Costa Ballena acoge una muestra de Joaquín Jiménez dedicada a los grandes autores del cómic español



FOTOGRAFÍA: JOAQUÍN JIMÉNEZ CRUZ
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN

Joaquín Jiménez Cruz inaugurará el próximo martes, 12 de agosto, a las 20:00 de la tarde, la exposiciónen la Sala Intermodal de Costa Ballena, en la localidad gaditana de Rota. La muestra, organizada por el Ayuntamiento de Rota, podrá visitarse hasta el 31 de agosto en horario de mañana y tarde. Un recorrido nostálgico y emocional por las viñetas que marcaron época, con especial atención a uno de los grandes: Francisco Ibáñez.El dibujante montillano ha querido rendir homenaje a este maestro barcelonés, creador de personajes tan icónicos como Mortadelo y Filemón, Rompetechos, El botones Sacarino, Pepe Gotera y Otilio o Chicha, Tato y Clodoveo. Para Joaquín Jiménez Cruz, Ibáñez fue mucho más que un dibujante de historietas: "Las historias de Francisco Ibáñez ayudaron a aprender a leer a muchas personas durante la posguerra y qué menos que rendirle homenaje en el primer aniversario de su fallecimiento", ha manifestado, en declaraciones aNacido en Montilla el 1 de septiembre de 1970, Joaquín Jiménez Cruz ha estado vinculado durante buena parte de su vida a medios de comunicación como Montilla Televisión, Canal Córdoba o 101 TV Cádiz, desempeñando su labor como operador de cámara.Sin embargo, siempre ha llevado el dibujo como vocación íntima. "Dibujante vocacional desde pequeño", tal y como él mismo se define, ha canalizado esa pasión no solo a través de sus trabajos personales, sino también colaborando con la comunidad educativa del CEIP Blas Infante de Sanlúcar de Barrameda, donde organiza actividades extraescolares centradas en el dibujo y la creatividad infantil.De hecho, en esa misma localidad gaditana —donde reside desde hace años—en el Centro Cultural La Victoria, que fue acogida con entusiasmo por el público local. Aquella experiencia le animó a seguir difundiendo su visión del cómic español, centrada en la nostalgia, el reconocimiento y el valor educativo de los tebeos clásicos.podrá visitarse en la Sala Intermodal de Costa Ballena desde el 12 hasta el 31 de agosto, con horario de apertura de 10:30 a 13:30 por la mañana y de 19:00 a 22:00 por la tarde. La muestra promete ser una cita especial tanto para los nostálgicos del papel y la tinta como para las nuevas generaciones que descubren, quizá por primera vez, el legado de autores como Ibáñez.