Montilla protege su patrimonio cofrade con seis restauraciones financiadas por la Diputación

La aprobación de seis proyectos de restauración del patrimonio cofrade de Montilla permitirá a varias hermandades y comunidades religiosas de la localidad intervenir en algunas de las imágenes devocionales más queridas del municipio, en el marco del programa impulsado por la Diputación de Córdoba para la recuperación de enseres y tallas de la Semana Santa.La institución provincial dio a conocer hace unos días los detalles de esta convocatoria de Restauración de Patrimonio Cofrade que, en su edición de 2025, contó con una dotación global de 1,2 millones de euros y alcanza a un total de 112 entidades repartidas por 35 municipios de la provincia. Un respaldo económico que, en el caso de Montilla, se traduce en la aprobación de seis de los ocho proyectos presentados, todos ellos centrados en obras escultóricas de profundo arraigo religioso, histórico y emocional.Durante su intervención, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, afirmó que con estas ayudas “mantenemos nuestro compromiso de contribuir a la conservación y mantenimiento del rico patrimonio que atesoran las cofradías y hermandades de la provincia que forman parte del legado común que define nuestra idiosincrasia”. Un patrimonio que, en muchos casos, forma parte del paisaje cotidiano de los templos y conventos y acompaña a generaciones enteras desde la infancia hasta los momentos más solemnes del calendario litúrgico.Fuentes señaló que “se trata de unas aportaciones económicas que oscilan entre los 400 y los 20.000 euros que van a permitir que estas instituciones sufraguen proyectos que no podrían ejecutar con sus propios medios y que, de no llevarse a cabo, pondrían en serio peligro algunas de las piezas en las que se va a intervenir”. En ese sentido, las ayudas concedidas a Montilla se sitúan en un rango significativo, especialmente en el caso de las imágenes conventuales, cuyas partidas superan los 13.000 euros.El presidente provincial manifestó también que “en esta edición duplicamos respecto a la anualidad de 2024 tanto el número de entidades beneficiarias como el presupuesto destinado a este proyecto que se ejecuta desde la Delegación de Presidencia, Gobierno Interior y Patrimonio de la Diputación de Córdoba”. Un crecimiento que refleja, según se expuso, la sensibilidad institucional hacia la conservación de un legado que va mucho más allá de lo estrictamente religioso.Y es que, tal y como defendió Fuentes, “con esta iniciativa no solo estamos ayudando a recuperar el valor el patrimonial e histórico que poseen las piezas, sino que estamos contribuyendo al fortalecimiento del sector de la artesanía vinculada a los distintos oficios que se relacionan con la Semana Santa como imagineros, plateros o bordadores y cuyo trabajo es fundamental para el mantenimiento y conservación de este amplio patrimonio”. Oficios que, de manera silenciosa, sostienen una economía cultural muy arraigada en la provincia.De igual modo, el presidente hizo hincapié en que “las cofradías son un importantísimo eje de desarrollo en torno a las cuáles contamos con una verdadera industria artesanal que contribuye también al desarrollo económico y social de nuestros pueblos, porque también debemos recordar su labor callada y constante en favor de los más vulnerables, lo que contribuye al fortalecimiento de nuestras comunidades”.En el ámbito concreto de Montilla, las actuaciones aprobadas permitirán a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores disponer de una ayuda de 11.181 euros para la restauración del Rescatado, mientras que la Pontificia Hermandad del Santo Entierro, Soledad y Angustias de la Madre de Dios dispondrá de 10.377 euros para la intervención en la imagen de María Santísima de la Soledad, ambas veneradas en la Parroquia de San Francisco Solano.La Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de las Viñas recibirá 11.727 euros para la restauración del Señor, una obra del imaginero malagueño Pedro Pérez Hidalgo. Por su parte, la Hermandad Salesiana de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén ha sido beneficiaria de 4.869 euros para la, a manos del aguilarense Rafael Sánchez García, encargado de acometer una intervención destinada a preservar una obra realizada en 1945 en los talleres valencianos de Olot.Especial relevancia adquieren las intervenciones previstas en el ámbito conventual. La Comunidad de Clarisas del Monasterio de Santa Clara contará con una ayuda de 15.917 euros para el mantenimiento del Nazareno, una obra atribuida a las Hermanas Cueto y fechada en la primera mitad del siglo XVIII. Finalmente, la Virgen del Rosario del convento de Santa Ana, venerada en clausura, recibirá una subvención de 13.092 euros, destinada a la conservación de una imagen de extraordinario valor artístico y devocional.Según se recoge en la convocatoria, las restauraciones deberán materializarse antes del próximo 30 de septiembre, un tiempo que permitirá abordar las intervenciones con el rigor técnico necesario y con el cuidado que exigen unas piezas que forman parte de la memoria colectiva de Montilla.