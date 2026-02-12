Antonio Llamas Vela aborda la figura de sor Ana de la Cruz en una nueva publicación



JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN

La iglesia del Monasterio de Santa Clara acogerá mañana viernes, a partir de las 19.30 de la tarde, la presentación de, una obra editada por la Diputación de Córdoba y firmada por el sacerdote montillano Antonio Llamas Vela.El acto permitirá dar a conocer un trabajo dedicado a la figura de sor Ana de la Cruz Ponce de León, condesa de Feria y, posteriormente, monja en el convento de Santa Clara de Montilla, cuya trayectoria vital y espiritual ha recobrado actualidad en los últimos años.La presentación correrá a cargo de la historiadora montillana Elena Bellido Vela, directora de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque y académica correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, además de gran conocedora de la figura de Sor Ana de la Cruz Ponce de León.La publicación se suma a una extensa producción bibliográfica de Antonio Llamas Vela, canónigo lectoral de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba y administrador parroquial del Sagrario del templo mayor de la Diócesis. Su trayectoria como autor incluye numerosos artículos en revistas especializadas, así como ponencias en congresos nacionales e internacionales, junto a obras de referencia en el ámbito de la exégesis bíblica y la teología.Entre sus publicaciones destacan(Paulinas, Madrid 2001);(BAC, Madrid 2003) y su colaboración en el(Monte Carmelo, Burgos 2002); el(Monte Carmelo, Burgos 2005) y el(Monte Carmelo, Burgos 2008).A estas obras se suman títulos como(Verbo Divino, Estella, 2005);(Paulinas, Madrid 2005);(Paulinas, Madrid 2006);(Paulinas, Madrid 2006);(San Cristóbal, Venezuela, 2009);(Córdoba, 2011);(BAC, Madrid 2013) yNacido en Montilla el 15 de noviembre de 1948, Antonio Llamas Vela fue ordenado presbítero el 29 de junio de 1975. A lo largo de su vida sacerdotal ha ejercido su labor pastoral en distintas parroquias y destinos, como las aldeas de Cuenca y Coronada, la parroquia de San José de Puente Genil, San Isidro Labrador de El Higuerón o Santa Victoria, en Córdoba. Asimismo, obtuvo la Licenciatura en Ciencias Bíblicas por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y se doctoró en Teología Bíblica en la Pontificia Universidad de Comillas.Posteriormente, amplió su formación en Filología Bíblica y Filosofía y Letras en la Pontificia Universidad de Salamanca, donde obtuvo el doctorado en ambas disciplinas. En la actualidad, es profesor del Estudio Teológico San Pelagio y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, además de fundador y director del Centro Bíblico María Madre de la Iglesia de Córdoba.En ese sentido, el libro que se presenta mañana centra su atención en la figura de sor Ana de la Cruz Ponce de León, nacida en Marchena el 3 de mayo de 1527 y fallecida en Montilla el 26 de abril de 1601, “en olor de santidad”, según la tradición. Se trata de una religiosa estrechamente vinculada a la espiritualidad del siglo XVI y al entorno de san Juan de Ávila.Y es que la figura de esta monja clarisa ha recobrado protagonismo tras la decisión del Obispado de Córdoba de. Hija de los duques de Arcos, contrajo nupcias a corta edad con Pedro Fernández de Córdoba y Figueroa, cuarto conde de Feria, en un enlace que, como subraya Elena Bellido, "despertó una gran expectación entre la aristocracia de la época", dado que sus descendientes directos estaban llamados a heredar los amplios dominios territoriales que componían los estados del marquesado de Priego y del ducado de Feria.“Cuando falleció sor Ana de la Cruz Ponce de León, ya gozaba de una reconocida virtud y santidad que fueron cimentándose durante los más de 45 años que vivió en el convento de Santa Clara”, recuerda Elena Bellido, quien precisa que, tras su muerte, su nieto Pedro Fernández de Córdoba, cuarto marqués de Priego, encargó a Martín de Roa la redacción de una biografía destinada a reconocer sus virtudes, dando lugar a la, impresa en Córdoba en 1604.“La biografía se encuentra estructurada en cuatro libros, subdivididos a su vez en diferentes capítulos, a través de los cuales, Martín de Roa entreteje las vivencias religiosas que abraza Ana Ponce de León y avisándonos de que, desde su niñez, ya estaba predestinada a la entrega divina”, explica Elena Bellido. En ese sentido, añade que la obra “permite conocer el ejemplar matrimonio de la noble marchenera con el conde de Feria, al que encumbra como paradigma del ideal de caballero cristiano”.Asimismo, la historiadora destaca que “fueron innumerables los indicios que Martín de Roa advirtió en sor Ana de la Cruz Ponce de León para impulsar abiertamente su fama de santidad” y recuerda que el autor “nos introduce en la vida de la protagonista desde una dimensión que está plenamente imbuida del espíritu contrarreformista del momento”. En este contexto, subraya el papel determinante que jugó el testimonio de san Juan de Ávila, confesor de la condesa, en la elaboración de dicha biografía.De este modo, la presentación del libro de Antonio Llamas Vela se inscribe en un contexto de renovado interés por una figura relevante del Siglo de Oro, cuya vida, espiritualidad y legado histórico continúan siendo objeto de estudio y difusión desde Montilla.