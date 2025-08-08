Nuevas ofertas de empleo

Andalucía Digital ofrece un listado con las ofertas de empleo más relevantes que ha publicado en las últimas horas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección.
Mecánico (Montilla)Empresa de Montilla necesita incorporar a un mecánico de automóviles, tractores y maquinaria agrícola para realizar tareas de mantenimiento y reparación. Se requiere una experiencia mínima de seis meses en la ocupación y estar en posesión del título de Graduado Escolar o equivalente. Se ofrece contrato laboral temporal con una duración estimada de 180 días, jornada completa y salario bruto mensual de 1.400 euros, con las pagas extras prorrateadas. El horario será de 7:00 a 15:00 durante el verano y, el resto del año, en turno de mañana y tarde. Oferta disponible en este enlace.
Conductor/-a de camión grúa (Córdoba)Empresa ubicada en Córdoba necesita incorporar a un conductor o una conductora de camión grúa y multilif para realizar labores de carga y descarga de materiales con grúa sobre camión y retirada de contenedores con equipo multilif. Se ofrece contrato laboral indefinido a jornada completa, con salario bruto mensual de 1.600 euros y pagas extras prorrateadas. Es obligatorio contar con el permiso de conducir clase C y haber superado los cursos de operador de grúa y de prevención de riesgos laborales. Se valorará experiencia mínima de 24 meses en el puesto y disponer del permiso de conducir C+E para vehículos con remolque superior a 750 kilos. Oferta disponible en este enlace.
Maquinista de excavadora (Córdoba)Empresa ubicada en Córdoba busca incorporar a un maquinista de excavadora para trabajar a jornada completa con contrato laboral indefinido. Las tareas a desarrollar serán propias de la ocupación de conductor-operador o conductora-operadora de maquinaria de transporte de tierras. El salario bruto mensual es de 1.600 euros, con pagas extras prorrateadas. Se requiere contar con formación en movimiento de tierras y curso de prevención de riesgos laborales. Se valorará experiencia previa de 24 meses en el puesto, así como disponer de los permisos de conducir de clase C y C+E para vehículos con remolque de más de 750 kilos. Oferta disponible en este enlace.
Peón agrícola (Córdoba)Una finca ubicada en Córdoba necesita incorporar a un peón agrícola para realizar tareas relacionadas con el cuidado, mantenimiento y producción del olivar superintensivo. Se ofrece contrato laboral indefinido a jornada completa, con un horario de 40 horas semanales y un salario bruto mensual de 1.184 euros, sin pagas extras prorrateadas. Se requiere como nivel formativo mínimo haber completado la primera etapa de educación secundaria y contar con el título de Graduado Escolar o equivalente. Como complemento, la empresa ofrece vivienda dentro de la finca en la que se desarrollarán las labores propias del puesto ofertado. Oferta disponible en este enlace.
Titulado/-a de grado medio (Córdoba)El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) oferta un puesto de trabajo en Córdoba para un técnico medio o una técnica media de la Administración pública. Las funciones asignadas serán la gestión, tramitación y análisis de subvenciones competencia de este organismo. Se ofrece contrato laboral temporal con una duración estimada de 45 días, jornada parcial de mañana de 17 horas semanales, en horario de 9:00 a 12:30, y un salario bruto mensual de 1.235 euros, sin pagas extras prorrateadas. Es imprescindible contar con formación en Magisterio, Trabajo Social o Ciencias del Trabajo, o titulaciones equivalentes que acrediten el nivel formativo requerido. Oferta disponible en este enlace.
Dependiente/-a (Lucena)Establecimiento del sector joyería en Lucena necesita incorporar a un dependiente o una dependienta para atención personalizada al cliente, gestión de ventas, compras y cobros, organización de productos en tienda, realización de tareas administrativas básicas con herramientas informáticas y mantenimiento del orden y limpieza en el lugar de trabajo. Se ofrece contrato laboral temporal con una duración estimada de 120 días, jornada completa en horario de mañanas y tardes y salario bruto mensual de 1.200 euros, sin pagas extras prorrateadas. Se requiere experiencia mínima de 12 meses en la ocupación, formación de Graduado en ESO y conocimientos de Microsoft Excel. La formación específica correrá a cargo de la empresa. Oferta disponible en este enlace.
Operario/-a de producción (Almodóvar del Río)Una empresa del sector farmacéutico ubicada en Almodóvar del Río necesita incorporar a tres operarios u operarias de producción para trabajar en jornada completa, con turnos de 7:00 a 15:00 horas o de 15:00 a 23:00 horas. El contrato ofrecido es de carácter indefinido y el salario bruto mensual asciende a 1.750 euros, con pagas extras prorrateadas. Se requiere experiencia mínima de doce meses en el manejo de maquinaria para la elaboración de productos farmacéuticos, así como formación profesional de grado medio, conocimientos de Microsoft Office, permiso de conducir tipo B y vehículo propio. Se valorará el cumplimiento de normas de buenas prácticas de fabricación. Oferta disponible en este enlace.
Técnico/-a de calidad (Lucena)Una empresa del sector industrial y de automoción con sede en Lucena busca incorporar a un técnico o técnica de calidad para jornada completa, con horario de 07:00 a 15:00 horas. Se ofrece contrato laboral indefinido y salario bruto mensual de 2.500 euros, con pagas extras prorrateadas. Entre las funciones destacan la implementación de sistemas de calidad como PPAP, AMFE y 8D, auditorías internas, análisis de no conformidades y coordinación con producción y clientes. Se requiere formación en áreas técnicas como electricidad, electrónica o mecánica, así como nivel B1 de inglés. Se valorará experiencia previa en control de calidad industrial. Oferta disponible en este enlace.
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
