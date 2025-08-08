El Montilla Club de Fútbol activa su campaña de abonos para la temporada 2025/26

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: MONTILLA CLUB DE FÚTBOL

El Montilla Club de Fútbol ha puesto en marcha su nueva campaña de abonos con vistas al inminente arranque de temporada. Y lo ha hecho anunciando importantes novedades tanto en la ubicación para la tramitación de carnés como en los horarios habilitados para los aficionados. La entidad vinícola ha querido facilitar el proceso de renovación y nuevas altas con el objetivo de generar ilusión, reactivar el compromiso de la afición y preparar el Estadio Municipal como el gran bastión para hacer frente a los rivales.Desde el pasado lunes 4 de agosto, los carnés de abonado pueden adquirirse en Tiendas Campeón, en la calle Puerta de Aguilar. Allí, tanto los socios habituales como nuevos aficionados podrán gestionar su abono de lunes a viernes, desde las 18:00 hasta las 21:00 horas, y los sábados por la mañana, entre las 10:00 y las 13:30 horas.Además, en los días de partido, ya sean encuentros amistosos o compromisos de la Copa Andalucía, el club ha confirmado que los carnés podrán obtenerse directamente en las taquillas del Estadio Municipal. En esas jornadas, la oficina ubicada en Tiendas Campeón permanecerá cerrada para concentrar toda la operativa en el recinto deportivo.En cuanto a los precios de los abonos, la directiva ha apostado por una política de tarifas accesibles, que pretende premiar la fidelidad de la afición y fomentar la implicación del tejido juvenil y de cantera. El abono general ha quedado fijado en 60 euros, mientras que el destinado a jubilados y miembros vinculados a la cantera tendrá un coste reducido de 50 euros, siempre que se aporte la documentación correspondiente que acredite dicha condición. Por su parte, los jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años podrán obtener su carnet por solo 30 euros.Para quienes no dispongan de abono, la entrada general para los partidos oficiales se ha establecido en 8,00 euros. Se trata de una cifra que, a juicio del club, "busca mantener la cercanía con los aficionados sin dejar de valorar el esfuerzo y el espectáculo que se ofrece cada jornada".Con esta campaña, el Montilla Club de Fútbol no solo calienta motores para una nueva temporada cargada de retos, sino que también renueva su vínculo con la grada, una parte fundamental del equipo que, una vez más, será clave en el devenir del curso liguero.