es solo aprender, sino disfrutar del aprendizaje.Durante la velada, se desarrollarán tres intervenciones breves a cargo de expertos en distintas disciplinas científicas. El primero en intervenir será el doctor Rafael Diego Macho Reyes, doctor en Lenguas y Cultura por la Universidad de Córdoba, cuya trayectoria aúna el estudio del lenguaje con una mirada crítica sobre las sociedades contemporáneas.Le seguirá el doctor Alejandro de la Torre Luque, doctor en Neurociencias por la Universidad Complutense de Madrid, que aportará una visión especializada sobre el funcionamiento del cerebro y las conexiones entre mente y comportamiento.Finalmente, el turno será para Sergio Ortega Quintanilla, biólogo especializado en Ecología y Biodiversidad, formado en la Universidad de Córdoba, que centrará su intervención en el papel de la biodiversidad en el equilibrio ecológico.Cada ponencia, concebida para un público general, dará pie a un coloquio informal en el que los asistentes podrán intervenir, formular preguntas o simplemente comentar lo escuchado. La clave está en crear un ambiente relajado, donde el conocimiento fluya sin barreras y el contacto con los especialistas sea directo y natural. Es, en definitiva, una tertulia con sabor a ciencia y aroma a cebada.Desde el Ayuntamiento de Montilla se ha animado a la ciudadanía a participar en esta propuesta cultural que, además de divulgar, pone en valor productos locales y refuerza la actividad en enclaves singulares del municipio. El aforo será limitado a cincuenta personas, por lo que se recomiendaEl acto se inscribe dentro del compromiso del Consistorio montillano con el fomento del pensamiento crítico, la cultura científica y el disfrute del patrimonio local a través de propuestas innovadoras. Una forma distinta de vivir la ciencia, con la mirada abierta y una cerveza bien fría en la mano.