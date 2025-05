María Auxiliadora: 75 años de profunda devoción en Montilla

El 14 de mayo no es un día cualquiera para la Familia Salesiana de Montilla. Hace exactamente 75 años, en 1950, una multitud emocionada se congregaba frente a la ermita de la Rosa. Allí, un altar bellamente exornado con centenares de flores servía de escenario solemne para un momento largamente esperado por generaciones: la coronación canónica de María Auxiliadora.La ceremonia, presidida por el obispo de Córdoba, Fray Albino González Menéndez-Reigada, no fue solo un acto litúrgico: fue la culminación de un sueño compartido por toda la Familia Salesiana de Montilla. Y también, una declaración de amor y devoción colectiva por la advocación que guio los pasos de san Juan Bosco.Según relata la prensa de la época, la ciudad se transformó ese día en un clamor de fe. Las campanas repicaban sin descanso, estallaban cohetes en el cielo, y desde la Corredera descendía una marea humana con pancartas que gritaban sin palabras: “Montilla por María Auxiliadora”. Era, sencillamente, un día de júbilo popular.Setenta y cinco años más tarde, la emoción regresó ayer tarde a Montilla. Esta vez, con la restauración completa de la imagen de María Auxiliadora, cuya presencia vuelve a llenar de luz el retablo mayor del templo anexo al Colegio Salesiano San Francisco Solano.La talla fue retirada del culto el pasado 24 de junio tras una solemne eucaristía de despedida. Desde entonces, y durante casi once meses, ocupó su lugar la imagen auxiliar que, cada 24 de mayo, preside la procesión por las calles de Montilla.El regreso de la imagen restaurada ha coincidido, simbólicamente, con esta importante efeméride. Ayer, devotos y fieles pudieron verla de nuevo tras meses de intenso trabajo llevado a cabo por dos jóvenes restauradores: Miguel Ángel Sánchez Jiménez y Manuel Espejo Mármol.El trabajo de ambos ya era de sobra conocido por su implicación en obras de calado. Y es que, pese a su juventud, estos dos artistasy del, o en la, donde intervinieron varias piezas del célebre escultor barroco, incluyendo obras procedentes del propio patrimonio montillano. Esta nueva intervención no hace sino consolidar su trayectoria prometedora.La presentación de la imagen no fue un acto cualquiera. Antes de la reposición al culto, ambos restauradores ofrecieron una ponencia en la propia Iglesia-Santuario de María Auxiliadora. Con ello se cerraba también el ciclo de conferencias organizadas en honor al 75.º aniversario de la coronación canónica. Era el cierre perfecto a una conmemoración que no ha dejado de mirar al pasado sin perder de vista el futuro.Y es que la talla presentaba un estado de conservación delicado. La policromía, sobre todo en el rostro, había comenzado a levantarse; las grietas y fisuras en la madera, inevitables con el paso de los años, provocaban inestabilidad estructural; y la suciedad acumulada apagaba la luz que siempre caracterizó la imagen.El proceso de restauración fue, por tanto, meticuloso y respetuoso. Primero, se realizó un estudio técnico para evaluar los daños. Después vino la limpieza profunda, la fijación de la policromía con adhesivos especiales y calor controlado, la consolidación estructural y, por último, la reintegración volumétrica y cromática.El resultado habla por sí solo. La imagen ha recuperado no solo su integridad física, sino también su expresión original, su color y esa luminosidad que conmueve a los fieles al contemplarla. Como si el tiempo, aunque inexorable, hubiera sido también generoso.Todo este proceso ha sido posible gracias al respaldo del Consejo de la Asociación de María Auxiliadora (ADMA) y a la implicación directa del director de la Casa Salesiana de Montilla, Agustín de la Cruz Marqués, y del consiliario del templo, Francisco José Fernández Mármol. Una colaboración que ha combinado recursos, sensibilidad y compromiso.No deja de ser simbólico que la imagen regresara justo cuando Montilla rememora aquel 14 de mayo de 1950. Aquel día, marcado en la memoria colectiva, cuando las calles vibraban entre vítores y devoción. Setenta y cinco años después, el espíritu no ha cambiado. La fe, tampoco.