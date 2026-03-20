Montilla afronta un intenso fin de semana cofrade a las puertas de su Semana Santa

Ofrenda Floral de la Centuria Romana Infantil

La Cuaresma montillana afronta sus últimos días con intensidad. Tras la conclusión de los triduos y quinarios que han completado un extenso calendario en el panorama cofrade de Montilla, la localidad afronta un intenso fin de semana en el que se celebrarán varios actos en distintos puntos del municipio.De este modo, esta misma tarde, cientos de niños y niñas volverán a tener una cita, a partir de las 19.45 horas, con la decimonovena edición de la Tamborada Romana, que partirá desde la Plaza de la Merced y concluirá en la Plaza de la Rosa, recorriendo la Avenida de Andalucía, la Puerta de Aguilar y la Corredera con un pasacalles que, de la mano de la Centuria Romana Munda, anuncia la llegada de los días centrales de una nueva Semana Santa en Montilla.Una hora más tarde, a las 20.45 horas, la Parroquia de Santiago Apóstol acogerá la tradicional Exaltación de las Siete Palabras, un acto que conmemora los siete testamentos públicos que Cristo manifestó pendiente de la cruz y que recuperó en 2003, después de varias décadas sin celebrarse, la Cofradía Penitencial de la Vera Cruz y Devota Hermandad del Santo Cristo de Zacatecas y Santa María del Socorro, Madre de Dios y Madre Nuestra. En esta ocasión, el encargado de dirigir la Exaltación será Francisco Herrera Picón, periodista especializado en Comunicación Corporativa.De igual modo, mañana sábado, el Ayuntamiento celebrará la, una iniciativa impulsada por las concejalías de Turismo y Festejos que permitirá recorrer templos, hermandades y espacios vinculados a la tradición cofrade con el objetivo de poner en valor el patrimonio artístico, cultural y social que rodea a la Semana Santa montillana.Unas horas después, poco antes de las 20.00 de la tarde, el cornetín anunciará la salida desde su casa de la calle Las Salas de la Centuria Romana Munda, que partirá hasta el Salón Municipal San Juan de Dios con motivo de la XXXII Sentencia Romana que,, será pronunciada por Julio Padilla Carballada, miembro numerario de la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación y correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.A su vez, en torno a las 21.15 de la noche, la comitiva partirá hasta la Parroquia de Santiago Apóstol, donde se reproducirá el Pretorio romano para ritualizar el final del acto, que cada año reúne a autoridades y representantes de la carrera judicial llegados desde toda España.De este modo, ante la imagen del, tallada en 1597 por Juan de Mesa—y que, desde 1992, viene protagonizando este singular acto coordinado por el letrado montillano Francisco Criado Espejo— el sentenciador –que toma el relevo del exministro de Defensa, Federico Trillo– procederá a dar lectura del fallo decretado por el gobernador romano Poncio Pilato, mediante el que se condena a Cristo a ser azotado y a morir en la cruz.Por otro lado, el domingo 22 de marzo tendrá lugar uno de los eventos más esperados del año para los cofrades montillanos: el pregón de Semana Santa, que anuncia los días grandes, y que,, será pronunciado por Rafael Delgado Portero en la Basílica de San Juan de Ávila, a las 12.00 del mediodía, tras el concierto de marchas procesionales que ofrecerá el Grupo La Clave.Ya por la tarde, a las 18.00 horas, desde la Parroquia de San Francisco Solano partirá la comitiva que antecede a Nuestro Padre Jesús Rescatado, que será trasladado a la iglesia de San Agustín para procesionar desde allí en la mañana del Viernes Santo, junto a su Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores.El–como se le conoce popularmente– recorrerá la feligresía de El Santo con el rezo del Vía Crucis, para llegar a la sede canónica de la hermandad, que será reabierta al culto el mismo sábado 21 de marzo, tras una ceremonia presidida a partir de las 12.00 del mediodía por el obispo de Córdoba, monseñor Jesús Fernández González.Por último, el domingo, a partir de las 17.00 de la tarde, la Centuria Romana Infantil celebrará su primera ofrenda floral a las imágenes marianas de las hermandades y cofradías montillanas. El pasacalles comenzará a las 17:00 horas con la salida desde el Colegio Salesiano.A partir de ese momento, la comitiva iniciará un itinerario que transcurrirá por la Cuesta del Silencio y la calle Arcipreste Fernández Casado hasta alcanzar la Plaza de la Rosa y la calle San Juan de Ávila. Durante el trayecto, los integrantes de la Centuria Romana Infantil visitarán la Capilla del Colegio San Luis y San Ildefonso para realizar la primera ofrenda floral a la Divina Pastora.Posteriormente, el desfile continuará por las calles Benedicto XIII y San Sebastián, efectuando una parada en la Parroquia de San Sebastián ante la imagen de la Santísima Virgen de la Amargura. El recorrido proseguirá por las calles Enfermería y San Francisco Solano hasta llegar a la Parroquia de San Francisco Solano. En la casa patronal se realizarán las ofrendas a María Santísima de la Caridad en sus Tristezas, María Santísima de la Soledad y a la Virgen de la Aurora, patrona de Montilla.Tras pasar por las calles Ballén y Corredera, la comitiva llegará a la Basílica Pontificia de San Juan de Ávila para honrar a la Santísima Virgen de la Inmaculada. De regreso, el itinerario retomará las calles Corredera, Plaza de la Rosa, Arcipreste Fernández Casado e Iglesia, hasta alcanzar la Parroquia de Santiago Apóstol. En este templo se entregarán flores a María Santísima de la Paz, María Santísima del Socorro y a Nuestra Madre María de Nazaret.El tramo final del pasacalles discurrirá por la calle Iglesia y la Cuesta del Silencio, culminando hacia las 19.30 de la tarde en la iglesia-santuario de María Auxiliadora, anexa al Colegio Salesiano, con la ofrenda a María Auxiliadora, que preside el retablo mayor de este templo.