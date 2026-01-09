Las obras PFEA mejorarán la accesibilidad en varias avenidas y caminos rurales



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Las obras del Programa para el Fomento del Empleo Agrario (PFEA) permitirán mejorar la accesibilidad en varios tramos de la Avenida de la Constitución, en la calle Platero Alonso Luque y en la Avenida de Málaga, así como acometer el revestimiento de cunetas en el Camino Viejo de Córdoba a Montilla y en el Camino Vereda de la Fuente Nueva.Así se desprende de la memoria justificativa de la contratación de la obra de demoliciones y movimiento de tierras que lleva aparejada este proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Montilla, que movilizará con este fin una inversión total de 373.316,87 euros.La actuación, encuadrada en el PFEA 2025, se articula a través de un contrato mixto que combina prestaciones de obra y suministro de materiales, según recoge la memoria justificativa del expediente administrativ, que detalla que se trata de una intervención necesaria tanto en el ámbito urbano como en el rural, con el objetivo de adaptar espacios muy utilizados por la ciudadanía y mejorar infraestructuras que presentan un desgaste acumulado con el paso del tiempo.En el casco urbano, las obras se centrarán en varios tramos de la Avenida de la Constitución y de la calle Platero Alonso Luque, una vía situada frente al CEIP Vicente Aleixandre y que conecta la calle Conde de la Cortina con la Avenida de la Constitución, entre el CEIP Gran Capitán y las antiguas instalaciones del IES Emilio Canalejo Olmeda.De igual modo, el Consistorio montillano prevé continuar con la mejora de la Avenida de Málaga. En ediciones anteriores del PFEA, el Ayuntamiento propició lasituada sobre la antigua travesía de la carretera nacional N-331, en el tramo que discurre entre la glorieta de acceso a La Toba y la conexión con la Avenida Antonio y Miguel Navarro, a la altura del Parque Poeta Vicente Núñez.De forma paralela, el proyecto contempla el revestimiento de cunetas en el Camino Viejo de Córdoba a Montilla y en la Vereda de la Fuente Nueva, dos caminos rurales que cumplen una función esencial en la conexión del término municipal y que requieren mejoras estructurales para garantizar su conservación y seguridad.La memoria justificativa subraya que con el fin de favorecer la participación empresarial y facilitar el acceso de pequeñas y medianas empresas, la licitación se ha estructurado en once lotes. Esta división responde a criterios técnicos y económicos. Mientras que el contrato de obra vinculado a las demoliciones y movimientos de tierras se mantiene como una única unidad funcional, los suministros se segmentan en función de los distintos perfiles empresariales.El documento defiende que esta organización favorece la concurrencia y genera ventajas económicas para el Ayuntamiento, al permitir que empresas especializadas en hormigones, áridos, aceros, materiales cerámicos o aglomerado asfáltico puedan presentar ofertas acordes a su ámbito de actividad, incrementando así la competencia y la eficiencia del proceso.El proyecto establece también exigentes condiciones técnicas y logísticas para garantizar la calidad de los trabajos. En el caso del suministro de hormigón, por ejemplo, se exige que la planta de producción no se sitúe a más de 25 kilómetros de la obra, con el objetivo de que la descarga se complete en un plazo máximo de una hora y media.Además, la memoria precisa que los materiales se adquirirán puestos en obra y se suministrarán en camiones, con independencia de la cantidad solicitada en cada momento y del ritmo de suministro que marque el Ayuntamiento durante la ejecución. Tanto la maquinaria como los propios suministros deberán adaptarse a los lugares que se indiquen en cada fase de los trabajos.En cuanto al reparto económico por lotes, el de demoliciones y movimiento de tierras cuenta con un importe de 65.636,45 euros; el suministro de hormigones asciende a 81.487,45 euros y el de áridos alcanza los 91.247,19 euros. A estas partidas se suman los aceros, con 12.477,52 euros, los materiales cerámicos y de hormigón, con 66.235,40 euros, y el aglomerado asfáltico, con un importe de 4.924,70 euros. En conjunto, los once lotes conforman un contrato global de 373.316,87 euros.