Miguel Ángel Sánchez y Manuel Espejo, protagonistas en 'El legado de la fe'

El restaurador montillano Miguel Ángel Sánchez Jiménez y el lucentino Manuel Espejo Mármol participan con varios trabajos en la exposición, abierta al público esta misma tarde en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, donde se exhiben hasta el próximo 27 de febrero un total de 21 obras restauradas gracias a la línea de subvenciones al patrimonio cofrade impulsada por la institución provincial.La muestra, que ha sido inaugurada por el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, reúne piezas procedentes de distintos municipios de la provincia y pone el foco en el trabajo desarrollado durante la primera convocatoria de ayudas, correspondiente a 2024.Según ha detallado el máximo responsable provincial, “la muestra tiene un enfoque didáctico y se organiza en cuatro secciones: imaginería, talla y dorados, orfebrería y arte textil. Aunque no incluye imágenes titulares por la complejidad de su traslado, sí exhibe enseres de enorme valor artístico, histórico y devocional”.En ese sentido, la exposición articula su recorrido en torno a cuatro grandes apartados que permiten comprender la diversidad y la riqueza del patrimonio cofrade provincial. En imaginería, talla y dorados, orfebrería y arte textil se distribuyen piezas que, tras su restauración, muestran no solo su valor estético, sino también la huella de generaciones que las han custodiado.Durante su intervención, Salvador Fuentes ha mostrado su orgullo por el ingente patrimonio atesorado por estas instituciones arraigadas en los municipios cordobeses y ha afirmado que “el patrimonio cofrade de la provincia de Córdoba constituye uno de los pilares fundamentales de nuestra identidad cultural, artística y religiosa. No podemos olvidar que las cofradías, a lo largo de los siglos, han sido un pilar fundamental en las transmisión de las tradiciones, valores artísticos y, sobre todo, religiosos”.Además, ha continuado señalando que la conservación de imágenes, pasos, bordados, orfebrería y otros elementos “no solo preserva la memoria colectiva, sino que también facilita el acceso a las generaciones futuras a un legado de gran riqueza cultural”.Para el presidente de la Diputación,“es identidad compartida que se abre ante nuestros ojos: son recuerdos de infancia, memoria familiar y raíces que nos unen a cada municipio, de forma que cada pieza expuesta representa a un pueblo, a una hermandad y a generaciones enteras que han cuidado ese legado. En definitiva, representa a toda nuestra provincia, cohesionado en su sentimiento cofrade”.De igual modo, Fuentes ha subrayado que el conjunto de actuaciones destinadas a la preservación del patrimonio cofrade ha supuesto también “un apoyo al mantenimiento de oficios artesanales que atesoran el conocimiento y el buen hacer de labores como la que desarrollan conservadores, imagineros, orfebres, tallistas, bordadores, talento, vocación y excelencia en estado puro”.La Diputación de Córdoba, consciente de la importancia de conservar este patrimonio, ha puesto en marcha una convocatoria de subvenciones que establece la concesión de un 80 por ciento del presupuesto total del proyecto presentado, sin superar los 20.000 euros.Según ha desvelado Fuentes, “en la convocatoria de 2024 se apoyó a 69 hermandades; en 2025 se alcanzó a 112 entidades, superando los 1,2 millones de euros este último año y duplicando el alcance en apenas doce meses. Esta línea de ayudas tendrá continuidad en 2026, consolidándose como una política estable y estratégica para la provincia”.Entre las obras que pueden contemplarse figura, en la sección de imaginería, una talla de Santa Ana del convento de Santa Ana de Montilla, restaurada por Miguel Ángel Sánchez Jiménez, así como la efigie de Santa Marina de Aguas Santas, patrona de Fernán Núñez, también intervenida en Montilla por este restaurador, en colaboración con el lucentino Manuel Espejo Mármol. A ellas se suma un Niño Jesús de la parroquia de la Asunción de Luque, restaurado por Ana Infante de la Torre.En talla y dorado destacan el frontal del respiradero del paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno de El Carpio, restaurado por Rafael Barón bajo la supervisión de Jesús Zurita; el trono de la Virgen de la Salud, patrona de Posadas, restaurado por Ana Camas; el candelabro arbóreo de la Archicofradía de Jesús Nazareno de Cabra; un frontal de altar del siglo XVII perteneciente a la Hermandad del Calvario de Montalbán; así como la peana del Cristo de Gracia y la peana de la Soledad de La Rambla, esta última restaurada en Lucena por José Daniel Henares.Por otro lado, en el ámbito de la orfebrería pueden contemplarse la custodia de la parroquia de San Pedro de Nueva Carteya, realizada por los talleres Angulo bajo la supervisión de Ana Infante de la Torre; la corona de la Reina de los Ángeles, restaurada por Jesús de Julián; dos faroles del Nazareno de Palma del Río, fechados en el siglo XVII y restaurados por talleres Angulo bajo la supervisión de Ana Infante de la Torre; y la cruz del Nazareno de Bujalance, también del siglo XVII, restaurada por Emilio León bajo la supervisión de Rosa Cabello.El recorrido se completa con piezas de patrimonio textil como la túnica antigua del Nazareno de Pozoblanco, restaurada en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH); el Simpecado antiguo de la Hermandad del Rocío de Córdoba; la túnica del Nazareno de Villafranca, pieza del siglo XVIII restaurada por Juan Pablo Morales; los mantos de la Virgen de los Dolores de Pozoblanco y de la Virgen de la Esperanza de la Hermandad del Prendimiento de Baena, este último restaurado por Bordados Eloy en Aguilar de la Frontera; la saya de las Amapolas del convento de Capuchinos; y el terno de la Compañía restaurado por Antonio Villar.No es la primera vez que la labor de Miguel Ángel Sánchez Jiménez y Manuel Espejo Mármol deja huella en el patrimonio sacro de la provincia. En Montilla, por ejemplo, se recuerdan intervenciones como la recuperación del Cristo de la Agonía de la Ermita de Belén, la, lao el trabajo sobre la antigua titular de la Hermandad del Nazareno, la Madre de Jesús.En otros municipios, han firmado piezas tan relevantes como la Virgen de la Pasión y Ánimas y los ángeles que acompañan a la Virgen de Araceli, en Lucena, o su participación en la restauración del conjunto escultórico del Rescate de Málaga.Su trayectoria incluso alcanzó proyección nacional en la, celebrada en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Allí devolvieron a la vida el grupo de Santa Ana y la Virgen Niña del Convento de Santa Ana de Montilla, así como los bustos relicarios de Santa Apolonia y una Virgen Mártir del Monasterio de Santa Clara, piezas en las que eliminaron repintes, cera y suciedad acumulada durante siglos.Más recientemente,, Miguel Ángel Sánchez y Manuel Espejo hicieron posible la recuperación de Nuestro Padre Jesús Amarrado a la Columna de Montemayor y el Cristo del Mayor Dolor de Rute, dos imágenes históricas del patrimonio cofrade de la provincia de Córdoba.