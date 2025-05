Cáritas Córdoba distingue a Construcciones Antroju con uno de los 'Premios con Corazón'

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)

El Patio de los Naranjos de Córdoba acoge mañana un acto cargado de simbolismo y sensibilidad: los, una iniciativa que, en su séptima edición, se celebra de forma conjunta con la Diócesis de Córdoba, enmarcada dentro del evento, una cita en la que se expone la labor de la Iglesia Diocesana y su acción caritativa y social a través de Cáritas, que conmemora este año su 60.º aniversario desde su constitución canónica.En esta emotiva ceremonia, una empresa montillana brillará con luz propia. Construcciones Antroju, fundada en 1993, será reconocida con el distintivo de. Junto a otras dos compañías cordobesas, Silbon y Transportes Hermanos Navarro, esta empresa de obra pública se suma al grupo de entidades que, más allá de su actividad económica, han apostado de forma firme por la solidaridad, la justicia y la inclusión social.El galardón no llega por azar. Se trata de un reconocimiento a años de implicación en la mejora de su entorno, tanto en lo visible como en lo que muchas veces permanece oculto a los ojos del gran público. Así lo expresó el director de Cáritas Diocesana de Córdoba, Darío Reina, quien manifestó que estas empresas son distinguidas por “compartir con Cáritas Diocesana de Córdoba valores como la solidaridad, la justicia, la inclusión social, el reconocimiento de la dignidad y la igualdad”.Reina no dudó en poner en valor el papel esencial que desempeñan compañías como Antroju en la construcción de una sociedad más justa. “Nuestras empresas contribuyen de muchas maneras con la sociedad, desde lo más visible e importante: la generación de empleo, hasta lo más oculto muchas veces, la colaboración constante con organizaciones como Cáritas, en una muestra clara de compromiso social”, afirmó. Y es que, detrás de cada obra ejecutada, cada contrato y cada proyecto, hay también decisiones que afectan directamente al bienestar de muchas personas.En este sentido, el director de la entidad social fue claro al señalar que el reto de la pobreza y la exclusión social no puede afrontarse en solitario. “Cáritas quiere seguir animando al tejido social y económico de Córdoba a crecer sin olvidarse de los pobres, de los más vulnerables. La pobreza y la exclusión social es responsabilidad de todos”, señaló con firmeza.Construcciones Antroju ha recorrido un largo camino desde que comenzara su actividad hace ya más de tres décadas. Con una trayectoria basada en la seriedad, la calidad y el respeto a los compromisos adquiridos, ha logrado ganarse la confianza de clientes públicos y privados. Hoy, su campo de actuación se extiende por toda Andalucía, especialmente en las provincias de Córdoba, Sevilla, Málaga y Jaén.La empresa se ha especializado en diversas ramas dentro del ámbito de la obra pública: rehabilitación de patrimonio histórico, urbanización de espacios exteriores, remodelación de infraestructuras viarias y construcción de edificios públicos.Su impronta en Montilla es evidente. Basta con recorrer la ciudad para encontrar su huella en proyectos como la, las rehabilitaciones dely del, la, elo laPero más allá de los ladrillos y el hormigón, hay una forma de entender la actividad empresarial que da sentido a este reconocimiento. Porque Antroju ha sabido crecer sin perder de vista a quienes más lo necesitan, mostrando una coherencia entre lo que hace y los valores que representa, tal y como destacan desde la organización de estos galardones.Darío Reina subrayó también el enfoque de Cáritas en la búsqueda de soluciones sostenibles a los problemas estructurales de exclusión. “El fin de la acción social de Cáritas es trabajar en la búsqueda de una solución efectiva y real a la exclusión social”, señaló, recordando que este objetivo solo puede alcanzarse a través de una inserción sociolaboral efectiva.“Somos conscientes de que la inclusión social debe ir acompañada de un adecuado proceso de inserción sociolaboral, ya que muchas de las personas que acompañamos desde Cáritas necesitan finalmente poder acceder a un puesto de trabajo para superar su situación de exclusión”, explicó.En este escenario, empresas como Construcciones Antroju se convierten en aliadas indispensables. No solo porque generan empleo, sino porque entienden que su papel en la sociedad va más allá del beneficio económico. Porque apuestan por mirar de frente a la realidad social que les rodea, tendiendo la mano en lugar de mirar hacia otro lado.