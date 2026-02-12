La Diputación digitaliza 10.000 documentos históricos de archivos municipales

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La primera fase de implantación del portal web de Archivos locales de la Diputación de Córdoba ha permitido la digitalización de 10.000 documentos históricos procedentes de 36 municipios, del total de 49 ayuntamientos que habían solicitado la adhesión a este proyecto impulsado por la institución provincial. La iniciativa, puesta en marcha el pasado mes de mayo, ha supuesto un nuevo avance en la línea de apoyo a los archivos municipales, facilitando el acceso a documentación histórica tanto a los ayuntamientos como a investigadores y ciudadanía en general.La delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la Diputación de Córdoba, Marta Siles, comentó que el proyecto continuaba una estrategia de respaldo a los archivos locales que permite poner a disposición pública, a través de un entorno electrónico, la documentación histórica que se había ido digitalizando durante los últimos años.En este sentido, señaló que a lo largo del primer trimestre de 2026 estará disponible la documentación correspondiente a otros 24 municipios que ya habían solicitado su incorporación al portal, al tiempo que recordó que los ayuntamientos que aún no hann realizado el trámite podrán hacerlo a través de la sede electrónica de la Diputación.Siles explicó que la Diputación completará la digitalización de la documentación histórica de los archivos adheridos al portal mediante un contrato adjudicado a una empresa especializada, con el objetivo de incorporar progresivamente toda esta información durante los próximos cuatro años.La diputada provincial añadió, además, que el personal de los ayuntamientos ya ha recibido formación específica en el uso de la herramienta de difusión, lo que les permitirá incorporar nuevos documentos al entorno digital conforme se fueran integrando fondos digitalizados en cada archivo municipal.En relación con el contenido disponible, la delegada provincial detalló que los documentos visibles en el portal de Archivos son, fundamentalmente, actas de concejo y de plenos de los ayuntamientos, censos de población, expedientes de quintas, levas y reclutamiento, registros del pósito municipal, deslindes del término municipal y otras tipologías documentales, siempre de carácter histórico.Sobre este conjunto de fondos, añadió que la herramienta de búsqueda permite localizar documentos por fechas, archivos, lugares y materias empleadas en su descripción, ofreciendo la posibilidad de realizar búsquedas globales en todos los archivos disponibles o de individualizarlas en cada archivo local.La responsable provincial destacó igualmente que el proyecto ha sido acometido por la Empresa Provincial de Informática (Eprinsa), que recibió el encargo para la ejecución de estos trabajos por parte del Pleno de la Diputación en el mes de abril, cumpliendo los plazos previstos y ofreciendo como resultado un nuevo portal de archivos plenamente operativo.En paralelo a esta fase de digitalización, Siles indicó que la semana siguiente comenzaron los trabajos de inventariado de fondos históricos de los archivos municipales en aquellos ayuntamientos que así lo habían solicitado. Durante los próximos cuatro años, la intención de la Diputación es culminar el inventariado de los fondos históricos de los archivos municipales de la provincia, garantizando de este modo la conservación y el acceso a una parte esencial del patrimonio documental cordobés.Por su parte, el jefe del servicio de Archivos de la Diputación de Córdoba, José Roldán, afirmó que este proyecto permite poner en valor una gran cantidad de documentos que constituyen un testimonio directo de la historia de los municipios de la provincia. Señaló que, aprovechando el trabajo de digitalización realizado con anterioridad, se libera esta documentación histórica para hacerla accesible a toda la ciudadanía.Roldán detalló que el proceso de configuración del Portal de Archivos Municipales se está desarrollando principalmente desde la aplicación de gestión de archivos, conocida como ARC, desde la que se está configurando y habilitando el acceso web a la documentación histórica de los municipios, concretamente aquella que abarca hasta el año 1924. Explicó que el trabajo se ha realizado a partir de las series documentales, entendidas como conjuntos de documentos producidos por las instituciones en el ejercicio de su actividad, lo que ha permitido establecer una clasificación y organización coherente de los fondos.Entre los documentos más antiguos que se han hecho visibles en el portal web figuran los libros de actas capitulares del año 1500 del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera; pleitos entre Baena y Castro del Río datados en 1561 conservados en el Ayuntamiento de Baena; un padrón de vecinos de la villa de Iznájar correspondiente al año 1794 o las actas capitulares de 1644 del Ayuntamiento de La Rambla. El archivo que mayor volumen de documentos ha liberado ha sido el de Villafranca de Córdoba, cuyo entorno de publicación muestra más de 1.000 documentos históricos, algunos de ellos fechados desde el año 1541.En esta primera fase del proyecto han quedado incluidos los municipios de Aguilar de la Frontera, Alcaracejos, Almedinilla, Almodóvar del Río, Baena, Belmez, Benamejí, Cardeña, Castro del Río, Doña Mencía, Encinas Reales, Espejo, Fuente la Lancha, Guadalcázar, La Granjuela, Hinojosa del Duque, Iznájar, La Rambla, Luque, Montemayor, Montilla, Moriles, Monturque, Obejo, Ochavillo del Río, Palenciana, Pedro Abad, Peñarroya-Pueblonuevo, Posadas, Priego de Córdoba, Puente Genil, Rute, Santa Eufemia, Torrecampo, Valsequillo y Villafranca de Córdoba.Asimismo, a lo largo del primer trimestre de 2026 está prevista la incorporación de la documentación correspondiente a los municipios de Adamuz, Añora, Bujalance, Cabra, Cañete de las Torres, Carcabuey, Dos Torres, Fuente Palmera, Fuente Tójar, Montoro, Pedroche, Villa del Río y Zuheros. El acceso al portal web de los archivos municipales