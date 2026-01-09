El enfermero Pedro Arévalo gana el Premio "Nanda Casado Salinas" por mejorar los cuidados en la UCI



FOTOGRAFÍA: COLEGIO DE ENFERMERÍA DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: COLEGIO DE ENFERMERÍA DE CÓRDOBA

El enfermero Pedro Arévalo Buitrago, natural de Almodóvar del Campo, en Ciudad Real, y vecino de Montilla durante varios años, ha vuelto a situar la investigación enfermera en el centro del debate científico al alzarse con el trigésimo octavo Premio de Investigación de Enfermería del Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba, denominado desde 2023 Premio ‘Enfermera Nanda Casado Salinas’, por un trabajo que pone el foco en un problema tan frecuente como silencioso en las unidades de cuidados intensivos (UCI).El estudio premiado, titulado, analiza la aparición de lesiones en la superficie ocular durante la estancia en la UCI, una complicación que suele pasar desapercibida frente a patologías más graves, pero que incide directamente en el confort y en la recuperación de pacientes en situaciones extremadamente delicadas. El trabajo demuestra que, mediante una intervención educativa dirigida al personal de Enfermería, fue posible reducir a la mitad la incidencia de estas lesiones.En ese sentido, el propio Pedro Arévalo, que en la actualidad desarrolla su labor asistencial en el Distrito sanitario Córdoba-Guadalquivir y que anteriormente trabajó en la UCI del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, comenta que “gracias a una intervención educativa dirigida al personal de Enfermería, se logró reducir a la mitad su incidencia, demostrando que la formación y los cuidados preventivos marcan una gran diferencia en la calidad de vida”.El investigador, profesor asociado de la Universidad de Córdoba (UCO) e integrante del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), subraya además que este avance pone de relieve “cómo la ciencia y la sensibilidad pueden ir de la mano para ofrecer una atención más humana”.El reconocimiento obtenido es el resultado de un recorrido que comenzó con el respaldo del propio Colegio de Enfermería de Córdoba, ya que el trabajo tiene su origen en el Premio Beca de Investigación de Enfermería Cordobesa concedido en la edición de 2022.A ello se suma el impulso del grupo de investigación en Cuidados de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Reina Sofía, del que Arévalo es investigador principal, y donde se desarrolló el estudio. El enfermero destaca que “el trabajo en equipo de muchos profesionales de la UCI ha sido clave para el desarrollo de este proyecto”.Más allá del ámbito provincial, el proyecto ha despertado interés a nivel nacional e internacional por su impacto en la seguridad del paciente. No obstante, el autor insiste en que el verdadero valor del estudio trasciende los premios y las cifras, ya que refuerza la idea de que “la excelencia asistencial nace del conocimiento y la empatía, y que cada gesto cuenta cuando se trata de cuidar a quienes más lo necesitan. Este Premio no solo celebra un logro científico, sino también el compromiso de la Enfermería por mejorar la vida de las personas en los momentos más críticos”.El Premio ‘Enfermera Nanda Casado Salinas’, que alcanza su tercera edición con esta denominación en homenaje a la enfermera cordobesa fallecida por COVID-19, está dotado con 1.700 euros y se ha abierto por quinta vez, en sus 38 años de historia, a la participación de profesionales de Enfermería de toda Andalucía.La distinción fue entregada recientemente en el marco de las III Jornadas Nacionales de Investigación celebradas en el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, con la colaboración de la Fundación Kutxabank, representada en el acto por Alberto Castro.De igual modo, Pedro Arévalo ha obtenido uno de los dos accésits contemplados en este premio, dotado con 400 euros, por una comunicación científica derivada del mismo trabajo de investigación, con un título prácticamente similar. Esta comunicación fue reconocida, además, con el tercer Premio a la Mejor Comunicación en el quincuagésimo Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias, celebrado en junio del pasado año en Valencia. El segundo accésit quedó desierto.La jornada sirvió también para reconocer el mejor proyecto de investigación enfermera en su trigésimo primera convocatoria, dotada con 4.500 euros. En este caso, el galardón recayó en María del Mar Uclés Torrente, profesora del Departamento de Enfermería, Farmacología y Fisioterapia de la UCO, por el proyecto. La iniciativa plantea educar en salud a niños con obesidad infantil mediante realidad virtual e Inteligencia Artificial, con el objetivo de promover un crecimiento saludable.Uclés explica que “en Andalucía, donde uno de cada cuatro niños y niñas tiene sobrepeso, es una situación que afecta al bienestar futuro de cientos de niños que se encuentran en riesgo de padecer diabetes mellitus tipo dos, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, problemas respiratorios e incluso problemas de salud mental, como baja autoestima, ansiedad, depresión y trastornos de la conducta alimentaria”.Con, la investigadora propone un enfoque innovador que conecte con los menores a través de su propio lenguaje tecnológico, facilitándoles herramientas para adquirir hábitos saludables y fomentar la aceptación de la imagen corporal. En palabras de la enfermera, se trata de “proporcionarles las herramientas tecnológicas y emocionales necesarias para crecer más sanos y más felices”.Tras la entrega de las distinciones, la presidenta del Colegio de Enfermería de Córdoba, Natalia Pérez, resaltó la calidad de los trabajos premiados y reiteró la apuesta de la institución por la investigación enfermera y “su papel crucial para el avance de nuestra profesión y la mejora de la calidad en la atención a los pacientes”.El nuevo reconocimiento consolida la trayectoria investigadora de Pedro Arévalo Buitrago. No en vano, en 2022 ya obtuvo elpor un estudio desarrollado en el Hospital de Montilla para mejorar la atención de los pacientes desde el triaje de Urgencias hospitalarias, centrado en la validación al español de la escala