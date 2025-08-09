El Ayuntamiento inicia la remodelación del Pabellón con una inversión de 535.000 euros



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla dio ayer el pistoletazo de salida a las obras de mejora y modernización del Pabellón Municipal de Deportes con la firma del acta de replanteo, un trámite que marca el inicio oficial de una intervención que contará con una inversión de 535.053 euros y que se ejecutará en tres fases. El proyecto, cofinanciado por la Junta de Andalucía y el propio Consistorio, pretende transformar este espacio deportivo clave para la ciudad, que abrió sus puertas el 28 de febrero de 1990.La firma del acta de replanteo contó con la presencia del alcalde de Montilla, Rafael Llamas; del teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez; del ingeniero técnico industrial y director de obra, Juan Antonio Reyes Puebla; y de un representante de Geobras, la empresa baenense adjudicataria para la sustitución de la cubierta.Durante su intervención, Llamas señaló que “esta actuación refuerza nuestra apuesta decidida por unas instalaciones deportivas modernas, accesibles y sostenibles, fundamentales para promover el deporte en todas las edades y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”., el proyecto responde a la necesidad urgente de modernizar un equipamiento que, con sus 3.079 metros cuadrados de superficie, presenta problemas de accesibilidad, deterioros en el pavimento y deficiencias estructurales en la cubierta. Las obras, que se desarrollarán en un plazo aproximado de cuatro meses, se han organizado en tres grandes lotes para facilitar su ejecución.El primero, cuya ejecución arrancó ayer, contempla la sustitución de unos 3.000 metros cuadrados de cubierta por un nuevo sistema tipo “panel sándwich” de cinco centímetros de espesor, que mejorará el aislamiento térmico y resolverá los problemas de estanqueidad detectados.Además, se actuará sobre el falso techo del gimnasio, actualmente deteriorado. El alcalde de Montilla destacó que esta nueva cubierta “permitirá en el futuro la instalación de placas solares fotovoltaicas, contribuyendo así a una gestión más eficiente y sostenible del equipamiento”.El segundo lote, ya en marcha, está centrado en la mejora de la accesibilidad. Incluye la instalación de un ascensor que conectará la planta baja con la primera planta, donde se habilitarán espacios reservados para personas con movilidad reducida, garantizando así la accesibilidad universal.El tercero se centrará en la renovación del pavimento deportivo, una de las demandas más repetidas por usuarios y representantes de los clubes locales. El actual suelo, instalado desde la inauguración del pabellón, ha superado ya su vida útil, por lo que será reemplazado por un nuevo pavimento prefabricado de ocho milímetros de espesor, compuesto por caucho natural y sintético sobre una base de espuma de PVC expandida reforzada con fibra de vidrio, lo que mejorará la amortiguación y la estabilidad en la práctica deportiva.El proyecto también contempla la instalación de nuevos lucernarios de policarbonato multicelular, reforzando la estructura mediante la colocación de correas metálicas tipo Z para garantizar la estabilidad general del edificio. Estas actuaciones serán supervisadas por el equipo técnico municipal, que velará por el cumplimiento de los plazos y la calidad de la ejecución.Durante su intervención, el alcalde quiso dirigirse a los usuarios y clubes locales, consciente de que las obras coinciden con los meses más calurosos del año. “Somos conscientes de que las obras coinciden con una época complicada, especialmente por las altas temperaturas, pero estamos seguros de que el resultado merecerá la pena. El Ayuntamiento estará disponible para coordinar y buscar soluciones ante cualquier afección a las actividades deportivas”, añadió el primer edil.Esta actuación se enmarca en el compromiso del equipo de gobierno de mejorar los equipamientos deportivos, fomentar la práctica segura del deporte y garantizar que las instalaciones se adapten a las necesidades actuales y futuras de la ciudadanía, siguiendo las directrices del, un documento impulsado por el Servicio Municipal de Deportes (SMD) que recoge las necesidades a corto, medio y largo plazo que presenta el municipio en el ámbito deportivo.