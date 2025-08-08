IU cifra en 15,9 millones de euros los daños que el mildiu provocará en la zona Montilla-Moriles

IU Córdoba alaba la iniciativa

Izquierda Unida (IU) ha cifrado en 15,9 millones de euros las pérdidas que el mildiu provocará este año en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles. La formación advirtió ayer de que la enfermedad reducirá en más de la mitad la cosecha de uva, por lo que ha iniciado una recogida de firmas para exigir ayudas urgentes a todas las Administraciones públicas.La portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Montilla, Rosa Rodríguez, señaló que, según un informe del Consejo Regulador de la DOP Montilla-Moriles, de fecha 1 de julio, “se calcula que la cosecha esperada se va a reducir en un 53 por ciento”.En ese sentido, la edil montillana subrayó que esta caída de producción supone “una ruina absoluta para las familias montillanas que viven de la agricultura, que viven de la vid y, en consecuencia, todos esos empleos concatenados con la producción del vino y con la manufacturación del mismo”.El mildiu, conocido también como añublo o mildeo, es un hongo parásito originario de América que, si las condiciones climáticas le son favorables, puede arrasar todos los órganos de la vid. Ataca sobre todo racimos y bayas jóvenes, pero también hojas y tallos, afectando no solo a la cantidad sino también a la calidad de la uva y, en consecuencia, del vino. En casos graves, los viticultores deben adaptar la vinificación para intentar mitigar sus efectos, con un notable aumento de costes y un riesgo evidente de pérdida de valor enológico.Rodríguez indicó que en Montilla la incidencia ronda el 53 por ciento de la superficie de vid, mientras que “hay municipios de nuestro entorno, como Fernán Núñez, Moriles, Monturque o Aguilar de la Frontera, donde sobrepasa el 60 por ciento de pérdidas”.Una situación que “llevaba mucho tiempo sin pasar en Montilla y que nos tiene muy preocupadas en Izquierda Unida porque muchas familias, en torno a 7.000 en toda la Denominación de Origen Montilla-Moriles, viven del vino y para ellas será un palo bastante gordo”, manifestó Rosa Rodríguez.Además de las pérdidas directas, la portavoz de IU en el Consistorio montillano recordó que “hay muchas explotaciones que han tenido que ser tratadas” con productos fitosanitarios que han requerido importantes desembolsos económicos por parte de los agicultores.“Es decir, que las fincas no afectadas lo han evitado gracias a un esfuerzo extra en productos de prevención, tratamientos preventivos para que no afecte el mildiu”, apuntó Rodríguez, quien recalcó que estas medidas preventivas “representan una disminución de los ingresos que se podrían percibir por el cultivo de la vid”.Por todo ello, y con las pérdidas estimadas en unos 15,9 millones de euros en todo el marco Montilla-Moriles, IU ha decidido iniciar una campaña de recogida de firmas en toda la comarca "para pedir tanto al Ministerio de Agricultura como a la Consejería y, también, a la Diputación, una serie de ayudas encaminadas tanto a esa pérdida de cosecha como a ese gasto extraordinario que muchos agricultores han tenido que hacer para salvar algo de la cosecha”, anunció Rosa Rodríguez.Las firmas podrán entregarse en el despacho del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Montilla, así como en el Bar Niño Ríos, en la Avenida del Marqués de la Vega de Armijo. Con todo, la formación contactará con lay con la"para ver si desean sumarse a esta campaña de recogida de firmas".El objetivo de IU no es otro que el de reunir las adhesiones durante todo el periodo de vendimia y enviarlas al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Córdoba para que, desde cada institución, articulen líneas de ayuda tendentes no solamente a paliar la pérdida de la cosecha sino, también, a compensar los gastos extraordinarios que han tenido que asumir los viticultores para hacer frente a los estragos del mildiu.El coordinador provincial de IU, Sebastián Pérez, alabó la iniciativa impulsada por Izquierda Unida Montilla porque, a su juicio, cuenta con el aliciente de tratar de implicar a todas las Administraciones. En ese sentido, Pérez defendió que el Estado y las instituciones públicas "tienen que estar al lado de la ciudadanía en momentos complicados como estos, en los que se detecta un peligro real para el desarrollo económico de la tierra”.Asimismo, Pérez denunció que el mildiu “se suma a las dificultades y al desastre de las políticas arancelarias que está desarrollando la Administración de Donald Trump y de Estados Unidos, que lastran, de nuevo, la economía de la provincia de Córdoba y la economía española”.Por eso, el coordinador provincial de IU defendió la necesidad de que “las Administraciones competentes sean conscientes de la realidad y del daño que provoca esta enfermedad” y que “el dinero público de todos contribuya a no lastrar la economía sino a favorecerla”.Pérez concluyó animando a que “esta iniciativa que ha partido por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida de Montilla se extienda para que, de forma global, la ciudadanía tome partido y para que las Administraciones escuchen esta petición y planteen las ayudas necesarias para salvar la campaña”.