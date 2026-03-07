Julio Padilla Carballada pronunciará la XXXII Sentencia Romana a Jesús

Una dilatada trayectoria profesional



FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

Julio Padilla Carballada será el encargado de pronunciar, el próximo sábado 28 de marzo, la XXXII Sentencia a Jesús, uno de los actos más singulares de la Cuaresma cordobesa que promueve desde hace más de tres décadas la Centuria Romana Munda de Montilla.Este acto, que se ha consolidado como una de las citas más destacadas del calendario cofrade provincial, recrea el momento en el que Jesucristo es condenado a muerte y se ha convertido con el paso de los años en un espacio de reflexión que combina tradición, solemnidad y análisis histórico y religioso en torno a uno de los episodios centrales de la Pasión.En ese sentido, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, subrayó la relevancia que ha alcanzado esta tradición y afirmó que “la Sentencia se ha consolidado como uno de los momentos más brillantes de la Semana Santa española, pues no hay nada igual en todo el país. Su grandeza no sólo radica en la representación de un episodio clave de la Pasión, la sentencia de Cristo a muerte, sino en su capacidad de generar reflexión sobre la condición humana”.Además, Fuentes recordó la intervención que, de quien destacó que “dejó una huella imborrable y destacó por la combinación perfecta entre rigor intelectual, conocimiento del trasfondo bíblico e histórico de Cristo y una profunda emoción personal, fruto de su fe y de su pasión por la vida”.De igual modo, el presidente provincial incidió en que la nueva edición de la Sentencia mantendrá la esencia que ha caracterizado este acto desde su creación y señaló que “mantendrá seguro el espíritu de las anteriores, combinando reflexión, rigor y solemnidad. Cada año la sentencia renueva su mensaje recordándonos que la vida y la fe se manifiestan en el equilibrio entre nuestras debilidades y nuestras acciones nobles”.Por otro lado, Fuentes puso en valor la implicación de la institución provincial en la protección y difusión de las tradiciones vinculadas a la Semana Santa y al patrimonio cofrade de la provincia. En ese contexto manifestó que “la conservación de nuestro legado artístico y cultural requiere un compromiso público firme y constante, por eso en 2024 apoyamos a 69 hermandades de la provincia y en 2025superando los 1,2 millones de euros en ayudas”.Asimismo, el máximo responsable de la institución provincial se refirió a diversas iniciativas destinadas a difundir esa riqueza cultural, como la muestra, que permitió contemplar en el Palacio de la Merced piezas restauradas de 21 hermandades; la exposición fotográfica, con imágenes de Fococor y del Vía Crucis Magno; y el homenaje al fotógrafo Juan Luis Seco de Herrera.En ese sentido añadió que “todos estos ejemplos ponen de manifiesto que creemos en nuestra Semana Santa y en el patrimonio cofrade. Asimismo, estamos agradecidos al gran movimiento cofrade que recorre nuestra provincia. Todos los municipios aportan algo único y singular a la Semana Santa, por eso debemos apoyar la labor que realizan hermandades y cofradías”.El acto institucional en el que se dio a conocer el nombre del sentenciador, que se desarrolló en el Palacio de La Merced, sede de la Diputación de Córdoba, contó también con la presencia del teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación del Ayuntamiento de Montilla, Miguel Sánchez.Julio Padilla Carballada, nacido en Melilla el 30 de enero de 1950, cuenta con una dilatada trayectoria vinculada al Derecho, la política y la vida institucional española. Licenciado en Derecho y abogado de los Ilustres Colegios de Lugo y Madrid, perteneció al Cuerpo Jurídico Militar, donde alcanzó el empleo de coronel auditor.A lo largo de su carrera ha desarrollado también una intensa actividad académica y docente, llegando a ejercer como profesor de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Además, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su tercera composición.Su trayectoria política se desarrolló principalmente en el Congreso de los Diputados, donde fue diputado por Lugo durante cuatro legislaturas, entre 1993 y 2008, dentro del Grupo Parlamentario Popular. Durante ese periodo ejerció, entre otras responsabilidades, como portavoz de Justicia del Partido Popular y participó como ponente en la elaboración del Código Penal aprobado en 1995.Asimismo, presidió la Comisión de Justicia e Interior entre el 20 de febrero de 1997 y el 18 de enero de 2000, además de desempeñar funciones en la Comisión de Administraciones Públicas. Entre sus aportaciones legislativas destaca la creación de los juzgados de lo contencioso administrativo y el procedimiento abreviado contencioso. Padilla Carballada también participó como secretario relator en el juicio por el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, una experiencia que forma parte de su amplia trayectoria profesional.Miembro numerario de la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación y correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, ha recibido numerosas distinciones, entre ellas las Grandes Cruces de Isabel la Católica, del Mérito Civil, del Mérito Naval y de San Raimundo de Peñafort. En la actualidad vive entre Monforte de Lemos y Madrid. Retirado del Cuerpo Jurídico Militar, dedica su tiempo a viajar y a la escritura, dos de sus grandes pasiones, y trabaja en un libro que espera publicar próximamente.