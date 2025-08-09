Seleccionan a un joven montillano para un programa internacional sobre justicia climática

El joven montillano Pablo Portero Bellido ha formado parte de un programa formativo internacional sobre justicia climática que se ha celebrado en Grecia, en torno al centro monástico de Meteora, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Una experiencia de seis días que ha fomentado el debate, el aprendizaje colectivo y la convivencia multicultural entre estudiantes de cuatro países.La iniciativa, financiada por la Unión Europea (UE), ha reunido a jóvenes de entre 18 y 30 años procedentes de España, Grecia, Italia y Rumanía con el propósito de reflexionar sobre uno de los desafíos más urgentes del presente: la defensa del medio ambiente desde una perspectiva de equidad global.Nacido en Córdoba el 6 de febrero de 2007, Pablo Portero Bellido acaba de finalizar sus estudios de Bachillerato en el IES Inca Garcilaso de Montilla y se prepara para comenzar el próximo mes de septiembre el Grado de Derecho en la Universidad de Granada.Comprometido desde muy joven con causas sociales y miembro de la Asociación Juvenil Remonta, Pablo Portero Bellido ha sido uno de los cuatro representantes españoles seleccionados para formar parte de este encuentro formativo, organizado por la entidad griegay gestionado en España por la asociaciónEl programa ha combinado sesiones teóricas, dinámicas grupales y actividades prácticas centradas en cuestiones como el—esa estrategia que utilizan algunas empresas para parecer más sostenibles de lo que realmente son—, la sostenibilidad real o las políticas medioambientales que impulsan los Estados y las grandes corporaciones. Más allá de los conceptos, el enfoque del curso invitó a los participantes a cuestionar, contrastar y construir nuevas formas de pensar el compromiso medioambiental desde una mirada crítica y compartida.En ese sentido, Pablo Portero Bellido destacó la riqueza de los intercambios, tanto por la diversidad de ideas como por la pluralidad de voces. "Durante esos días creamos un ambiente de auténtica comunidad. Las barreras lingüísticas se rompieron desde el primer momento y lo que empezó siendo un grupo internacional acabó convirtiéndose en una pequeña familia", detalla aEl, coordinado por Charalampos Georgantzas y Stavroula Georgantza, también puso el acento en el aprendizaje transversal. La mejora del nivel de inglés, el desarrollo de habilidades comunicativas y el fortalecimiento del trabajo en equipo fueron algunos de los pilares sobre los que se apoyó la metodología del programa. Todo ello en un entorno tan inspirador como Meteora, una región conocida por sus espectaculares formaciones rocosas y su valor histórico y natural, que sirvió de marco perfecto para reflexionar sobre el impacto del ser humano en la Tierra.Por otro lado, el encuentro no se limitó a los aspectos académicos. La llamada “noche intercultural” permitió a los asistentes compartir platos típicos, bailes tradicionales, música y costumbres de sus respectivos países. Un momento simbólico en el que, más allá de las diferencias, afloró un sentimiento común: el de una juventud europea con ganas de actuar, de comprender al otro y de transformar el mundo que hereda.Este tipo de proyectos, financiados por la Unión Europea, se enmarcan en los programas de movilidad y formación no formal que buscan fomentar una ciudadanía activa, crítica y comprometida con los grandes desafíos globales. Y es que, para jóvenes como Pablo Portero Bellido, que muestra un especial interés por la política global, las relaciones internacionales y la defensa de los derechos humanos, "experiencias así no solo amplían horizontes, sino que refuerzan convicciones y abren caminos".De este modo, lo que comenzó como un viaje formativo becado por la UE ha terminado siendo, para este joven de Montilla, toda una experiencia de vida que no solo ha enriquecido su visión del mundo, sino que ha dejado una huella imborrable en su manera de entender la responsabilidad que conlleva ser joven en tiempos de crisis climática.