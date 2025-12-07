La imagen de La Borriquita viaja a Aguilar de la Frontera para comenzar su restauración

ÁLVARO CARRASCO / JUAN PABLO BELLIDO

FOTOGRAFÍA: HERMANDAD DE LA BORRIQUITA FOTOGRAFÍA: HERMANDAD DE LA BORRIQUITA

La Hermandad Salesiana de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén ha iniciado un nuevo capítulo en la historia de una de las imágenes más queridas de la Semana Santa de Montilla. Hace unos días, los responsables de la cofradía que abre los desfiles procesionales en la localidad trasladaron la popular talla de La Borriquita hasta la vecina localidad de Aguilar de la Frontera, donde será sometida a un proceso de restauración con la vista puesta en el próximo Domingo de Ramos de 2026. El objetivo es claro y profundamente simbólico: garantizar la conservación de una imagen que, desde hace ocho décadas, emociona cada primavera a generaciones de montillanos.La imagen se encuentra ya en el taller del escultor y restaurador Rafael Sánchez García, encargado de acometer una intervención destinada a preservar una obra realizada en 1945 en los talleres valencianos de Olot. Se trata de una actuación pensada no solo como un trabajo técnico, sino como un gesto de cuidado hacia una pieza que forma parte de la memoria colectiva de la ciudad.La Borriquita pasará, de este modo, por un proceso de conservación que garantice su presencia en las calles en uno de los momentos más esperados de la Semana Santa, cuando el Domingo de Ramos vuelve a convertirse cada año en un estallido de luz, palmas y emoción contenida.Conviene recordar que esta imagen llegó a realizar su salida penitencial desde la iglesia de San Agustín hasta 1984, año en el que regresó definitivamente a su sede canónica, la iglesia-santuario de María Auxiliadora, junto al Colegio Salesiano “San Francisco Solano”. Aquel traslado temporal quedó grabado en la retina de muchos montillanos como una etapa singular dentro de la historia de la hermandad, marcada siempre por su cercanía al mundo infantil y juvenil.La intervención que ahora se inicia será posible gracias a la subvención otorgada por la Diputación de Córdoba, que alcanza la cifra exacta de 4.869 euros dentro de las partidas destinadas a la conservación del patrimonio sacro de la provincia.Unas ayudas que beneficiarán también a otros proyectos relevantes, como los del Rescatado, la Santa Cena, la Soledad, el Nazareno de Santa Clara o la Virgen del Rosario de Santa Ana. En ese sentido, la restauración de La Borriquita se inserta en una apuesta más amplia por la preservación de un legado artístico y devocional que define a numerosos municipios cordobeses.El trabajo correrá a cargo de Rafael Sánchez García, escultor y restaurador afincado en Aguilar de la Frontera, cuya trayectoria combina formación académica y una amplia experiencia en imaginería religiosa. Graduado en Artes Aplicadas y técnico especialista en talla de madera por la Escuela de Artes “Mateo Inurria” de Córdoba, completó su aprendizaje en los talleres de Antonio Bernal Redondo y de Francisco Romero Zafra, donde perfeccionó técnicas de talla y policromía.A lo largo de su carrera, Rafael Sánchez García ha participado en exposiciones de arte sacro en ciudades como Sevilla o Córdoba y, en Montilla, es autor de la Virgen del Dulce Nombre de la extinta Pro-Hermandad del Dulce Nombre o del conjunto escultórico del Descendimiento que procesionaba en la conocida como Semana Santa Chiquita.La restauración de La Borriquita llega, además, en un momento cargado de significado.desde que el entonces director del Colegio Salesiano “San Francisco Solano”, José Báez Palomo, bendijera la imagen tras la misa de externos celebrada en la iglesia santuario de María Auxiliadora. Desde entonces, la talla se convirtió en la encargada de marcar cada año el inicio de la Semana Santa de Montilla, abriendo el Domingo de Ramos con una estampa que combina solemnidad, alegría y un indiscutible aire infantil.El origen de la hermandad se encuentra en un grupo de antiguos alumnos salesianos, miembros del Círculo Domingo Savio, que, movidos por su devoción y por el deseo de fomentar la participación juvenil e infantil en la Semana Santa, impulsaron la adquisición de esta singular imagen que representa a Jesús entrando triunfante en Jerusalén a lomos de una borriquilla.Para sufragar su coste, la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco organizó una colecta durante la primera estación de penitencia, celebrada la tarde del 25 de marzo de 1945, así como diversas representaciones teatrales que tuvieron una notable acogida entre los vecinos.La imagen fue adquirida en los talleres de arte religioso de Olot, en la provincia de Girona, un enclave histórico en la producción de escultura sacra entre los siglos XIX y XX. En aquellos primeros pasos, la incipiente cofradía contó con el apoyo de figuras clave de la Semana Santa montillana, como Manuel Jiménez Velasco, Francisco Jiménez Duque o Manuel Portero Márquez, además de la colaboración de la Hermandad Salesiana del Santísimo Cristo del Amor.Su primera Junta de Gobierno, conocida cariñosamente como, integró a seis miembros del Círculo Domingo Savio y a otros seis de la Compañía de San Luis Gonzaga, configurando un equipo que sentó las bases de una hermandad profundamente arraigada en la ciudad.Desde su fundación, la cofradía considerada durante años como “escuela de cofrades montillanos” ha vivido distintas etapas, cambios y traslados, pero nunca ha perdido su papel fundamental dentro de la Semana Santa local. La Borriquita continúa siendo hoy un referente de fe, tradición y transmisión de valores, especialmente entre niños y jóvenes, que cada Domingo de Ramos salen a la calle para revivir el entusiasmo de aquellos adolescentes que, con ilusión y esfuerzo, fundaron la primera hermandad infantil de Montilla.Ahora, con la mirada puesta en la primavera de 2026, la restauración de la imagen no solo busca asegurar su correcta conservación material, sino también renovar el vínculo emocional que une a generaciones de montillanos con una de las estampas más reconocibles de su Semana Santa. Cuando vuelva a recorrer las calles, La Borriquita no solo regresará restaurada, sino cargada de historia, de recuerdos y de un futuro que ya se empieza a esperar con impaciencia.